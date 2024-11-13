Любители вечеринок и не только: за что могут забрать квартиру и пустить с молотка — опасные ситуации

Следует внимательно проверять квартиру, которую планируете купить Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Думаете, что если вы живете в своей квартире, то у вас ее не смогут забрать? К сожалению, это не так. От потери жилья никто не застрахован: ни тот, кто купил его совсем недавно, ни тот, кто уже обжился. Разберемся, в каких случаях можно остаться без крыши над головой и что нужно сделать, чтобы обезопасить себя.

— Собственник действительно может лишиться квартиры не по своей воле. Чаще всего это связано непосредственно с покупкой жилья — сделка по приобретению может быть признана недействительной. Нередко без крыши над головой остаются из-за нарушений взятых на себя кредитных обязательств, — сказал старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь в беседе с Городскими порталами.

Опасности при покупке вторички

Больше всего рисков несет покупка вторичного жилья. Сделку могут признать недействительной, а квартиру придется вернуть прежнему владельцу. Так может произойти в следующих случаях:

квартира была получена продавцом по наследству с нарушениями. Если пострадавший наследник обратится в суд, с жильем можно попрощаться;

жилье продал один из супругов без согласия второго. Тогда тоже грозит судебное разбирательство и признание сделки недействительной;

были нарушены права третьих лиц при приватизации квартиры продавцом. Например, в ней не участвовал временно отсутствующий человек, хотя имел право. Допустим, он находился в тюрьме и по возвращении может оспорить приватизацию, а следовательно, и продажу;

жилплощадь оформили с нарушением прав несовершеннолетних. Например, она приобреталась с привлечением материнского капитала, а при продаже не выделили доли детям в новом жилье;

квартиру придется вернуть, если продавец не осознавал своих действий и был недееспособным в момент совершения сделки. Причем признать себя таковым он может через время.

Что грозит покупателям новостроек

Все эти примеры в основном связаны со вторичным жильем. В случае с новостройкой рисков меньше, но они тоже есть.

— Поэтому следует тщательно проверять документацию, поскольку нарушения при оформлении строительства дома могут привести к потере квартир и длительным судебным тяжбам в перспективе, — подчеркнул Плитинь. — Это может быть нарушение строительных норм или целевого назначения выделенного под строительство земельного участка и т. д.

Лишиться квартиры в новостройке можно также при задолженности по ипотеке, которую брали для покупки этой квартиры.

— Причем в этом случае не действует исключение о невозможности изъятия единственного жилья у должника. Если имеется просрочка, то вполне возможно, что в договоре указаны последствия в виде продажи квартиры с торгов для погашения задолженности. Это действует и в том случае, когда кредитором выступает банк, и тогда, когда деньги выданы под залог квартиры частным лицом, — предупредил эксперт.

Если квартира не является единственным жильем, то ее могут изъять у собственника за долги и по иным займам. Например, по потребительским кредитам и обязательствам, в том числе по задолженностям от предпринимательской деятельности. Поскольку ИП отвечает по долгам всем принадлежащим ему имуществом.

Могут ли отобрать квартиру, если вы давно в ней живете

Можно остаться без жилья не только из-за кредитов или проблем с продавцом. Иногда собственник оказывается на улице, если нарушал правила эксплуатации.