Заплатим за чью-то жадность и спекуляции? От аграриев ждут качественных продуктов и душат ценами, а что делать нам

Поголовье и надои падают, цены растут — и так во всем Источник: Татьяна Спиридонова / MSK1.RU











Сельское хозяйство в России испытывает гигантские проблемы. По крайней мере, именно об этом свидетельствуют данные Росстата. За январь — сентябрь валовый сбор урожая зерновых сократился на 12% по сравнению с прошлым годом. В некоторых регионах, судя по цифрам Росстата, вообще катастрофа: во Владимирской, Ивановской, Волгоградской областях, Ингушетии, Мордовии урожай оказался на треть меньше прошлогоднего, а в Ярославской области — на 40%.

Конечно, это можно списать на погодные аномалии, весенние заморозки и летнюю засуху. Но факт остается фактом — урожай зерна будет намного ниже. Теперь остается гадать, где окажется серьезнее удар: то ли подорожает хлеб, то ли сократятся экспортные поступления.

Похоже, что всё же подорожает хлеб. Как уже произошло с картошкой, урожай которой за январь — сентябрь сократился тоже почти на 12% в сравнении с прошлым годом. Неудивительно, что картошка выбилась в лидеры по подорожанию среди всех продуктов питания — дороже почти в полтора раза.

Сравним: на втором месте после картошки идет сливочное масло, подорожавшее почти на четверть. Одна из отгадок таится опять-таки в статистике Росстата: поголовье коров в России за январь — сентябрь сократилось на 3%, а надои молока — на 10%. При этом производство говядины вообще рухнуло с начала года почти на треть.

Зависим от импорта

— Причин для такой ситуации несколько. Имеет место зависимость сельского хозяйства (по отдельным позициям от 70% до 100%) от импорта генетического племенного материала, генетического материала в птицеводстве, элитного семенного материала, различных компонентов: кормовых добавок, ферментов, ветеринарных препаратов и вакцин, средств защиты растений, — объясняет в беседе с MSK1.RU профессор Российской академии кадрового обеспечения АПК профессор Алла Конобеева. — Крайне серьезной проблемой является ограниченный доступ сельхозпредприятий к потребительскому рынку в условиях монополизации торговых сетей, отсутствие организованного сбыта сельхозпродукции.

— В России исторически низкая безработица, всего 2,4%. Кадровый дефицит сильно ударил по агропрому?

— Конечно! Хотя многие регионы России уже давно сталкиваются с дефицитом квалифицированной рабочей силы (механизаторов, агроспециалистов). Это связано с естественной убылью и миграционным оттоком населения из сельских районов, низким уровнем социальной защищенности и качества жизни сельских жителей, социально-экономических условий для развития сельских территорий. Всё это привело к запустению сёл.

— Получается, сельские жители переместились в города и встроились в их экономику. А как их можно вернуть обратно «на землю»?

— Необходимо создание современной инфраструктуры в сельской местности (жилье, дороги, объекты ЖКХ) для улучшения качества жизни всего сельского населения, создания новых рабочих мест, повышения уровня занятости и доходов.

Конечно, российскому селу требуются системные меры. Необходимо создавать государственно-частное партнерство, способное улучшить социально-экономический климат в сельской местности. Нужно вовлекать в оборот заброшенные земли, активнее проводить государственную поддержку семейных КФХ, развивать агротуризм, гастрономический туризм, этнотуризм, возрождать национальные промыслы и ремесла, — говорит Конобеева. — Всё это невозможно без системности в управлении АПК.

Зато у чиновников всё хорошо

Согласен с коллегой и доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. По его словам, очень показательной для всего АПК России оказалась ситуация со сливочным маслом и другой молочной продукцией, которые бьют все рекорды по ценам. И это на фоне заявлений чиновников о полной самообеспеченности России молоком. Так же как было в прошлом году с куриными яйцами: птицеводство в России развивается быстрее всех других аграрных отраслей, а яйца вдруг дорожают быстрее всех других продуктов.

— Повышение цен прослеживается по всей товаропроводящей цепочке стоимости молочных продуктов, включая рост цен на корма для крупного рогатого скота, топливо, оборудование и его ремонт (преимущественно импортное). Практически все компоненты для производства упаковки закупаются за рубежом, — говорит Морковкин.

— В Госдуме с ростом цен на любую продукцию предлагают бороться с помощью закрытия или открытия границ. Подорожал рис — вводим эмбарго. Подорожали яйца — ввозим импорт. А что с молоком?

— В последнее время действительно наблюдается тенденция наращивания экспортных поставок у ряда отечественных производителей молока и молочной продукции. Особенно сухого молока. Поставщикам сырья выгоднее поставлять продукцию на экспорт, нежели на внутренний рынок.

Такого рода ожидания и толкают агрохолдинги на повышение цен в текущем периоде. То есть агрохолдинги пытаются застраховать себя от возможных рисков роста дополнительных затрат. Эти риски, соответственно, закладываются производителем в цену готовой продукции, которая прирастает в каждом звене товаропроводящей цепи, вплоть до конечного потребителя, серьезно дорожая в рознице.

— То есть в итоге потребитель платит не за объективный рост себестоимости, а просто за некие опасения ретейлеров?

— Но тут надо понимать, что на текущий момент сложились серьезные диспропорции в ценообразовании, особенно на молочную продукцию. Основная часть конечной цены на молочную продукцию формируется в оптовом звене и розничном ретейле. При этом производитель, формирующий базовую составляющую добавленной стоимости готового продукта, получает сравнительно небольшую часть дохода.

В итоге страдают, например, небольшие фермерские хозяйства, которые не имеют своих производственных мощностей по переработке молока и сильно зависят от молокозаводов.

— С одной стороны, растут затраты у производителей, дорожает логистика (цены на транспорт, цены на бензин растут), но при этом торговые сети делают космические наценки, — объясняет спекулятивный характер современной «аграрной» экономики доктор экономических наук профессор РЭУ Юрий Ляндау. — Исходя из задач, поставленных руководством страны, важно не просто обеспечить внутренний спрос, но и экспорт аграрной продукции. И получается, что здесь нам не хватает мощностей. Но чтобы запустить эффективное производство, требуется поддержка со стороны государства, со стороны банковской сферы. А как аграрию можно рассчитывать на кредит при ключевой ставке 19% и притом что она будет дальше расти?!

А вы замечаете, что своих сельхозпродуктов становится всё меньше и они сильно подорожали? Конечно, говядину не везде купишь даже за космические цены. Заметили, что качество стало хуже, а цены выше. Вроде всего хватает и цены обычные.