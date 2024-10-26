Дешевле стали только водка и свинина? Сравниваем стоимость продуктов в России 10 лет назад и сейчас

10 лет назад Россию потрясло первое за много лет ослабление рубля: наша национальная валюта упала по отношению к доллару более чем в два раза (с 32,5 рубля за $ 1 в январе 2014 году до 68,5 рубля за $ 1 в декабре того же года).
Аналогичный валютный обвал произошел весной 2022 года. Причины всё те же: санкционное давление и нестабильность на рынке продажи нефтепродуктов. С тех пор в России непрерывно дорожают товары и услуги, а курс доллара в конце 2014 года сейчас покажется просто сказкой (актуальные данные ЦБ на октябрь 2024 года — 96 рублей за одного американского президента).
Редакция MSK1.RU подсчитала, сколько тогда стоили продукты и бытовые товары в России и сколько платили людям. Стало ли лучше или хуже, смотрите в нашей инфографике.
Масло дорожает, водка дешевеет?
Для расчета мы использовали официальные данные Росстата. Из них следует, что даже с учетом валютного кризиса 2014 года цены в магазинах выросли в 2–3 раза.
Немного иной картина выглядит с учетом инфляции (за 10 лет рубль ослабел на 94,4%). Получается, что зарплаты выросли вовсе не в два–три раза, а всего на 25%. Размер прожиточного минимума и вовсе сократился на 3 процента.
Больше всего второй валютный кризис ударил по сливочному маслу: даже с учетом ослабления рубля цены выросли на 60%. Не зря на днях вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил ввести госрегулирование цен на молочные продукты (доплачивать производителям только для того, чтобы цифры на прилавках не так резко росли).
— Сегодня цены на молоко растут, и, что характерно и важно, спрос на него также растет. Средняя цена 1 килограмма сырого молока достигает 50 руб., сливочного масла превышает 900 руб./кг, — объяснила MSK1.RU председатель Молочного союза России Людмила Маницкая.
Казалось бы, кризис на рынке яиц отгремел еще в конце 2023 года. Как тогда объясняла MSK1.RU директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева, ситуация должна была нормализоваться в течение «двух–трех месяцев». Однако, по сравнению с 2023 годом, средняя цена за десяток подросла на 12%. Что уж тут говорить про 2014 год — там разница около 254%.
Не обошлось и без сюрпризов: если посчитать инфляцию, то свинина и водка, наоборот, стали дешевле. В случае крепкого напитка это может объясняться госрегулированием: несмотря на скачки доллара, производители стараются снабжать магазины бутылками 0,5 по минимально разрешенной цене. Она в среднем растет на 4–5 процентов в год.
Листая старенький каталог
Корреспондент MSK1.RU обнаружил в Сети каталог цен за 2014 год в одной из известных федеральных сетей. Часть точно таких же товаров продается и по сей день.
Дороже всего стала бытовая химия: средства для мытья посуды и стиральные порошки. Смотрите сами: везде двукратный, а то и трехкратный рост.
Рекордсмен — чистящее средство для унитаза Bref WC.
Мандарины и майонез для новогодних салатов тоже не радуют своей ценой по сравнению с 2014 годом.
А вот за полуфабрикаты в виде сосисок и замороженной пиццы стали просить «всего» на 20% больше.
Как вы считаете, критично ли всё подорожало за 10 лет?
Подробно парадоксы российской экономики, при которых товаров стало меньше, а денег — больше, мы разбирали в отдельном материале.