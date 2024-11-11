НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-5°

пасмурно, снег

ощущается как -9

3 м/c,

с-з.

 742мм 78%
Подробнее
5 Пробки
USD 97,83
EUR 105,45

СРОЧНО

Андрей Травников призвал разбудить дорожников

День гастрономического единства
Миллионы на мусоре
Жить, сдавать, зарабатывать
Новые стройки вдоль берега
Зимний дайджест моды
Жизнь после страшного ДТП
МК по игрушкам из ваты
Новости в Telegram
Экономика На 40 рублей за неделю: в Новосибирской области продолжают расти цены на сливочное масло

На 40 рублей за неделю: в Новосибирской области продолжают расти цены на сливочное масло

Килограмм стоит уже в среднем 1193 рубля

1 776
53 комментария

Масло дорожает уже несколько месяцев

В Новосибирской области продолжают расти цены на сливочное масло. По официальной статистике Новосибирскстата, за неделю средняя цена за килограмм выросла на 42 рубля.

Килограмм подсолнечного масла на 5 ноября в среднем стоил 1193 рубля. Неделю назад эта сумма была 1151 рубль. Цены на масло растут уже несколько месяцев. В начале осени, 16 сентября, в среднем килограмм стоил 1039 рублей, а 9 января этого года — 867 рублей.

Также растут цены на молоко. Цена за молоко питьевое 2,5–3,2% жирности на 5 ноября была 93 рубля за литр. 28 октября средняя цена была 90 рублей.

Подсолнечное масло на 5 ноября стоило 131 рубль за литр. В конце октября, 28 числа, литр обошелся бы в среднем 128 рублей. А в начале года, 9 января, цена была 123 рубля за литр.

В России ждут поставок «антикризисного» масла из Ирана и Индии. Россельхознадзор уже согласовал поставки продукции от двух крупнейших производителей.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Масло Статистика Цены
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY13
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY8
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
53
54913168
9 минут
спасибо президенту за хлеб с маслом!
Татьяна 53
21 минута
Веками Россия была аграрной страной и обеспечивала себя продуктами питания, а излишки отправляли на экспорт. Сегодня всё с точностью наоборот. Нашли же простое объяснение, что доходы населения увеличились и все стали питаться исключительно маслом, вот и съели.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Чувствую себя обманутой дважды»: журналистке НГС продали сломанный телевизор за 100 тысяч рублей — за замену пришлось платить
Анонимное мнение
Мнение
Вечер под винил и элитные голубцы: жительница Новосибирска приехала в Томск на выходные, чтобы поесть — что ее впечатлило
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Бессмысленное издевательство над собой». Можно ли правильно питаться на 1000 рублей в неделю: эксперимент
Анонимное мнение
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Мясо берем только по праздникам и не можем сводить детей в цирк»: многодетная мать — о семейном бюджете и тратах
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Max,40

Даниил,36

Lar2904!!!,63

Светлана,38

Ирина,46

Ivan,45

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление