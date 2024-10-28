Банковский пузырь лопнул? Подсевших на кредитки «лечат» гигантскими процентами

На кредитки лучше не рассчитывать, слишком дорого будут обходиться покупки Источник: Артем Дергунов / 116.RU











Потребительское кредитование в России медленно деградирует. Раздутый пузырь дешевых и доступных кредитов, на которых зарабатывали банки, почти сдулся на фоне гигантской ключевой ставки Центробанка (она напрямую определяет и «цену» кредитов).

Третий месяц подряд снижается общий объем кредитования (причем и граждан, и бизнеса). Центробанк по итогам сентября отчитался о выдаче 957 млрд рублей кредитов, и это почти на 21% меньше, чем было в сентябре 2023 года.

Упала выдача кредитных карт. Впервые с февраля 2023 года их выпустили менее 2 млн штук за месяц. Россияне постепенно теряют к кредиткам интерес на фоне того, что многие банки начали снижать лимиты по картам или полностью их обнулять.

Снижается и потребительское кредитование: в сентябре выдали потребкредитов на 102 млрд рублей, в то время как, например, в июле это было 193 миллиарда. Но настоящее падение начнется в ноябре, когда ожидается повышение надбавок на кредиты с большой долговой нагрузкой — это дополнительно усложнит кредитные условия для заемщиков.

Автокредитование пока держится без заметного снижения, но это временно. Вот-вот подскочит утилизационный сбор, и, как следствие, вырастут цены на новые автомобили. Разумеется, это обрушит спрос на новые автомобили, и автокредитование тоже рухнет. MSK1.RU обсудил проблемы с экспертами.

«Полное убийство кредитования маловероятно»

— Негативные последствия решений Центробанка по повышению ключевой ставки уже заметны. В августе 2024 года объем новых кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям снизился на 3,1% по сравнению с июлем, что может указывать на ужесточение условий кредитования. Однако на годовой основе рост кредитования остается положительным — 7,5%. Это свидетельствует о том, что бизнес продолжает пользоваться кредитами, хотя динамика замедляется, — говорит основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

— Продолжает пользоваться, скрипя зубами. Ведь брать кредит под 25% годовых на развитие бизнеса — это уже за гранью добра и зла, согласитесь.

— Ну бизнес адаптируется к новым условиям. Об этом говорят и цифры. Темпы роста задолженности, например, замедлились, хотя и до 21,9%. Снижение в августе просроченной задолженности на 2% по сравнению с июлем говорит о том, что заемщики справляются с обязательствами. Таким образом, несмотря на ужесточение денежно-кредитной политики, полное «убийство» кредитования маловероятно. Бизнес будет искать способы адаптации, а Центробанк, в свою очередь, может смягчить подходы, если увидит угрозу для экономики.

«Стимул брать новые кредиты сокращается»

Без эйфории смотрит на происходящее на рынке кредитования и финансовый советник Анна Веденеева.

— Кредиты на покупку недвижимости, автомобилей или потребительские займы становятся менее доступными. Заемщикам сложнее обслуживать существующие обязательства, а стимул для новых кредитов сокращается. Это может привести к некоторому спаду на рынке потребительского кредитования, особенно среди заемщиков с низкой кредитоспособностью, — говорит Веденеева.

— Ипотека в «Сбере» стоит уже почти до 25%, а в ВТБ — до 27%. Но если без новой квартиры человек еще может потерпеть, то как, например, бизнес может потерпеть без заемных средств на развитие? Это же паралич экономики!

— Да, на бизнес-сектор меры Центробанка могут оказать еще более заметное влияние, чем на граждан. Малый и средний бизнес, который часто полагается на заемные средства для пополнения оборотных средств и инвестиций, может столкнуться с трудностями при привлечении капитала. Удорожание кредитов может привести к замораживанию инвестиционных проектов и сократить темпы роста бизнеса. Это особенно актуально для тех отраслей, которые зависят от оборотного капитала и кредитов для поддержания операционной деятельности. Но всё же решения Центробанка на кредитование влияют не только негативно.

— Да что же вообще позитивного можно найти при таких гигантских процентах?!

— В долгосрочной перспективе поддержание финансовой стабильности важно для устойчивого экономического роста. Контроль инфляции и обеспечение стабильности национальной валюты снизит риски для кредиторов и повысит привлекательность российского финансового рынка для иностранных инвесторов.

Долгосрочный успех политики Центробанка зависит от гибкости и адаптивности финансового сектора. Банки могут разработать новые кредитные продукты и стратегии, чтобы адаптироваться к новым макроэкономическим условиям. Например, усиление негосударственных программ поддержки может смягчить влияние высоких ставок на кредитование и поддержать нуждающихся заемщиков.

«Россияне уже привыкли жить в кредит. Это не лучший выход»

Совсем уж пессимистичен в оценках Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

— Высокая ключевая ставка сделала ставки по кредитам непосильными для большого процента населения. Естественно, рынок кредитования переживает сейчас не лучшие времена. Но суть меры и заключается в том, чтобы снизить потребительскую активность населения, затормозив этим инфляцию, — говорит Гусятников. — Россияне уже привыкли жить в кредит, некоторые даже по принципу: берем новый кредит, чтобы погасить предыдущий. С точки зрения личной экономической стратегии это не лучший выход.

— Конечно, есть шопоголики, которые «подсели» на кредиты. Но есть ведь и те, кто берут не от хорошей жизни, а чтобы ноги не протянуть.

— По поводу «подсевших» на кредиты. Единственный кредитный продукт, который более-менее сейчас пользуется спросом, — кредитные карты с льготным периодом. У некоторых граждан существует даже целая стратегия — открывать новую кредитку, когда заканчивается грейс-период на старой.