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Экономика мнение «Мечта жены о Мальдивах останется мечтой»: семья живет на 130 тысяч рублей — хватает ли этого

«Мечта жены о Мальдивах останется мечтой»: семья живет на 130 тысяч рублей — хватает ли этого

Юрист откровенно рассказал о доходах и недостижимых мечтах

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3 комментария

Семья рассказала, как планирует бюджет и минимизирует расходы

Андрей — юрист из Тюмени. Он и его жена зарабатывают в общей сложности 130 тысяч рублей. Они утверждают, что живут весьма неплохо: умудряются платить ипотеку, развивать ребенка и при этом не забывать о развлечениях. В своей колонке Андрей откровенно рассказал о семейном бюджете. Далее — от первого лица.

Мы, как и многие семьи, живем на две зарплаты. Моя жена Светлана работает бухгалтером, я юрист. Мой доход — 70 тысяч рублей, у Светы — 60 тысяч. Итого в месяц у нас — 130 тысяч. Иногда попадаются подработки: я могу составить исковое, претензию или договор. Это приносит еще порядка 10 тысяч в семейный бюджет. Казалось бы, общая сумма приличная, но, как показывает практика, жить на нее не так-то просто.

В первую очередь, мы должны закрыть обязательные платежи. Квартиру мы взяли в ипотеку семь лет назад. Я продал свою студию и часть денег отложил на ремонт и мебель, а часть — на первоначальный взнос. Ипотечный платеж за двухкомнатную квартиру «съедает» около 28 тысяч рублей в месяц. Коммуналка, к сожалению, тоже не копейки стоит: в среднем уходит 7 тысяч.

Раньше мы переживали, что сумма за ипотеку немалая, но успокаивали себя тем, что это — инвестиции в наше будущее. Не прогадали. Сейчас наша квартира стоит почти в полтора раза дороже, а с нынешними требованиями к ипотечникам я даже не уверен, что мы смогли бы себе позволить покупку такого жилья.

Оставшиеся деньги мы распределяем на питание, одежду, развлечения, образование и различные мелочи, которые нужны для комфортного существования. На продукты и проезд мы тратим около 35 тысяч рублей в месяц. Готовим мы дома, стараемся покупать продукты по акции, но всё равно выходит немало.

Особое внимание уделяем развитию сына. Ему семь лет, и он уже ходит на кружки: английский язык, дзюдо и шахматы. В месяц эти занятия обходятся нам в 15 тысяч рублей. Мы понимаем, что вложения в образование — это важная инвестиция в будущее нашего сына, и не жалеем средств на эти секции.

На развлечения мы тратим около 10 тысяч рублей в месяц. Каждые выходные стараемся выбираться на какую-нибудь выставку, в кино или в парк. В летнее время часто ездим на природу, а зимой ходим на каток.

Также у нас есть регулярные расходы на одежду, обувь, лекарства, косметику, средства гигиены и товары для дома. На всё это уходит около 10 тысяч рублей в месяц. Еще около 2 тысяч рублей уходит на нашу кошку.

Несмотря на неизбежные траты, нам удается жить комфортно и планировать отпуск. Мы стараемся вести бюджет, откладывая 5–10 тысяч каждый месяц. Также в копилку идут почти все мои деньги с подработок. