Как провести Новый год весело и без ущерба по деньгам: семь советов, которые помогут не остаться с пустыми карманами в январе

Ранняя подготовка поможет сохранить деньги Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Впереди Новый год, а значит, россиян ждет множество трат: на подарки, украшение дома, праздничный стол и развлечения. Чтобы не потратить всю зарплату, а заодно и сбережения, оставшись без денег в январе, составили рекомендации от экспертов, которые помогут сэкономить.

Составить бюджет

Для начала необходимо определить общий лимит на праздники и распределить его по категориям: подарки друзьям и родственникам, праздничный стол, украшение дома, развлечения, путешествия. Затем следует расставить приоритеты — что из этого важнее всего.

— Возможно, вы готовы сократить расходы на украшения, поскольку они были приобретены недавно, чтобы потратить больше на подарки или на праздничный ужин, — порекомендовал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. При распределении средств по категориям нужно придерживаться установленного бюджета, иначе денег на всё не хватит.

При планировании важно учесть расходы на все обязательные платежи на январь: за жилье (аренда или ипотека), ЖКХ, оплата мобильной связи и интернета, покупка основных продуктов питания, оплата детского сада или школы ребенка, курсов.

Чтобы сэкономить, заняться вопросом проведения досуга стоит заранее. Можно купить билеты и забронировать жилье уже сейчас, если в планах отправиться в путешествие. Чем ближе к празднику, тем дороже это будет стоить. Также можете выбрать даты до Нового года или ближе к Рождеству. В это время перевозчики и отельеры предлагают более выгодные условия.

Проверить свои кредитки

После следует проверить все свои кредитные карты и даты льготных платежей, чтобы избежать начисления процентов. Лучше сохранить льготный период на январские праздники, посоветовал магистр экономики, финансовый обозреватель Никита Макаров. Воздержитесь от новых кредитов.

— Правило 30% (платежи по кредитам не должны превышать 30% дохода) актуально всегда. И это, в том числе, поможет вам пережить новогодние праздники, — добавил Макаров.

Получить отпускные за праздники

Если в запасе остались неизрасходованные отпускные дни, можно взять последний рабочий день в конце года и один рабочий в начале следующего. Так предприимчивый работник может рассчитывать на получение отпускных выплат за праздничные и выходные дни, сказал независимый финансовый эксперт Александр Патешман.

Умный закуп

В преддверии праздников многие магазины предлагают специальные предложения. Можно использовать это в своих интересах: анализировать предложения и выбирать наиболее выгодные условия (участвующие в акциях или проходящие по скидке). Если планируется большое застолье, выгоднее будет покупать продукты оптом.

— Покупайте сейчас товары с большим сроком годности. Ближе к Новому году цены вырастут, и ассортимент будет не таким богатым. Смело можно приобретать консервы, икру, конфеты в коробках, кофе, чай, алкоголь, твердые сыры. При покупках на маркетплейсах регистрируйте новый аккаунт и получайте скидку на первый заказ, — добавил Патешман.

При этом важно обращать внимание на категории кешбэка и персонализированные скидки, которые доступны.

— Многие банки предоставляют право выбора категорий, по которым начисляются повышенные бонусы. Выбирайте те, в которых чаще всего планируете делать покупки. Комбинируйте несколько карт, чтобы не упустить выгоды, — рассказал Александр Патешман.

Елочные игрушки и новогодние товары для дома сейчас покупать уже невыгодно. Если есть возможность, эти траты лучше поберечь на начало 2025 года. Тогда магазины начнут распродавать товары со скидками до 80%. То же делают и с подарками. Поэтому закупать сейчас презенты для тех, кого увидите после праздников, нет смысла.

Поделить расходы

Если праздничные застолья будут проходить в большом кругу, с окружающими можно поделить расходы, предложил Петр Щербаченко. Например, сложиться на еду.

В компании также можно сэкономить на подарках, если провести «Тайного Санту».

— Это система, предполагающая некую рулетку, где по жребию каждый вытягивает одного одариваемого, что избавит от необходимости покупать подарки всем, — предложил начальник отдела инвестиционного консультирования «Ренессанс Банка» Максим Капустин.

Сэкономить и отложить

Чтобы на праздниках весело провести время и меньше переживать о тратах, можно отказаться от мелких, необдуманных покупок, которые совершаются ежедневно, подчеркнул Никита Макаров.

— До Нового года осталось около 60 дней. Если вы ежедневно покупаете чашку кофе или пачку сигарет стоимостью, скажем, 200 рублей, то, отказавшись от этой привычки, к Новому году сможете накопить 12 000 рублей. Сумма может показаться небольшой, но это ощутимая прибавка к новогоднему бюджету, которую можно потратить на праздничный стол или подарки, — сказал экономист.

Начать копить заранее

Чем раньше начать подготовку к празднику, тем лучше, заявила Татьяна Волкова, финансовый консультант, главный эксперт Академии личных финансов. Например, можно создать фонд именно для праздника и поставить автонакопление на эту цель. Вероятно, этот совет больше пригодится в следующем году.

В целом стоит активнее пользоваться современными финансовыми инструментами, которые помогут эффективно управлять своими расходами. Среди них:

Бюджетные приложения: помогают отслеживать расходы и доходы.

Кешбэк-сервисы: позволяют вернуть часть денег, потраченных на покупки.

Накопительные счета: помогают откладывать средства на будущие траты.