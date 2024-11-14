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Теперь там два деликатеса. Во сколько россиянам обойдется новогодний бутерброд

Традиционная закуска с маслом и икрой меньше чем за год подорожала на 17%

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27 комментариев

Считаем, сколько стал стоить бутерброд с маслом и красной икрой

После резкого подорожания сливочного масла россияне начали шутить, что на этот Новый год в бутерброде с красной икрой будет два деликатеса. E1.RU решил подсчитать, во сколько нам обойдется самая праздничная закуска, и сравнить ее стоимость с прошлогодней. Результат удивил.

В этом году масло подорожало даже сильнее, чем икра. По данным Росстата, с декабря 2023-го по сентябрь 2024-го оно прибавило в цене 18,4%, а икра — около 17% (килограмм стоит уже больше 6955 рублей). В сравнении с ними хлеб подорожал не так заметно — «всего» на 11,2%.

Мы рассчитали примерную стоимость одного бутерброда с маслом и икрой с учетом средних цен на продукты в России. За девять месяцев эта цифра выросла со 109,67 до 128,39 рубля. Шесть бутербродов теперь обойдутся покупателям в 770,34 рубля, а двенадцать — в 1540,68 рубля. Это на 17% больше, чем было в конце прошлого года.

— Тот неловкий момент, когда в бутербродиках с красной икрой на Новый год самый дорогой ингредиент — это сливочное масло, — грустно шутит читатель E1.RU.

А вы будете делать такие бутерброды в этом году?

Да, буду следовать традиции несмотря на цены
Нет, предпочту сэкономить

Цены на масло начали расти в сентябре. Владелец «Талицких молочных ферм» Юрий Окунев заявил, что до Нового года цены на молочную продукцию увеличатся еще на 10–15%. Все новости об изменении стоимости товаров мы рассказываем в одном разделе.

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Красная икра Бутерброд Бутерброды Новогодний стол Новый год Хлеб Сливочное масло Рост цен на сливочное масло Почем красная икра Рост цен
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Комментарии
28
Андррон
28 минут
Утром мажу бутерброд, сразу мысль - а как народ?
Урлулуууу
1 час
Скоро и третий ингредиент подтянется,не волнуйтесь.
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