НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

8 м/c,

южн.

 744мм 67%
Подробнее
4 Пробки
USD 98,22
EUR 105,71
День гастрономического единства
Дом отрезают от света
Зимний дайджест моды
Делят автовокзал
Жить, сдавать, зарабатывать
Блондинка на «Инфинити»
Афиша на ноябрь
Новости в Telegram
Экономика Кризис-2024 Смотрите, что придумали! В России ждут «антикризисное» сливочное масло из Индии и Ирана

Смотрите, что придумали! В России ждут «антикризисное» сливочное масло из Индии и Ирана

Какие новые символы холестерина могут появиться в супермаркетах

1 607
115 комментариев

Не исключено, что совсем скоро эта продукция из Индии и Ирана сменит привычные и любимые нами «Домик в деревне» и «Вкуснотеево»

Стали известны названия брендов «антикризисного» сливочного масла из Индии и Ирана, которое совсем скоро может появиться на полках супермаркетов страны. По данным Mash, Россельхознадзор уже согласовал поставки продукции от двух крупнейших производителей из Индии и Ирана — Alpha Milk Foods Pvt. Ltd и Fajr Shahrood Dairy Products.

— Индийская Alpha Milk Foods Pvt. Ltd и иранская Fajr Shahrood Dairy Products будут возить масло на спецусловиях, в эксклюзивном порядке — только в РФ, — пишет Mash. — Плюсом — сливки и сгущенку.

В пресс-службе Россельхознадзора MSK1.RU заверили, что не сообщали СМИ такие сведения. В то же время опровергать опубликованную информацию в ведомстве не стали.

Fajr Shahrood Dairy Products

На сайте индийской Alpha Milk Foods Pvt. Ltd показаны только фото сливочного масла в коробках. Как оно выглядит в более мелкой фасовке, неизвестно. На сайте иранской Fajr Shahrood Dairy Products в разделе «продукция» и вовсе отсутствуют позиции масла, однако в разделе «новости» показаны некоторые его разновидности.

На фоне этих публикаций министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в интервью «Ведомостям» назвала одну из важнейших причин взлета цен на масло. Ей оказался… рост доходов населения.

— По маслу ситуация абсолютно понятная, — цитируют Оксану Лут. — На фоне роста доходов населения в этом году значительно вырос спрос, и, хотя производство сливочного масла у нас стабильное, на рынке образовался определенный временный дисбаланс. Чтобы оперативно решить вопрос с маслом в моменте, расширяем его импорт из дружественных стран. В частности, открыли поставки из Индии, Ирана, Турции, которые являются крупными экспортерами этой продукции. В текущем году импорт масла вырос на 20%. Рассчитываем, что это охладит рынок и позволит в ближайшее время стабилизировать ценовую ситуацию.

Alpha Milk Foods Pvt. Ltd

Чтобы оперативно решить вопрос с маслом в этом году, уже открыли поставки из дружественных стран: Индии, Ирана и Турции.

Несмотря на неоднократные высказывания экспертов о причинах взлета цен на сливочное масло, руководитель некоммерческой организации «Российский Союз предприятий молочной отрасли» Людмила Маницкая уверена, что никакого существенного роста стоимости продукции нет, а ажиотаж вокруг «ничем не примечательных» статистических показателей раздули СМИ.

— Всё высосали из пальца, — уверена Людмила Маницкая. — У вас что, нет масла? Ну подорожало оно, да. Всё дорожает. Это из-за подорожания сырья, бензина. Это не связано ни с санкциями, ни с чем другим. К нам никаких обращений в связи с этими публикациями не поступало. Предприниматели всё знают. Инфляция происходит, ничего более.

С таким равнодушием к проблеме россиян не согласятся аналитики, исследования которых показали серьезный рост цен на сливочное масло всего за год.

— Средняя стоимость упаковки сливочного масла массой 180 граммов в октябре 2024 года составила 184 рубля, это на 24% дороже, чем в октябре 2023 года, — рассказали в «Контур. Маркете». — Самый высокий прирост цены показала Архангельская область — там масло подорожало на 65%. В Красноярском крае удорожание в среднем составило 61%, в Томской области — 51%, в Сахалинской — 42%. Самый незначительный рост цены показали Краснодарский край (3%), Ставропольский край (4%) и Якутия (4%).

Масло дорожает по всей стране

По данным исследователей, удорожание масла привело к сокращению спроса.

— Подорожание обусловлено в том числе увеличением себестоимости масла, включая рост затрат на закупку сырого молока и молочных жиров, логистику и упаковку, — сообщила аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина. — Также имеет значение высокая наценка торговых сетей — производители, в свою очередь, отказываются от скидок из-за высоких издержек. Не стоит забывать и про общие затраты производителей: заработную плату и энергоресурсы, общую инфляцию и валютозависимые статьи расходов.

Ранее мы также рассказывали о том, какие продукты могут подорожать в магазинах вслед за маслом.

ПО ТЕМЕ
Сливочное масло Экономика Супермаркеты Индия Иран Импорт Рост цен на сливочное масло Дефицит масла
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
117
За державу обидно!
48 минут
Вот и появились настоящие результаты,когда сельским хозяйством столько лет руководил чекист,теперь в зампредах на повышении. А яйца и масло стали импортными,скоро на них ещё придумают какой нибудь утиль сбор и всё ,что их них делается будет только дорожать. "Не правильной дорогой идёте товарищи!"
Урлулуууу
50 минут
Вчера видос на ютубе видел. Чувак купил масло из эмиратов и никогда не угадаете чьего оно производства. Украины КАРЛ!!
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Цены попадали в идеальный шторм». Как ситуация на авторынке России стала зловещей
Анонимное мнение
Мнение
«Нельзя включить пылесос и собрать все деньги с рынка»: новосибирский экономист — о том, стоит ли сегодня делать вклады в банках
Анонимное мнение
Мнение
«Не сушите на батареях»: советы мастера — как не убить обувь осенью и зимой
Роман Тамоян
мастер центра по реставрации обуви
Мнение
«Настоящий квест»: новосибирцы срезают путь к ЛДС и бросаются под колеса авто — виновата неудобная схема
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Хагрид спал с мишками»: сибирячка побывала в парке «Гарри Поттера» в Токио — о чем она теперь жалеет
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Chica,49

Лана,53

Anna,38

Художник,51

Tyla,29

Dmitriy S,44

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление