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Экономика Индекс НГС В Новосибирске выросли цены на дизельное топливо — разбираемся, с чем это связано

В Новосибирске выросли цены на дизельное топливо — разбираемся, с чем это связано

АЗС начали переходить на межсезонный и зимний дизель

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2 комментария

Новосибирец заявил, что заправился дизелем по цене в 73 рубля за литр

На новосибирских АЗС выросли цены на дизельное топливо. На это обратил внимание читатель НГС Илья.

— Стоимость дизельного топлива на заправках Газпромнефти резко выросла, — заявил мужчина, приложив чек.

На чеке видно, что литр дизеля обошелся сибиряку в 73 рубля

Здесь видно, как менялась цена на дизель на заправках сети

На чеке видно, что утром 2 ноября за литр дизельного топлива на АЗС «Газпромфнефть» на Ватутина, 38/4 мужчина отдал 73 рубля. При этом несколькими днями ранее, 29 октября, новосибирец заправился дизелем на другой АЗС сети (на Бродского, 1/1) по цене в 70,2 рубля за литр.

— Оператор сказала, что это зимнее топливо и повышение связано с этим, — негодует Илья.

На горячей линии «Газпромнефти» корреспонденту НГС сообщили, что на заправки сети действительно был завезен зимний дизель, который «на порядок дороже» летнего, но при этом цену в 73 рубля  вызвала сомнения у оператора.

— Я сейчас смотрю по базе — на указанной заправке литр дизельного топлива стоит 69,9 рубля, — сказала оператор. Почему произошёл такой разброс цен — непонятно.

Информацию об удорожании дизельного топлива корреспонденту НГС подтвердили и на горячей линии АЗС «Прайм». Представители сети объяснили, что с октября стоимость дизеля на их заправках в Новосибирске выросла на 30 копеек.

— Тенденция к подорожанию есть, но резких скачков не было. То, что зимний дизель дороже — это правда. У него другой состав. Но его начинают завозить обычно с середины ноября — сейчас все пока перешли на межсезонный дизель — он до –20 градусов, — объяснили на АЗС «Прайм».

По данным Росстата, 28 октября средняя цена дизельного топлива в Новосибирской области составила 70,27 рубля, неделей ранее — 70,25 рубля. 7 октября в регионе дизель в среднем стоил 69,89 рубля.

8 октября НГС проверял цены на бензин и дизель на разных заправках Новосибирска. Посмотрите, что из этого получилось.

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Новосибирск Дизель Дизельное топливо АЗС Заправки Цены
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Комментарии
2
Гость
2 минуты
Технику для Освобождения сначала нужно Заправить...
Гость
3 минуты
Ответ: с жадностью олигархата.
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