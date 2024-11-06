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У новосибирцев выросли долги по ипотеке

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Экономика У новосибирцев выросли долги по ипотеке — сравниваем данные с другими регионами

У новосибирцев выросли долги по ипотеке — сравниваем данные с другими регионами

В лидерах по долгам в Сибири оказался Красноярский край

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Объем просроченной задолженности по ипотеке в России достиг максимума за всё время

В Новосибирской области с начала года выросла сумма просроченной задолженности по ипотечным кредитам. Об этом рассказали эксперты «ЦИАН. Аналитики».

Согласно данным на начало октября общая просроченная задолженность новосибирцев по ипотеке составляла 1 миллиард 660 миллионов рублей. С начала года уровень просроченной задолженности вырос на 0,07 процентных пункта.

Если говорить о других регионах Сибирского федерального округа, то уровень просроченной задолженности их жителей по ипотеке выглядит следующим образом: Республика Тыва (474 млн. руб.), Красноярский край (1,9 млрд. руб.), Республика Хакасия (261 млн. руб.), Республика Алтай (56 млн. руб.), Алтайский край (706 млн. руб.), Омская область (667 млн. руб.), Томская область (356 млн. руб.), Кемеровская область (651 млн. руб.), Иркутская область (1,07 млрд. руб.).

Хуже всего дела с просроченной задолженностью обстоят в регионах Северного Кавказа — в Ингушетии, Дагестане и Чечне. Во всех трех республиках этот уровень с начала года вырос больше, чем на 1 процентный пункт — худшие показатели по стране.

Как отмечают эксперты «ЦИАН. Аналитики», в сентябре выдача ипотечных кредитов в России сократилась на 6% по сравнению с августом, достигнув 94,3 тысячи кредитов. Рынок демонстрирует неоднородные тенденции: активность выдачи ипотеки на новостройки увеличивается второй месяц подряд, показав рост на 11% в сентябре. В то же время на вторичном рынке и рынке загородной недвижимости наблюдается спад — соответственно на 12% и 13% в сентябре.

Общая сумма ипотечной задолженности в России в сентябре составила 19,3 триллиона рублей, практически не изменившись с июня. В сегменте новостроек она снизилась, в то время как на вторичном рынке и рынке индивидуального жилищного строительства наблюдается рост.

Несмотря на снижение активности выдачи ипотечных кредитов, во всех сегментах рынка наблюдается тревожный тренд — рост просроченной задолженности. В сентябре она увеличилась на 6% как на первичном, так и на вторичном рынке, включая индивидуальное жилищное строительство. Общий размер просроченной задолженности превысил 80 миллиардов рублей, достигнув максимального значения за всё время. В результате доля просроченной задолженности в общем объеме задолженности также увеличивается. В сентябре она составила 0,17% на рынке новостроек и 0,5% на вторичном рынке.

Ранее НГС писал о том, как новосибирцы идут на обман ради ипотеки без первого взноса.

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Новосибирск Ипотека Кредиты Задолженность Экономика
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