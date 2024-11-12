Будет дороже красной икры? В стране стремительно дорожает сливочное масло. Что будет дальше

В Волгограде, как и по всей России, стремительно дорожает сливочное масло. В гипермаркетах, сетевых магазинах и на рынках города ценник вгоняет в шок, показывая до 2000 рублей за килограмм. Для сдерживания цен в магазины начали ввозить масло из Турции, ОАЭ, Ирана и Индии. А поможет ли это? Наши коллеги из V1.RU поговорили с фермерами и экономистом и выяснили, что происходит сейчас с маслом, когда оно подешевеет и подешевеет ли вообще. Некоторые шутят, что к Новому году оно сравняется с красной икрой, и тогда бутерброд с нею будет главным деликатесом, который не каждому по карману.
По данным Волгоградстата, сейчас «усредненный» килограмм сливочного масла стоит в регионе 876 рублей. При этом еще в начале октября оно стоило на 32 рубля дешевле — 844 рубля за килограмм.
Аналитики «Контур.Маркета» рассказали V1.RU, что за год сливочное масло подорожало примерно на треть. Рост цен ударил по спросу — продажи масла рухнули на 58%, выведя Волгоградскую область на лидирующие позиции по уровню падения спроса на масло по всей России.
«То, что я увидела вчера… 1890 рублей…»
При этом поклонники сливочного масла отмечают, что на рынках цены в два раза выше, чем приводят статистики.
— Я стоически отнеслась к росту цен. Ну неужели даже в голову никому не приходило, что из-за всего вот этого начнут расти цены? Доллар растет, евро растет, граница на замке. А цены не при чем?! Ну-ну. Но сливочное масло догнало и меня, — рассказывает в своем телеграм-канале PR-специалист Ольга Жинжикова. — И вы не поверите, но внезапно. Я беру его на рынке, в одном и том же месте уже несколько лет. Самое вкусное и самое дорогое. И стоило оно всегда 890 руб/кг. Я даже удивлялась. Островок, понимаешь, стабильности. До этого лета. Летом подорожало до 1200. Я даже выдохнула от облегчения, а то уж начала думать, что попала во временную петлю. Но зря я выдохнула, рано. То, что я увидела вчера… 1890 рублей. Тут я поняла, что мозг у меня как у котенка. Не больше наперстка. Много цифр сразу на него не налезает. Вот когда в 90-х пачка сигарет за одну ночь (!) стала стоить не 6, а 24 рубля — это мне на голову как-то налезло. А когда было 890, а стало 1890, это не налезло. Почему-то. Хотя математически 24 вместо 6 — это было намного страшнее. И уж точно по-настоящему внезапно, а не как сейчас.
«Половина масла на полках — подделка»
Глава фермерского хозяйства из Калачевского района Валерий Ксандопуло после студенчества ушел в сельское хозяйство и производством сырого молока занимается до сих пор. Подорожание сливочного масла он объясняет сезонностью. По словам фермера, осенью и зимой коровы дают молока в разы меньше, чем весной и летом.
— Для получения килограмма масла нужно 20–22 литра молока. Сейчас молока меньше, корова его столько не дает. Чем молока меньше, тем меньше и масла. Естественно, что на рынке оно дорожает. Это закономерно для осенне-зимнего периода, все молочные продукты в это время дорожают, — объясняет фермер. — Люди стали жить чуть лучше и перестали брать масло по 500 рублей за килограмм, в котором нет даже намека на жир. А раз берут дорогое, спрос есть, значит, надо повысить цену. Весной мы будем наблюдать обратный процесс. Будет много молока, будет много масла, и оно подешевеет на 100–200 рублей.
Валерий Ксандопуло считает, что хорошее масло сейчас стоит минимум 1200–1400 рублей за килограмм. Однако и это, по его мнению, не показатель качественного продукта. По словам фермера, продавцы часто выдают за масло спреды.
— Даже на рынках половина продукции — подделка. Расскажу случай. Приехали на рынок с семьей. Стоит машина, сидит человек. Спрашиваю у него: «А ты что делаешь?» А он сидит и из маргарина лепит комочки, а потом выдает его за масло и продает по 600 рублей килограмм, хотя в магазине оно будет стоить 200 рублей, — говорит фермер. — Если на рынке масло дешевле 1200–1400 рублей, то это точно не масло. Вы потом дома растопите его на сковородке, и сразу будет видно, где сливочное, а где подделка. Масло качественное практически не имеет никого вкуса, зато на всю кухню аромат невероятный стоит.
«То масло, которое сейчас завезут, до Нового года уже исчезнет»
Доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и финансов ВФ РЭУ имени Плеханова Игорь Бельских рассказал, что импорт сливочного масла ударит по местным производителям, зато поможет покупателям не разориться.
— Проблема производства сливочного масла в России и высокой цены заключается в нескольких нерешенных вопросах. В России не хватает сырья, молока для производства молочных продуктов: сыра, творога, в том числе сливочного масла. Стали закупать в Белоруссии. Белорусы подняли цену. Раньше молочка к нам шла из Европы. Из-за санкций стали искать других поставщиков: Камбоджа, Таиланд, Китай. Но там мало молока. В итоге мы завозим молочные продукты из Турции, ОАЭ, — объясняет эксперт. — Ввозить масло долгосрочно — это удар по нашим производителям. Но мне как покупателю всё равно, кто произвел качественное, хорошее масло по доступной цене.
200 рублей для волгоградских жителей — это высокая цена за 180 граммов масла.
Экономист считает: чтобы решить проблему с маслом, нужно повышать производство молока в стране и налаживать поставки из-за рубежа.
— Необходимо повышать производство молока в России: снижать налоги, создавать условия для развития этой отрасли. Но это история долгая. Коровы растут не за 2–3 месяца, а по несколько лет. Снижение налогов пока не проглядывается. Каких-то субсидий, которые выделяются, недостаточно. У нас в стране налоговая система направлена на борьбу с производителями. Фирмам просто невыгодно осуществлять деятельность, — говорит эксперт. — Чтобы закрыть вопросы, надо наладить поставку импорта из-за рубежа. Как только товара на рынке станет больше, у нас с вами цены пойдут вниз.
При этом, по словам экономиста, на Новый год горожанам придется покупать сливочное масло по баснословным ценам.
— Те меры, что принимают сейчас, они будут недостаточными. То масло, которое сейчас завезут, оно до Нового года уже уйдет, — считает эксперт. — Если не наладить стабильные качественные поставки, то цены под Новый год взлетят и нам придется потратиться. Под Новый год начнется ажиотаж на масло. Какой новогодний стол без бутербродов с маслом и икрой? И люди будут покупать, закрывая глаза на страшную цену.