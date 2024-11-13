«Держатели больших вкладов находятся в рисках»: профессор экономики назвал идеальный способ вложения средств

Вклады становятся очень популярны Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Россияне массово распродают свои акции и облигации, открывая вклады во всевозможных банках. Чем выше становится ставка, тем более охотно люди отдают свои деньги. С чем это связано и возможно ли таким способом заработать, рассказал V1.RU известный экономист, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских.

Причина

На вкладах можно заработать больше всего денег Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











По словам экономиста Игоря Бельских, самое опасное на финансовом рынке современной России — это быстрый рост денежной массы. Именно из-за этого увеличиваются вклады по всей финансовой системе страны.

— Сегодня, по данным статистики, в России свыше 52 триллионов рублей находятся во вкладах, — говорит доктор экономических наук. — Это очень большая цифра. Но самое главное — финансы увеличиваются очень быстро. При высокой ставке народ активно несет деньги в банк и пытается их сохранить. В результате у населения появляется большое количество нетрудовых доходов.

Иными словами, по словам профессора, продукты, товары и услуги не производятся, а деньги появляются и выходят на рынок, предъявляя спрос. Из-за этого приходится организовывать резкий приток того, что будет покупаться.

— Значит, будет увеличение импорта — большее количество товаров и услуг надо доставить на рынок, — предполагает Игорь Бельских. — Это значит падение рубля. Соответственно, рост инфляционных рисков. Поэтому люди начинают паниковать и обсуждать дальнейшую судьбу вкладов.

Угрозы

Не нужно бояться вкладов Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Профессор напоминает, что обычно мировая экономическая история подтверждает, что охота за вкладами в национальных платежных системах начинается в том случае, если в стране складывается гиперинфляция. Аргентина и Бразилия в 90-е годы провели подобные заморозки вкладов, и тогда люди проснулись и с утра ни одного своего песо не могли снять со счетов.

— России такое не угрожает. Гиперинфляции у нас пока нет. Всё идет в русле обычной типовой высокой инфляции, — успокаивает профессор экономики. — Центральный банк, повышая ставку, пытается ограничить доступ населения и фирм к кредитам, снижая объем и скорость накопления излишних денежных средств на руках общества.

Необходимо вырабатывать аккуратную и стимулирующую политику центральным банкам, финансовым властям по стабилизации ситуации. Игорь Бельских профессор экономики

В итоге формируется особая такая деформация на финансовом рынке, когда вклады растут, а все остальные инструменты финансового рынка недоразвиваются. Доходы, которые формируются, люди несут не на рынок ценных бумаг и в ипотеку, а просто во вклады.

— В условиях 21%-й ставки и резкого роста инфляции акции никогда не приносят дохода, — объясняет Игорь Бельских. — Это убийство капитала. Из акций народ разбегается, судя по индексу падения ММВБ. Сами эмитенты на рынке покупают свои же акции, тем самым поддерживая цены, чтобы они не упали еще сильнее. Ситуация изменится, когда инфляция остановится и ставки упадут. Тогда будет взрывной рост в районе 15–20%. Он не даст никакого сверхдохода и сопоставим с текущими вкладами.

В свою очередь, по мнению профессора, банкам не хватает рублевой наличности для работы с кредитами населения.

— Часть отраслей и группы населения сохраняют повышенный спрос на кредитные ресурсы, — говорит экономист. — А банки их предоставляют под очень высокий процент, зарабатывая на этом. От инфляции ничего не зависит. Есть инфляция, нет инфляции. Банки зарабатывают всегда на нас, на наших вкладах и кредитах. Исключений нет!

Риски

Нужно понимать, что во вкладах тоже есть риски Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Вклады и депозиты являются самыми доходными, понятными и доступными для большинства жителей нашей страны источниками получения пассивного дохода.

— В ближайшие месяцы и, может быть, даже годы значение этого источника будет сохраняться, — предполагает Игорь Бельских. — Главный риск, который угрожает вкладчикам, — резкий рост инфляции в стране. Возможны, конечно, в определенной перспективе ограничения по вкладам.

Один из подобных случаев был в 2012 году на Кипре. Во время финансового кризиса власти ввели 20%-й налог на держателей вкладов. К счастью, обложили налогом вклады от 100 000 евро.

Держатели больших вкладов находятся в рисках. Небольшим — до миллиона или меньше — ничего не угрожает. Игорь Бельских профессор экономики

В России высокий уровень неопределенности, и практически каждый месяц, квартал, ситуация может измениться в любую сторону. Это характерная черта экономики. Она усиливается в случае экстраординарных особых событий.

— Надо держать руку на пульсе событий и новостей, — советует профессор. — Два года назад объем вклада в стране был чуть выше 30 триллионов рублей, сейчас вырос почти в два раза. Идет значимый рост определенного показателя. Система попадает в эпоху турбулентности. Это приводит к повышенным рискам.

Неопределенность не только в России наблюдается, но и в целом в мире существует. Это присущая финансовой системе черта. Но во всём мире эти риски определяются особыми обстоятельствами. Их можно видеть заранее.

— В Китае сегодня риски экономического роста, — приводит пример экономист. — Об этом уже говорят два года. Неизвестно, когда там сложится критическая ситуация. А в России о вкладах говорят сейчас, и они сильно увеличились именно в последние 2 года. У нас события зачастую опережают обсуждение. Это судьба наших рынков. Поэтому мы должны с вами всегда работать на опережение и пытаться оценить риски с разных сторон.

Рекомендация

Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











По словам профессора экономики, нужно давно было избавиться от акций и открыть вклады. Главное, не больше чем на полгода, в идеале использовать лестницу вкладов.

— Главная защита во вкладах от всяких особых случаев и неопределенностей — открывать надо краткосрочные вклады, — советует Игорь Бельских. — Ни на год, ни на два. Открыли на несколько месяцев, ставка выросла — следующий вклад открыли. От пяти до семи вкладов нужно иметь. Один открыли, другой тут же закрыли. В результате постоянно возрастают. Эта ситуация будет сохраняться до тех пор, пока ставка будет расти и инфляционные ожидания населения у общества будут высоки.