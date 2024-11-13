Любители вечеринок и не только: за что могут забрать квартиру и пустить с молотка — опасные ситуации

Думаете, что если вы живете в своей квартире, то у вас ее не смогут забрать? К сожалению, это не так. От потери жилья никто не застрахован: ни тот, кто купил его совсем недавно, ни тот, кто уже обжился. Разберемся, в каких случаях можно остаться без крыши над головой и что нужно сделать, чтобы обезопасить себя.
— Собственник действительно может лишиться квартиры не по своей воле. Чаще всего это связано непосредственно с покупкой жилья — сделка по приобретению может быть признана недействительной. Нередко без крыши над головой остаются из-за нарушений взятых на себя кредитных обязательств, — сказал старший финансовый советник ИК Fontvielle Владислав Плитинь в беседе с Городскими порталами.
Опасности при покупке вторички
Больше всего рисков несет покупка вторичного жилья. Сделку могут признать недействительной, а квартиру придется вернуть прежнему владельцу. Так может произойти в следующих случаях:
квартира была получена продавцом по наследству с нарушениями. Если пострадавший наследник обратится в суд, с жильем можно попрощаться;
жилье продал один из супругов без согласия второго. Тогда тоже грозит судебное разбирательство и признание сделки недействительной;
были нарушены права третьих лиц при приватизации квартиры продавцом. Например, в ней не участвовал временно отсутствующий человек, хотя имел право. Допустим, он находился в тюрьме и по возвращении может оспорить приватизацию, а следовательно, и продажу;
жилплощадь оформили с нарушением прав несовершеннолетних. Например, она приобреталась с привлечением материнского капитала, а при продаже не выделили доли детям в новом жилье;
квартиру придется вернуть, если продавец не осознавал своих действий и был недееспособным в момент совершения сделки. Причем признать себя таковым он может через время.
Что грозит покупателям новостроек
Все эти примеры в основном связаны со вторичным жильем. В случае с новостройкой рисков меньше, но они тоже есть.
— Поэтому следует тщательно проверять документацию, поскольку нарушения при оформлении строительства дома могут привести к потере квартир и длительным судебным тяжбам в перспективе, — подчеркнул Плитинь. — Это может быть нарушение строительных норм или целевого назначения выделенного под строительство земельного участка и т. д.
Лишиться квартиры в новостройке можно также при задолженности по ипотеке, которую брали для покупки этой квартиры.
— Причем в этом случае не действует исключение о невозможности изъятия единственного жилья у должника. Если имеется просрочка, то вполне возможно, что в договоре указаны последствия в виде продажи квартиры с торгов для погашения задолженности. Это действует и в том случае, когда кредитором выступает банк, и тогда, когда деньги выданы под залог квартиры частным лицом, — предупредил эксперт.
Если квартира не является единственным жильем, то ее могут изъять у собственника за долги и по иным займам. Например, по потребительским кредитам и обязательствам, в том числе по задолженностям от предпринимательской деятельности. Поскольку ИП отвечает по долгам всем принадлежащим ему имуществом.
Могут ли отобрать квартиру, если вы давно в ней живете
Можно остаться без жилья не только из-за кредитов или проблем с продавцом. Иногда собственник оказывается на улице, если нарушал правила эксплуатации.
Несогласованная перепланировка. Снос стен, возведение новых, появление дополнительных окон в фасаде делать без согласования с жилищной инспекцией, пожарным надзором и санитарно-эпидемиологическая службой нельзя. За это, конечно, сразу не выселят, но дадут время на то, чтобы привести квартиру в прежний вид. Если этого не сделать в указанный срок, начнут процесс продажи. Деньги собственнику вернут, но вычтут судебные издержки.
Постоянное беспокойство соседей. Шум, антисанитария, неадекватное поведение, употребление запрещенных веществ или даже содержание опасных животных запрещено. Соседи могут обратиться в полицию, а потом — в суд. Собственника также обяжут устранить нарушения, а квартиру изымут на тех же условиях, что и в первом случае.
Долги по коммуналке. Вероятно, это самая распространенная причина. Речь идет именно о систематической неуплате на протяжении долгого времени — от полугода подряд. При этом также не должны оплачиваться пени. То есть собственник или квартиросъемщик полностью игнорирует задолженность. Тогда управляющая компания может обратиться в суд с требованием о выселении. Деньги за квартиру вернут, но вычтут сумму долга.