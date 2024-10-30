Со спиртным завязываем? Рост акцизов и пошлин наносит двойной удар по алкогольному рынку России

На прилавках магазинов выросли цены на алкоголь, особенно на импортный Источник: Михаил Контуев / MSK1.RU











Центробанк сообщает об обуздании инфляции, которая после повышения ключевой ставки замедлилась. При этом отдельные товары ставят просто небывалые антирекорды по подорожанию. Крепко не повезло тем, кто любит выпить: по данным Росстата, с начала года водка подорожала на 6,5% (за весь прошлый год — на 5%), до 372 рублей за поллитра.

По подсчетам сервиса «Ценозавр», стоимость импортных вин из недружественных стран подскочила в этом году на 27,3% (сейчас средняя стоимость бутылки 0,75 литра составляет почти 1350 рублей). Подробности — в материале MSK1.RU.

В бюджет заложены новые цены

В следующем году стоит ждать очередного витка подорожания. В федеральный бюджет — 2025 уже заложены новые ставки акцизов на этиловый спирт, которые вырастают на 15% (с 643 до 740 рублей за 1 литр). Это изменение затронет не только этиловый спирт, но и любую спиртосодержащую продукцию — от водки до пива.

Кстати, несладко придется не только производителям алкоголя, но и безалкогольных напитков. В буквальном смысле несладко — увеличится акциз на сладкие напитки, с 7 до 10 рублей за литр. Заодно будет расширен перечень безалкогольных напитков, с которых будет взиматься акциз. Впервые в новейшей истории России вводится даже акциз на квас.

Кроме акцизов повышаются и пошлины на ввоз вин из недружественных стран. В этом году правительство уже одобрило их повышение с 12,5% до 20%, говорит MSK1.RU доцент Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Борисова.

— Минимальная стоимость вина из Италии составляет 1300 руб. Минимальная сумма пошлины — 2 евро, что на текущий момент составляет 156 руб за бутылку объемом 0,75 литра. И чем выше цена вина, тем будет больше размер пошлины, — говорит Борисова.

— Импортное вино уже и так стало элементом престижного потребления в России. Выходит, оно вообще станет недоступным для рядовых россиян?

— С учетом роста пошлин и акцизов ассортимент дорогого вина уменьшится за счет роста цен, но радикального изменения спроса, думаю, всё же не произойдет. Граждане, имеющие возможность приобрести сегодня бутылку за 1300 рублей, незначительно сократят потребление при росте цены до 1400 рублей. Однако отметим, что в связи с инфляцией и ростом затрат компаний-импортеров они также захотят проиндексировать собственные расходы, в этом случае рост цены вина будет более существенным.

Минфин, напомним, объясняет необходимость повышения акцизов тем, что нужно наполнять госбюджет, а пошлин — тем, что нужно поддержать отечественного производителя. Ведь стремительно дорожающее импортное вино конкурировать с российским уже не в состоянии.

— Замминистра финансов Алексей Сазанов уже заявил, что в ведомстве видят снижение импорта вина, которое в третьем квартале по сравнению со вторым составило практически 40%, — говорит финансовый консультант, основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин. — Дальнейшее повышение пошлин будет только усугублять ситуацию с импортом. Чрезмерное ужесточение таможенных тарифов может привести к тому, что конкуренция на рынке вина существенно сократится, что может привести к снижению качества продукции. Пошлины могут продолжить повышать, как только импорт частично восстановится.

Протекционизм, конечно, это хорошо. Правда, отечественным виноделам нужна поддержка не только в виде заградительных пошлин на импорт, с которым самое дешевое российское пойло, конечно, не способно конкурировать. Нужна системная работа. Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин напоминает, что дорожает не только импортный, но и российский алкоголь. О котором, казалось бы, так трепетно заботятся сердобольные чиновники.

— Причин для продолжающегося повышения цен на алкоголь много. Прежде всего, это повышение цен на сырье, материалы, оборудование для производства спиртосодержащей продукции, возросшие логистические затраты, подорожание топлива, транспортных услуг, — говорит Морковкин. — Всё это, естественно, увеличивает затраты поставщиков и производителей, а значит и общую конечную стоимость продукта. Кроме того, на рост себестоимости производства оказывает серьезное влияние повышение стоимости кредитных ресурсов в связи с продолжающимся увеличением ключевой ставки Банка России.

— Простого потребителя, конечно, волнует главный вопрос — а насколько алкоголь подорожает?

— Рост цен на спирт и другие составляющие основных затрат ликероводочных заводов может привести к удорожанию спиртосодержащей продукции на 3–5% в эконом-сегменте. Однако, думаю, на фоне высокой конкуренции в борьбе за лояльность потребителя производители будут стараться всё же сохранять цены на стабильном уровне.