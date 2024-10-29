Ценники уже переписывают. Как будет меняться стоимость товаров на маркетплейсах с новыми налогами и пошлинами

Новые пошлины и налоги больше ударят по покупателю Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Цены в России растут на всё — к этому привыкли. Пока Минфин и Росстат отчитываются о том, как зарплаты опережают инфляцию, каждый день появляются новости: то производители рыбы пообещают 30-процентное увеличение к Новому году, то таксисты в грозят повысить тариф на 25%.

Отдушиной оставались хотя бы маркетплейсы, где можно было купить дешевый китайский и турецкий ширпотреб. Но, похоже, скоро россиян лишат и этого. Власти активно обсуждают новые изменения в налоговом законодательстве, которые могут подкосить маркетплейсы. Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.

Замминистра финансов Алексей Сазанов «обрадовал», что правительство планирует существенно увеличить пошлины на покупки, стоимость которых превышает €200. В частности, новая пошлина составит 5% от полной стоимости товара, что кардинально отличает данную меру от текущей, при которой взимается 15% пошлина только с суммы, превышающей лимит в 200 €.

После введения санкций власти, напомним, временно повысили порог беспошлинного ввоза с 200 € до 1000 €, чтобы позволить россиянам иметь доступ к импортным товарам на фоне ухода иностранных брендов с рынка. Но халява длилась недолго, и весной 2024 года порог для беспошлинного ввоза был снижен до 200 €. И вот теперь еще и дополнительно вводится НДС на все онлайн-покупки. Вместе с повышенными пошлинами всё это может привести к резкому увеличению цен на продукцию на российских маркетплейсах.

Уже сейчас покупать на зарубежных маркетплейсах или на российских маркетплейсах, но с доставкой из-за рубежа (типа Ozon.Global) стало очень дорого. Часто нужно иметь иностранную банковскую карту, плюс дополнительные расходы на конвертации рублевых средств в валюту, а также на решение логистических проблем при доставке товаров из «недружественных» стран.

«Маркетплейсам придется быстро подстраиваться»

— Для мелких товаров, стоимость которых не превышает лимит в 200 €, ситуация почти не изменится, так как большая часть покупок, например с AliExpress, всё еще будет выгоднее, даже с учетом новой пошлины, — говорит Юлия Корчагина, основатель «Академии бизнеса и стратегического маркетинга». — Однако для более дорогих товаров, таких как электроника или брендовые вещи, рост пошлин может стимулировать потребителей искать альтернативы в локальных магазинах и на российских маркетплейсах.

— Вы согласны с позицией чиновников Минфина, которые считают, что заградительно высокие пошлины защитят внутренний рынок?

— Да, с одной стороны введение пошлин защитит внутренний рынок Евразийского экономического союза, но с другой — поднимет стоимость некоторых импортных товаров. Это создает предпосылки для роста спроса на отечественные или уже ввезенные товары.

— Выживут ли маркетплейсы?

— Безусловно. Но им придется быстро подстраиваться под новые условия и изменения в законодательстве. Возможно, произойдет переориентация на поставщиков из стран, которые не подпадают под санкции, и на внутренний рынок. В условиях роста пошлин у них есть шанс усилить позиции за счет локальных производителей и собственных брендов.

«Продавцы уже начали пересчитывать свою экономику»

Основатель системы управленческого учета EFFSTEP Анна Баранова в беседе с MSK1.RU говорит, что сейчас маркетплейсы уже искусственно повышают цены, готовясь к предстоящим акциям «черной пятницы». Но это не единственный фактор, влияющий на цены.

— Продавцы на маркетплейсах, селлеры, начали пересчитывать свою экономику. Многие из них работали в убыток и сейчас, пересчитав, начинают корректировать свои цены. Многие начали повышать цены, готовясь к введению НДС в 2025 году. В перспективе весь рынок скорректируется. Вероятнее всего, в ближайшем будущем будет откат назад, так как выросшие цены повлияют на потребительскую активность и покупательскую способность. Но со временем этот дисбаланс стабилизируется, — прогнозирует Баранова.

«Магазины на маркетплейсах попытаются уйти от налога вообще»

Предлагает пока не паниковать управляющий партнер компании «+7 ПРОДАКШНЗ» Александр Кривошеев. По его словам, изменение беспошлинного лимита отразится на небольшой части товаров. А хитроумные продавцы быстро найдут способ, как обойти новые ограничения.

— Маркетплейсы выживут, потому что, на самом деле, речь идет о солидном удорожании для товаров стоимостью от 200 € до 300 €. Это не самая высокая ценовая категория. Соответственно, разница при 300 € будет 15 € (15% сейчас с суммы 100 €, но свыше 200 €) и 5% от 300 €, от всей суммы, то есть… Те же 15 €. А для товаров дороже 300 € пошлина и вовсе будет уменьшаться, так как налогооблагаемая база (сейчас это разница между ценой и 200 €) будет увеличиваться. И будет выгоднее платить 5% с вала, считает Кривошеев. — Критическая разница в 5–10 раз возникнет у цен прямо чуть больше 200 €. И то в денежном выражении это будет не более 10–15 €.

— Но для людей, желающих покупать на Wildberries или Ozon товар намного дешевле, чем в офлайн-магазине, даже эта разница будет ощутимой.

— Поэтому магазины на маркетплейсах просто постараются к таким товарам применить «классическую» модель маркетинга. Я имею в виду скидку «всего 199 € только сегодня», это позволит уйти от налога вообще. А разницу компенсировать другими товарными группами. Или просто вывести такие «пограничные» модели и марки товаров из ассортимента.