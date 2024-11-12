«В Центробанке же не дураки работают!» Россияне напряглись из-за предложения заморозить вклады. Узнали, что нас ждет

Россияне стали активно нести свои кровные в банки, а тут намекают, что это не самый надежный способ Источник: Дарья Селенская / Городские порталы











Россиян сильно напрягла возможность заморозки их вкладов, которая активно обсуждается в экспертном сообществе. Поводом стало заявление экономиста Алексея Зубца в эфире радиостанции «Говорит Москва». В интервью радиостанции Зубец предположил, что такие меры могут быть приняты властями в целях предотвращения инфляции, если люди начнут массово снимать свои деньги со счетов в банках после снижения ключевой ставки Центробанка.

Алексей Зубец указал на то, что на счетах россиян накопились «десятки триллионов рублей», и в случае снижения процентной ставки у людей возникнет соблазн вывести свои средства на рынок. Это, по его мнению, может привести к резкому росту инфляции. Экономист отметил, что одним из возможных решений этой проблемы могло бы стать ограничение доступа к снятию вкладов, что позволит избежать резкого выброса денежной массы на рынок.

Алексей Зубец — директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук.

— Вклады могут заморозить. У людей на счетах накопились какие-то огромные деньги. Понятно, что люди просто пойдут забирать эти деньги и принесут их на рынок. После этого на рынке начнется бешеная инфляция, — заявил Зубец.

Журналист MSK1.RU обратился к самому Алексею Зубцу с просьбой прокомментировать его заявление. Однако экономист заявил, что «уже всё сказал» в радиоэфире.

Реакция Зубца прогнозируемая. Ведь его идея вызвала недовольство даже в Госдуме. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков охарактеризовал слова экономиста как «бред больного человека» или «целенаправленное провокационное заявление». Зампред комитета по финрынку Константин Бахарев также выразил недоумение по поводу логики Зубца, отметив, что ему сложно понять, на чем основываются прогнозы экономиста. Про то, что россияне на своем веку видели не одну заморозку, ни Бахарев, ни Аксаков вспоминать не стали.

Впрочем, проблема «замороженных» на банковских счетах триллионов действительно есть. Правда, россияне вряд ли скоро начнут сбрасывать эти деньги, эра сверхвысоких банковских ставок в России надолго. На это напрямую намекает Центробанк, который на декабрьском заседании готовится снова повысить ключевую ставку до 23%

— По данным Центрального банка, объем депозитов физических лиц в российских банках составляет около 40 трлн рублей, — говорит MSK1.RU Иван Петров, профессор Финансового университета при Правительстве РФ.

— После введения западных санкций в 2014 году в России заморозили накопительные части пенсий. А насколько сейчас велика вероятность такой же заморозки банковских депозитов?

— Надо понимать, что заморозка депозитов способна серьезно подорвать доверие населения к банковской системе. После снятия ограничений люди, скорее всего, будут опасаться вновь размещать деньги в банках, что может привести к долгосрочным проблемам с ликвидностью.

Кроме того, заморозка депозитов ударит по потребительской активности. Сокращение доступа к сбережениям снизит покупательскую способность граждан, что негативно скажется на внутреннем спросе и замедлит экономический рост. В условиях ограничений возможно увеличение доли теневой экономики, когда люди начнут искать альтернативные способы хранения средств, включая нелегальные финансовые схемы или просто хранение наличных дома.

Так что заморозка депозитов — крайняя мера, и ее реализация возможна только в условиях острого кризиса, — говорит профессор Петров.

О том, что никакой заморозки не будет, заявил MSK1.RU и Алексей Родин, финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital. По его словам, последствия такого шага будут не только экономическими, но и политическими.

— Подумайте сами: зачем властям замораживать вклады? Чтобы покрыть бюджетный дефицит? Это можно сделать сотней других способов: от повышения налогов до обычной эмиссии денег. Центробанк может просто напечатать денег и раздать их банкам, чтобы те купили ОФЗ и тем самым покрыли расходы правительства. В последние годы власти именно так и поступают. От этого разгоняется инфляция, но обычный народ этого не замечает, и роста напряженности в обществе не наблюдается.

— У сторонников такой заморозки другое объяснение. Мол, когда снизятся банковские ставки, люди массово понесут деньги обратно под матрасы.

— Да, и якобы в результате закрытие депозитов приведет к стремительному росту инфляции. Но в Центробанке работают не дураки и прекрасно это понимают. Массовое закрытие вкладов возможно только при резком снижении ключевой ставки до минимальных значений. В реальности же снижение ключевой ставки будет постепенным, и деньги в экономику будут возвращаться так же постепенно. После каждого снижения ЦБ будет отслеживать рост инфляции, и в случае чего вернет ставку на прежние уровни.