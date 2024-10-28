Отчитайся и спи спокойно. Проверьте, грозит ли вам штраф из-за иностранной банковской карты

Героиня этого материала ездила за банковской картой в Узбекистан Источник: Стас Соколов / NG.RU

После введения антироссийских санкций количество россиян, у которых есть иностранные счета, выросло на 70%, а число самих таких счетов — в 2,6 раза. Теперь, по неофициальным данным, зарубежная карта есть у каждого десятого жителя страны. Некоторые из них только сейчас из писем налоговой инспекции узнают, что стали нарушителями валютного законодательства. О чём надо позаботиться, чтобы не получить предписание и уж тем более штраф, читайте в тексте наших коллег из «Фонтанки».

В конце августа читательнице «Фонтанки» Марине (имя изменено) в личный кабинет налогоплательщика пришел запрос. В нем от нее потребовали в течение 7 рабочих дней предоставить:

Документы, «обосновывающие фактическое нахождение» на территории РФ в 2022–2023 годах. Причину непредоставления отчетов о движении денежных средств по иностранному счету за 2022–2023 годы.

Этот счет привязан к дебетовой банковской карте, за оформлением которой петербурженка ездила в 2022 году в Узбекистан и уведомила органы о ее наличии. За два года она только дважды пополнила карту удаленно (с российской карты «МИР»), чтобы убедиться, что этот способ работает. Казалось бы, движений по счету практически не было, но даже за них надо было отчитываться.

В ответ на запрос Марина предоставила все документы и забыла о связанных с картой делах еще на пару месяцев, но в середине октября получила уже предписание об устранении нарушений валютного законодательства. Следующий шаг — штраф. Разбираем подробно, где она просчиталась.

Уведомление

Российским налоговым резидентом считается человек, который находится в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев и платит здесь налоги. Если он оформляет банковскую карту в другой стране, он обязан в течение месяца уведомить налоговую об открытии счета в банке за рубежом, к которому привязана эта карта.

Если этого не сделать, налогоплательщика могут привлечь к ответственности по статье 15.25 КоАП РФ. За просрочку уведомления или его подачу не по форме предусмотрен штраф в размере 1000–1500 рублей, за непредставление уведомления — 4000–5000 рублей.

Проще всего уведомить о счете через личный кабинет налогоплательщика. Для этого нужно зайти в «Каталог обращений» и найти в нем функцию «Информировать о счете в иностранном банке». Раскроется список, в котором нужно выбрать подходящее заявление. Об изменении реквизитов счета и его закрытии нужно будет сообщить аналогичным образом.

Отчет о движении денежных средств

Законодательство исходит из того, что подавать отчеты о движении денежных средств по иностранным счетам должны все их обладатели. Это тоже можно сделать удаленно через личный кабинет. Он позволяет либо заполнить специальный отчет вручную, либо прикрепить готовый документ в формате XML.

Некоторые иностранные банки позволяют скачать отчет прямо в своем приложении в формате PDF и на русском языке. Подсказать, где искать документ, может служба поддержки. Если карта оформлена в странах СНГ, есть надежда на оперативную помощь русскоязычного персонала. Загвоздка лишь в том, что придется конвертировать PDF в XML.

Подавать отчет нужно ежегодно не позднее 1 июня. То есть отчитаться за 2022 год нужно было до 1 июня 2023-го, за 2023-й — до 3 июня 2024-го (дата смещается из-за выходных). Отчет за текущий год, соответственно, нужно будет отправить до 2 июня 2025 года.

За просрочку отчета более чем на 30 дней гражданам грозит штраф по 15.25 КоАП РФ на сумму 2500–3000 рублей. За нарушение порядка подачи отчета, которое может выражаться, например, в недостоверных или неполных сведениях, предусмотрен штраф 2000–3000 рублей, при этом за повторное нарушение такого характера санкция для физлиц вырастает до 20 тысяч рублей.

Когда подавать отчет не нужно

На этот вопрос отвечает ч. 7 ст. 12 ФЗ № 173 «О валютном регулировании и валютном контроле». Резидент может не предоставлять отчет о движении денежных средств и других финансовых активов по счету, если выполняются оба условия:

Счет открыт в банке страны — члена ЕАЭС или государства, с налоговыми органами которого налажен автоматический обмен информацией. Общая сумма средств, зачисленных и списанных со счета за отчетный период, не превышает 600 тыс. рублей или эквивалентную им сумму в иностранной валюте; если зачислений не было, то в этот лимит должен укладываться остаток по счету на конец отчетного периода.

К странам ЕАЭС относятся Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. Список стран, с которыми происходит автоматический обмен налоговой информацией, содержит 85 государств и 11 территорий. Последняя актуальная версия документа принималась в октябре 2022 года. В ней есть, например, страны Европы (Германия, Бельгия, Италия, Финляндия и другие), а также Израиль, Азербайджан, Китай, ОАЭ, Турция. Но нет таких популярных для карточного туризма и релокации направлений, как Узбекистан, Туркменистан, Грузия, Сербия, Черногория, Вьетнам.

В теории это значит, что, если российский резидент открыл счет в одном из государств, представленных в списке, но не уведомил о его наличии, рано или поздно ФНС всё равно об этом узнает. Соответственно, в перспективе это тоже может обернуться штрафом.

Что делать, если не подал отчет вовремя

Если налоговая пока ничего не запросила и не предписала устранить нарушения, владельцу карты всё же стоит подать недостающие отчеты за все пропущенные периоды и смириться с возможным наказанием. Фактически требования закона уже нарушены, а подача отчета — это не право, а обязанность.

Если налоговая уже знает о нарушении и потребовала объяснить свое поведение, нужно предоставить запрошенные документы и указать причину. Незнание не освобождает от ответственности, но вдруг сердце инспектора дрогнет.

Как уже упоминалось ранее, налоговый орган запрашивает документы, которые могут подтвердить фактическое нахождение человека на территории РФ на протяжении отчетного периода. Самый базовый документ — это загранпаспорт. Правда, отсканировать его придется полностью, ведь штампы о выезде и въезде ставят довольно хаотично. Через «и/или» можно прикрепить справку с места работы и другие документы, подтверждающие резидентство.

Если разноцветные штампы в паспорте указывают на то, что резидентство утрачено, стоит иметь в виду, что налоговой станет об этом известно. Ранее власти хотели повысить налоги для нерезидентов, работающих на российские компании, но в итоге от этой идеи отказались. Надолго ли — вопрос.

Но одними документами обойтись не получится. Нужно также подать и недостающие отчеты. Иначе надзорный орган затребует их через предписание об устранении нарушений. За невыполнение требования предусмотрен штраф по ч. 1 ст. 19.5 КоАП. Для граждан он составляет 300–500 рублей.