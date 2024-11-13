«Разговоры лишь для успокоения населения»: новосибирцы обсудили возможное снижение ключевой ставки в марте

В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 21% Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Жители Новосибирска активно обсуждают публикацию НГС о возможном снижении ключевой ставки Центробанка в марте. Большинство горожан не особо верят в такой сценарий, полагая, что ставка продолжит расти и дальше. Мы собрали самые интересные комментарии, оставленные под материалом.

О том, что ключевую ставку начнут снижать уже в марте, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на встрече с фракцией КПРФ.

— С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 2023 года, — привела слова Набиуллиной депутат Госдумы Мария Прусакова в своем Телеграм-канале.

В Центробанке при этом заявили, что председатель регулятора не называла конкретных сроков — принимать решения по ключевой ставке они будут, опираясь на динамику инфляции.

Большая часть новосибирцев считает, что снижения ключевой ставки в обозримом будущем ожидать не стоит.

— Ну можно до 30% поднять в декабре, в марте начать снижать и постепенно за двадцать лет прийти к ставке 16%, — иронизирует Гость.

— А до марта еще поднять пару раз успеют, — поддерживает другой комментатор.

— Ну будет снижаться на пару-тройку процентов за год, не более. А уровня 2023 года она достигнет нескоро, — уверен читатель НГС.

Другая часть новосибирцев полагает, что разговоры о снижении «ключа» начали поднимать исключительно для того, чтобы успокоить население.

— 23-24% в декабре будет прям точно! Разговоры эти лишь для успокоения населения, — уверен Гость.

Некоторые комментаторы и вовсе считают, что снижение ключевой ставки не решит проблем с экономикой.

— Ключевую ставку легче всего сравнивать с плотиной или дамбой. Вода прибывает и скоро перельётся через край, и вместо того чтобы уменьшить приток воды они наращивают высоту дамбы. Так как накапливается огромный объём воды, ну или денег — это приведёт катастрофе в будущем. Они, конечно, могут снижать ставку, так сказать понизить высоту дамбы, а куда пойдёт накопленная вода с высокого уровня? , — рассуждает читатель НГС.

— Снижение ставки само по себе не решит проблем, — считает Гость.