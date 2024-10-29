Так себе покупки: как вернуть товар в магазин и в каких случаях заплатят компенсацию

Одежду можно возвращать, даже если она просто не подошла по размеру Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Наверняка у каждого бывали такие покупки, о которых потом сожалеешь и мечтаешь вернуть деньги — что-то некачественное или просто неудачное. Сделать это вполне реально, а причины для этого могут быть весьма неочевидными. А порой можно не только вернуть товар и получить назад деньги, но и требовать дополнительную компенсацию в суде. Вместе с юристом разбираемся, в каких случаях суды встают на сторону покупателей и почему.

Неудачный выбор

По закону у покупателя есть 14 дней, чтобы обменять или вернуть товар, если он не подошел по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации. Если вы, например, ошиблись с размером ботинок или уже после покупки решили, что хотите блузку не в цветочек, а в горошек — имеете право обменять или вернуть.

— Есть ограничения на товары, которые можно вернуть, их перечень установлен постановлением правительства — в нем, например, предметы личной гигиены, бытовая химия, нижнее белье, — говорит юрист юридической компании «Инкана» Артем Третьяков. — Кроме того, у такого товара должен быть сохранен товарный вид: бирки, пломбы, отсутствие следов использования. При этом отсутствие чека не является основанием для отказа в возврате, можно подтвердить покупку другими способами. Например, показать списание с карты в приложении банка.

Это работает в том числе и при покупке товаров через интернет. В апреле 2020 года покупатель, назовем его Андрей Воркунов, приобрел 24 упаковки напольной виниловой плитки, заплатив за нее и доставку 191 152 рубля. Покупка оформлялась через сайт, вживую плитку Андрей не видел, пока ее не доставили. Приехавший к нему товар отличался от ожиданий — на фото он был другого цвета. Андрей направил магазину письменную претензию по почте, но магазин не получил письмо, и через полтора месяца оно вернулось автору. Тогда Андрей подал в суд. Первая же инстанция встала на его сторону: суд взыскал с магазина всю сумму покупки, 117 894 рубля 24 копейки неустойки, 1000 рублей в качестве компенсации морального вреда, штраф, расходы на адвоката и госпошлину.

Неустойка, впрочем, стала предметом дальнейших споров продавца и покупателя — магазин дошел до Верховного суда, чтобы доказать, что не обязан ее платить. И доказал: ВС РФ обратил внимание, что по закону она начисляется, если товар был ненадлежащего качества, а к качеству у покупателя претензий не было. Так что вернуть деньги за товар вы можете, но если он был качественный и просто не подошел, то на неустойку можно не рассчитывать.

Компенсация за просрочку

Покупатель имеет полное право вернуть в магазин просроченный товар — даже если при покупке он не обратил внимания, что срок годности истек, но заметил это после.

Если в магазине вам отказали, то так же можно обратиться в суд — он в этом случае встанет на сторону покупателя. Более того, может даже взыскать в его пользу дополнительную компенсацию.

— По закону продавец обязан компенсировать моральный вред, причиненный покупателю нарушением его прав, — рассказал Артем Третьяков. — В каждом случае компенсация определяется индивидуально судьей исходя из своего понимания нравственных страданий, причиненных некачественностью продукта.

Магазин обязан вовремя убирать с полок просроченный товар Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В 2023 году покупатель, назовем его Егор Воронов, приобрел в супермаркете сок, срок годности которого истек за два дня до покупки. Уже после оплаты товара Воронов заметил, что вкус у продукта тухлый. Он обратился к кассиру и получил назад свои деньги, но решил не останавливаться на этом и подал в суд.

Как сообщила Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мужчина счел, что продажей некачественного и опасного товара ему причинили нравственные страдания, которые выразились в неуважении к нему как к потребителю, в его переживаниях по данному поводу, а также беспокойстве об общей пищевой безопасности населения. Суд взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в размере 1000 рублей, штраф — 500 рублей и почтовые расходы — 75 рублей 60 копеек.

