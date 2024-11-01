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НГС нашёл дешёвое масло в Новосибирске

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Экономика Индекс НГС обзор Отставить панику: проверяем цены на популярные продукты в Новосибирске — половина списка неожиданно подешевела

Отставить панику: проверяем цены на популярные продукты в Новосибирске — половина списка неожиданно подешевела

В Новосибирске на фоне общего подорожания появилось дешёвое сливочное масло

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15 комментариев

В супермаркетах можно увидеть пачки с надписью «сливочное масло» самой разной цены

Обозреватель НГС провёл очередной замер цен на десять базовых продуктов в трёх популярных торговых сетях и обнаружил, что цены выросли только у половины наименований. Радоваться этому факту, правда, осталось недолго — падение это сезонное. Удивительно, но какого-то резкого роста цен тоже не случилось. «Подвело» даже сливочное масло: привычные бренды существенно подорожали, но появились новые, которые стоят почти столько же, сколько раньше. Подробнее — в материале НГС.

Что подешевело

Сильнее всего (на 25%) подешевели яблоки. Здесь, впрочем, стоит заметить, что на снижение цены сильно повлияли недорогие фрукты, которые в супермаркетах продают как «сезонные». Во всех трёх сетях сейчас такие яблоки можно купить по цене от 80 до 86 рублей за килограмм, в то время как следующая цена на полке — уже в районе 115 рублей. Именно столько и стоили эти фрукты в сентябре. Сезонные яблоки съедят, и цены, скорее всего, опять поползут вверх.

Курятину теперь можно купить дешевле, чем месяц назад

На 12,6% подешевела курятина. Тушку можно купить по цене от 170 до 189 рублей за килограмм. В сентябре из-за дефицита средняя цена на нее взлетела до 205 рублей.

Дешевле стала картошка (почти на 16%), которую можно теперь купить от 29 до 34 рублей за килограмм. Здесь тоже нет ничего удивительного: в октябре после сбора урожая цена на картофель падает до минимума.

Совсем немного снизилась цена сахара-песка и гречки: до 66,6 и 88 рублей за килограмм соответственно. Подсчитывать динамику в этом случае смысла нет — такие изменения могут быть вызваны тем, что в какой-то сети этот товар сейчас продаётся по акции.

Что подорожало

Больше всего «надежд» мы возлагали, понятное дело, на сливочное масло. Оно, действительно в октябре взлетело в цене: некоторые марки стоили под 270 рублей за стандартную пачку 180 граммов. Но сейчас на полках можно заметить пачки и по 155, по 130 и даже по 112 рублей. Произошло это потому, что, столкнувшись с ростом цен у привычных поставщиков, сети кинулись искать новых. И найдя, получили товар с разной входной ценой.

Товар «минимальной цены» может стоить в торговой сети значительно дешевле, чем привычный продукт. Но иногда что-то идет не так

В «Пятерочке», например, случился парадоксальный перекос: масло «Летние традиции» из Брянска стоит на 30% дешевле масла собственной торговой марки сети «Красная цена», смысл которой предлагать самую низкую цену в категории. При этом рядом стоит пачка бренда «Молочная страна» по 218 рублей (по акции), который обычно тоже стоит ниже среднего.

В «Магните» цена собственной торговой марки (среднеценовой) для сливочного масла с жирностью 82,5% осталась на уровне 200 рублей, обычное «крестьянское» (72,5%) стоит 134 рубля, и на ценнике указано, что это «социальная цена». А рядом лежат пачки масла под маркой «Молочные угодья», которые стоят 124 и 113 рублей в зависимости от жирности. У всех на упаковке написано, что масло сделано исключительно из молочных сливок. Верится в это с трудом, поэтому на всякий случай мы все же отсекли такие аномально низкие значения, ориентируясь на цену привычных брендов. В противном случае в подешевевшие товары попало бы и сливочное масло.

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Дефицита или резкого подорожания молока замечено не было, но цена на него выросла где-то на 3%. Примерно так же подорожало растительное масло, хотя здесь всё зависит от того, смогли ли вы застать в конкретной торговой точке это продукт под собственным низкоценовым брендом — цена на него отличается от средней цены обычных марок где-то на 20%. Ожидаемо поднялась (на 9%) цена на хлеб — НГС писал уже о проблемах, с которыми столкнулись фермеры в этом году.

В целом, глядя на изменения цен на продукты, всегда стоит помнить две вещи. Во-первых, они эти подвержены колебаниям. Время сбора урожая, погодные условия, которые на этот урожай влияют, локальные проблемы в отдельной отрасли или даже на предприятиях конкретного региона, изменения мировой конъюнктуры — всё это может сказаться на цене товаров в магазине. Но эти обстоятельства временные, не стоит бежать скупать подорожавший товар — от этого он только ещё подорожает.

Во-вторых, нужно понимать, что на все товары влияет общая инфляция, которой подвержены деньги в большинстве стран. А уж тем более в стране, где ставка Центрального банка поднялась до 21% годовых. О том, как это скажется на ценах в будущем, читайте в материале Екатерины Борматовой.

ПО ТЕМЕ
Цены на продукты Рост цен на сливочное масло Рост цен на хлеб Торговые сети
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Комментарии
18
265889986
7 минут
Много ли надо ,настоящий фан вв не должен сидеть сложа руки а плодотворно работать ,искать, где продукты дешевле и лучше. Как повезло народу с любимцем и его командой
Мегахряк
7 минут
.. за стандартную пачку 180 граммов. Когда 180 гр. стало стандартом и для кого?
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