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Экономика Когда вернут льготную ипотеку для всех? В правительстве назвали условия и анонсировали изменения в текущих программах

Когда вернут льготную ипотеку для всех? В правительстве назвали условия и анонсировали изменения в текущих программах

Власти нацелены выдавать кредиты под низкий процент точечно

741
16 комментариев

Для тех, кто уже взял льготных кредит, условия не поменяются

Программы льготных ипотек в России закрывать не будут, но механизм их выдачи планируют менять. О всеобщей программе, когда по сниженной ставке купить квартиру может любой желающий, власти пока не думают.

— Пока льготные программы будут работать в точечном виде. Мы по итогам года договорились, что оценим, какая ситуация и какие планы на следующий год. Мы будем донастраивать, — заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе «Открытого диалога».

Всеобщую программу льготных ипотек возродить не удастся из-за высокой ключевой ставки (она сейчас зафиксирована ЦБ на рекордных 21%). От нее напрямую зависит то, под какой процент кредит выдают гражданам. В случае со льготными займами, разницу между ставками компенсируют из бюджета.

— Так как это капиталозатратное для бюджета мероприятие, мы расширяться пока не будем [по льготным программам]. Будем ждать, пока инфляция и ставка снизятся, — объяснил причину вице-премьер.

Переживать за уже взятые ипотеки не стоит. Хуснуллин подтвердил, что по этим обязательствам власти будут продолжать платить, а ставка для граждан не изменится.

Центробанк же называет другие условия для возвращения к всеобщей программе ипотек на льготных условиях. По словам зампреда Банка России Алексея Заботкина, это будет возможно только в рамках антикризисных мер.

— Если будут условия, сопоставимые с тем, что произошло в 2020 году в пик пандемии, то правительство может принять решение по использованию этого инструмента. Но в рамках какого-то базового сценария это маловероятно, — отметил он.

На данный момент в России действует пять льготных программ: IT ипотека, семейная, сельская, а также Дальневосточная и Арктическая. Условия по каждой из них отличаются. Власти тем временем продолжают вектор точечной помощи гражданам. Сейчас они рассматривают возможность введения новых льготных ипотечных программ для поддержки молодых специалистов и людей, занятых в промышленности, строительстве и науке.

ПО ТЕМЕ
Льготная ипотека Ставка по ипотеке Льготные программы Изменения Правительство Марат Хуснуллин
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Комментарии
16
United States
52 минуты
Очевидно же: ни ко гда
Гость
36 минут
"...это будет возможно только в рамках антикризисных мер. Если будут условия, сопоставимые с тем, что произошло в 2020 году в пик пандемии, то правительство может принять решение по использованию этого инструмента" То есть сейчас не кризис что ли? И не сопоставимо? По-моему наоборот - коронавирус, что называется, нервно курит в сторонке...
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