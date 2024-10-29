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Экономика Индекс НГС Индекс НГС: сколько стоят овощи для борща в магазинах Новосибирска — сравниваем цены

Индекс НГС: сколько стоят овощи для борща в магазинах Новосибирска — сравниваем цены

Набор овощей для борща в Новосибирске подорожал за год на 26 рублей

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3 комментария

Цены в супермаркетах разных сетей находятся примерно на одном уровне

Цены на продукты показывают сезонный и годовой рост. Корреспондент НГС решил обойти городские супермаркеты и узнать, сколько денег придётся потратить на покупку овощей и корнеплодов для, пожалуй, самого популярного супа в стране — борща. Говядина, зачастую, представлена не во всех магазинах крупных сетей, поэтому в этом обзоре обойдёмся без неё — составим индекс вегетарианского борща.

По данным Новосибирскстата, на конец сентября (данных за октябрь еще нет), средняя стоимость набора овощей и корнеплодов для борща обойдется горожанам в 178,31 рубля: свекла — 38,08 рубля за килограмм, лук — 34,04 рубля, капуста — 33,49 рубля, морковь — 39,27 рубля, картофель — 33,43 рубля.

Отметим, что в сентябре прошлого года такой же набор продуктов, стоил почти на 26 рублей дешевле — 152,77 рубля. Тогда цены выглядели следующим образом: свекла — 32,1 рубля, лук — 28,52 рубля, капуста — 25,92 рубля, морковь — 39,69 рубля, картофель — 26,54 рубля.

НГС обошёл новосибирские супермаркеты и сравнил, насколько совпадают реальные цены в магазинах с данными органа статистики. Важно отметить, что для расчётов мы выбирали самые дешевые позиции, которые на тот момент были представлены на прилавках торговых точек.

«Магнит»

На момент посещения корреспондентом НГС одного из магазинов сети цены на овощи выглядели следующим образом:

Свекла — 25 рублей за килограмм;

Капуста — 26 рублей за килограмм;

Морковь — 26 рублей за килограмм;

Лук — 31 рубль за килограмм;

Картофель — 32 рубля за килограмм;

Общая стоимость всех позиций — 140 рублей.

Цены на капусту в магазинах колеблются от 26 до 30 рублей за килограмм

«Пятёрочка»

Свекла — 25 рублей за килограмм;

Капуста — 26 рублей за килограмм;

Морковь — 24 рубля за килограмм;

Лук — 29 рублей за килограмм;

Картофель — 29 рублей за килограмм;

Общая стоимость всех позиций — 133 рубля.

«Ярче»

Свекла — 25 рублей за килограмм;

Капуста — 28 рублей за килограмм;

Морковь — 25 рублей за килограмм;

Лук — 60 рублей за килограмм;

Картофель — 29 рублей за килограмм;

Общая стоимость всех позиций — 167 рублей.

Свеклы не было в наличии сразу в двух супермаркетах, цены были на пустых лотках

SRAR

Свекла — 30 рублей за килограмм;

Капуста — 30 рублей за килограмм;

Морковь — 40 рублей за килограмм;

Лук — 36 рублей за килограмм;

Картофель — 36 рублей за килограмм;

Общая стоимость всех позиций — 172 рубля.

Для того, чтобы составить индекс НГС, мы сложили стоимость наборов из всех магазинов и разделили полученное значение на 4 — количество торговых точек. Получилось, что средняя стоимость набора овощей и корнеплодов для борща в Новосибирске — 153 рубля, по данным Новосибирскстата, на конец сентября — 178,31 рубля.

Ранее корреспондент НГС обошёл новосибирские магазины в поисках интересных импортных продуктов. Посмотрите, что из этого вышло.

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Новосибирск Магазины Цены Цены на продукты Овощи
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Комментарии
3
Libertу
6 минут
На самом деле нааамного дороже.
Гость
4 минуты
Борщ нынче не в моде , надо в щах считать
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