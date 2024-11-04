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Экономика Кризис-2024 «Пик падения придется на декабрь». Что будет с рублем и ждать ли доллар по 100 — видео

«Пик падения придется на декабрь». Что будет с рублем и ждать ли доллар по 100 — видео

Экономисты объяснили, что происходит с отечественной валютой

1 080
40 комментариев

В этом видео экономисты объяснили, что происходит с российской валютой

Национальная валюта в России продолжает слабеть. Во второй половине октября курс доллара пока что не опускался ниже 96 рублей. Пик значения был 17-го числа. Тогда стоимость американской валюты составляла 97,25. В этом видео экономисты объясняют, что происходит с рублем и чего ждать дальше.

— Я считаю, что рубль будет падать. Пик падения придется на декабрь. Скорее всего, мы эту заветную цифру 100 [рублей за доллар] увидим в течение ближайших, если не дней, то пару недель. Скорее всего, какой-то будет период, когда вокруг нее будем ходить, удерживать. Но я думаю, что в ноябре, но уж, по крайней мере, в декабре, мы через нее перешагнем уверенно, — высказал предположение Константин Селянин, экономист.

Еще больше подробностей смотрите в коротком видео чуть выше.

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Комментарии
40
282558467
56 минут
Как обычно упадет в два раза а потом из телевизора будут каждый день рассказывать как сегодня он укрепился 3-4 копейки.
548762801
1 час
Кто бы сомневался. Не припомню, чтобы рубль стабильно укреплялся.
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