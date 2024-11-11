На 40 рублей за неделю: в Новосибирской области продолжают расти цены на сливочное масло

Масло дорожает уже несколько месяцев Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области продолжают расти цены на сливочное масло. По официальной статистике Новосибирскстата, за неделю средняя цена за килограмм выросла на 42 рубля.

Килограмм подсолнечного масла на 5 ноября в среднем стоил 1193 рубля. Неделю назад эта сумма была 1151 рубль. Цены на масло растут уже несколько месяцев. В начале осени, 16 сентября, в среднем килограмм стоил 1039 рублей, а 9 января этого года — 867 рублей.

Также растут цены на молоко. Цена за молоко питьевое 2,5–3,2% жирности на 5 ноября была 93 рубля за литр. 28 октября средняя цена была 90 рублей.

Подсолнечное масло на 5 ноября стоило 131 рубль за литр. В конце октября, 28 числа, литр обошелся бы в среднем 128 рублей. А в начале года, 9 января, цена была 123 рубля за литр.