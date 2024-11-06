Дороже красной рыбы: ингредиенты для селедки под шубой выросли в цене — во сколько обойдется традиционный новогодний салат

Селедка под шубой стала дороже Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU











Одно из самых популярных и бюджетных новогодних блюд — это селедка под шубой. Однако в магазинах россиян может ждать неприятный сюрприз. Некоторые ингредиенты стали значительно дороже. Расскажем, как приготовить салат и сколько это будет стоить к Новому году.

Какие продукты понадобятся для приготовления селедки под шубой

Рецепт классической селедки под шубой включает в себя 500 граммов селедки, 500 граммов картофеля, 200 граммов моркови, 100 граммов репчатого лука, 400 граммов свеклы, 4 яйца и 200 граммов майонеза.

Овощи и яйца нужно отварить, а затем натереть на терке. Селедку разделать, удалить кости и нарезать на маленькие кубики. Салат готовится слоями.

Приготовление по слоям

Картошка, ее нужно смазать майонезом. Половина сельди. Лук. Сверху снова немного майонеза. Картошка, смазанная майонезом. Яйца и опять майонез. Селедка. На нее нужно выложить немного репчатого лука и смазать майонезом. Морковь, промазанная майонезом. Свекла, которую тоже нужно смазать майонезом.

Готовый салат нужно оставить пропитаться на пару часов в холодильник и можно подавать к столу.

Во сколько обойдется приготовление селедки под шубой

Мы проанализировали стоимость продуктового набора в магазинах («Пятерочка», «Лента» и «Магнит»). За 2 килограмма салата придется заплатить 423 рубля.

Овощи для салата обойдутся почти даром Источник: Полина Авдошина / Городские порталы

Больше всего денег придется отдать за селедку, которая стала дороже горбуши. За килограмм нужно заплатить почти 500 рублей. Горбуша, которая тоже прибавила в цене, обойдется всего в 270 рублей, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В беседе с Городскими порталами доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова отметила, что значительно на стоимость повлияет не только довольно дорогостоящая селедка, но и майонез — за счет подорожавших ингредиентов, а также овощи.

Яйца тоже нельзя назвать дешевыми. Они начали дорожать еще в 2023 году. Глава Банка России Эльвира Набиуллина тогда объяснила это высокой инфляцией и ростом спроса на данную продукцию. Для стабилизации цен в январе 2024 года в Россию привезли партию из 900 тысяч яиц из Турции.

Официальная статистика подтверждает, что ингредиенты для селедки под шубой дорожают. Мы посчитали, как, по данным Росстата, их стоимость изменилась за год.

Майонез стал дороже на 4,7%, яйца выросли в цене на 22,2%, картофель — на 43,9%, лук — на 19,3%, свекла — на 20,17%, а морковь — на 6,9%. Главная составляющая, селедка, подорожала на 12,44%, а если брать филе, то на 11,84%.

Насколько подорожает селедка под шубой к Новому году

Борисова считает, что ценник на салат еще подрастет ближе к Новому году.

— Можно предположить, что с учетом роста стоимости майонеза селедка под шубой может подорожать к празднику на 4–5%, — сказала эксперт. Тогда за 2 килограмма придется заплатить уже в районе 444 рублей.