Кстати, помимо компенсации морального вреда, можно требовать возместить убытки, причиненные покупателю некачественным товаром. Например, если утюг из-за производственного брака загорелся во время глажки и прожег одежду и гладильную доску, то магазин должен будет не только предоставить новый утюг, но и возместить стоимость испорченных вещей.

Незамеченный дефект

Еще одна причина вернуть покупку в магазин — дефекты товара. Даже если вы могли самостоятельно обнаружить брак в магазине, но не заметили, а продавец не указал на недостатки — можете смело требовать назад свои деньги. А если магазин не захочет их возвращать, то подавать иск. Как это сделал житель Смоленска, назовем его Валерий Тимофеев.

Тимофеев купил в ювелирном салоне серьги в подарок на Новый год, но сюрприз оказался неудачным — на одной из сережек не застегивался замок. Заметили проблему уже после примерки подарка, в магазине Валерий не обратил на это внимания, поскольку осмотрел серьги только визуально. Он дважды направлял в салон претензию с просьбой вернуть деньги, но их проигнорировали. Тогда он пошел в суд.

С этими серьгами оказалось всё в порядке, в отличие от тех, что купил наш герой Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Подавая иск, Тимофеев потребовал уже не просто вернуть деньги за покупку, но и компенсировать моральный вред, неустойку за каждый день просрочки и штраф за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя. Суд назначил товароведческую экспертизу, которая подтвердила дефекты серег, причем не только те, на которые жаловался покупатель — нашла и дополнительные. В итоге с магазина взыскали и стоимость сережек (4060 рублей 77 копеек), и неустойку (14 047 рублей 60 копеек), и компенсацию морального вреда (2000 рублей).

Штраф тоже назначили, но его размер не удовлетворил Валерия. По закону он должен составлять половину от всей суммы, которую присудили потребителю. Мировой судья счел, что «вся сумма» в этом случае равна стоимости сережек и компенсации морального вреда. Промышленный районный суд Смоленска, куда Тимофеев подал апелляцию, посчитал иначе и учел также неустойку — штраф составил 10 054 рубля 19 копеек. То есть в итоге магазин заплатил в семь раз больше, чем мог бы отдать, просто вернув деньги по первому требованию.

В случае Тимофеева экспертиза была назначена судом, но инициировать ее можно и самостоятельно. Строго говоря, по закону это вообще должен делать магазин за свой счет, но юрист Артем Третьяков советует самим заказывать проведение экспертизы в специализированной организации — так выше вероятность, что она будет непредвзятой. А по итогам рассмотрения спора судом эти расходы подлежат компенсации.

— Я рекомендую также после приобретения товара фиксировать на видео его распаковку, а в случае с техникой и первое включение, — говорит юрист. — Это будет дополнительным доказательством того, что повреждения были еще на момент покупки и возникли не по вашей вине. В случае судебного спора не запрещено привести свидетеля, который видел, что товар изначально имел недостатки.

И даже если было невкусно?

Совсем недавно на всю страну стал известен пенсионер из Волгограда, который вернул себе деньги за невкусные продукты. Но если успех всех других героев этого материала можно легко повторить, то в этой истории всё не так просто — за любую еду, которая показалась вам невкусной, вернуть деньги не получится. Выигравший суд мужчина воспользовался тем, что на упаковках товаров под собственным брендом магазина было написано: «Вернем деньги, если Вам не понравился вкус или качество. Без чека».

— По общему правилу нельзя требовать возврата оплаты просто потому, что вам не понравился вкус продукта — необходимо доказывать, что он ненадлежащего качества. В представленном примере у потребителя «всё получилось» из-за оплошности маркетологов, — объясняет Артем Третьяков. — Гражданский кодекс содержит определение публичной оферты. По сути, это предложение продавца неопределенному кругу лиц заключить с ним договор на условиях, содержащихся в оферте, то есть покупателю остается только согласиться на эти условия. Важно, чтобы такое предложение содержало все существенные для договора условия. В договоре купли-продажи — это, как ни странно, только его предмет, то есть приобретаемый товар. В нашем случае надписи были на упаковках каждой единицы товара, поэтому суд посчитал ее публичной офертой.