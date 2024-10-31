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Экономика Кризис-2024 эксперт «Доллар за 100 увидим скоро». Почему рубль слабел весь октябрь и чего ждать дальше — разбор с экспертами

«Доллар за 100 увидим скоро». Почему рубль слабел весь октябрь и чего ждать дальше — разбор с экспертами

Не у всех наших собеседников оптимистичные прогнозы

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12 комментариев

Экономисты ожидают доллар по 100 рублей

Рубль в октябре продолжает слабеть. Национальная валюта медленным шагом, но движется в сторону 100 за доллар. Начиная с 8 октября доллар не опускался ниже 96 рублей. Что происходит и ждать ли трехзначных показателей? Подробности — в материале 72.RU.

Что происходит?

В этом видео экономисты рассказывают, что происходит с рублем

В первых числах октября Центральный банк устанавливал курс доллара в районе 93–95 рублей. Пятого октября этот показатель равнялся 94,9. Падение началось 8 октября. Тогда курс установили на уровне 96,1 рубля за доллар. Пика падения — 97,33 за один доллар — национальная валюта достигла к концу октября.

Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», называет несколько факторов, из-за которых рубль сдал позиции. Это локальная причина — смягчение требований к экспортерам по продаже выручки на внутреннем рынке. А также на фоне фундаментальных факторов давления — роста дефицита бюджета и восстановления импорта при одновременном сжатии экспорта, что приводит к сокращению предложения иностранных денег.

— Тем не менее рубль способен отыграть часть потерь, оттеснив юань к 13–13,3, доллар — к 94–95. Этому может способствовать эффект налогового периода, увеличенный объем чистых продаж валюты в рамках бюджетного правила, подъем ключевой ставки ЦБ, — предполагает эксперт.

Софья Донец, главный экономист «Т-Инвестиций», говорит, что ослабление рубля в течение октября происходило на фоне сохранения дефицита валютной ликвидности и нервозности рынка относительно 12 октября — даты вступления в полную силу санкционных ограничений США на Мосбиржу. Последняя прошла для рынка без какого-либо реального эффекта, биржевые торги юанем и другими валютами благополучно продолжились.

Также она обращает внимание на оценку платежного баланса за сентябрь, которую опубликовал Центральный банк. По ее словам, эта оценка отразила заметное расширение профицита торгового баланса и профицита текущего счета относительно июля — августа (до около $ 13 миллиардов и $ 7 миллиардов соответственно).

— Драйвером улучшения стал рост товарного экспорта до максимального уровня с мая (более $ 38 миллиардов). При этом товарный импорт показал более скромный рост, оставшись на уровне чуть ниже $ 26 миллиардов (+7% г/г). Мы ожидаем, что восстановление на глобальном рынке нефти должно поддержать сохранение торгового баланса в ноябре вблизи сентябрьских уровней, — предполагает Донец.

Она добавляет, что вместе с ростом профицита текущего счета вырос и чистый отток капитала — превышал приток от повышения внешних обязательств.

— Вероятно, рост активов включал увеличение остатков на внешних счетах компаний, осуществляющих внешнеторговую деятельность, на фоне задержки в расчетах. Восстановление притока средств от экспорта по мере очередной подстройки внешних расчетов может поддержать рубль и привести к сокращениям его недооцененности, которую мы оцениваем сейчас в 2–3%, — заключает Донец.

Что дальше?

Николай Кульбака, экономист, в долгосрочном периоде прогнозирует ослабление рубля. Но уточняет, что и в этот промежуток времени могут быть разные колебания валюты.

— В долгосрочном периоде, да даже в среднесрочном, из-за того, что инфляция в России больше, чем в других странах, курс рубля будет ослабляться. Будет постоянный понижательный тренд. Но вот на этом понижательном тренде у вас будет куча колебаний. Следующий момент — государству надо наполнять бюджет. Для этого лучше всего, чтобы курс был дешевый. Тогда бюджетные обязательства легче выполнять, — предполагает собеседник.

Ослабление рубля, по его прогнозу, приведет к подорожанию импортных товаров.

Константин Селянин, экономист, констатирует, что поскольку сейчас курс рубля — это расчетная некая величина, а не рыночная, то государству в целом в лице Минфина крайне выгодно ослабление рубля.

— Я считаю, что рубль будет падать. Пик падения придется на декабрь. Скорее всего, мы эту заветную цифру 100 [рублей за доллар] увидим в течение ближайших если не дней, то пары недель. Скорее всего, какой-то будет период, когда вокруг нее будем ходить, удерживать. Но я думаю, что в ноябре, но уж, по крайней мере, в декабре, мы через нее перешагнем уверенно, — высказал предположение Селянин.

Согласно прогнозу Шепелева вслед за укреплением вероятен обратный подъем инвалют с целями к концу года на уровне 95–97 рублей за доллар и 13,6–13,9 за юань.

— Сезонный фактор, который может надавить на рубль под занавес года, — повышенный предпраздничный спрос на импортные товары. Эпизодических проколов отметки 100 за доллар до конца года исключать нельзя, но сколь-нибудь стабильное закрепление на трехзначных уровнях маловероятно, — резюмирует он.

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Рубль Доллар Обесценивание Валюты
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Комментарии
15
Светлана В-ва
14 минут
я сегодня смотрела видео как воруют сливочное масло и дерутся с продавцами) а вы про какой то доллар) слитки масла надо брать.
Антонин Новый
18 минут
и снова аналитическое переливание....
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