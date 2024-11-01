Остался всего месяц: какие налоги нужно заплатить до 1 декабря, чтобы не получить штраф, — в карточках

Транспортный налог . Его должны оплатить владельцы автомобилей, мотоциклов, катеров и других средств передвижения, включая трактор или вертолет. Велосипедов и самокатов это не касается. Сумма, которую придется заплатить, у всех будет разной, она зависит от мощности транспортного средства, прописки водителя и наличия региональных льгот.

Налог по вкладам . Такие обязательства появились у россиян впервые. Это касается тех, чей доход по депозитам в 2023 году превысил 150 тысяч рублей. Со следующего года порог поднимут, и налог нужно будет платить, только если доход составит более 210 тысяч. Заплатить в таком случае придется 13%, если же за счет вклада удалось заработать более 5 млн, то 15%. Сумма может измениться в случае, если ЦБ проведет внеочередное заседание и изменит ключевую ставку.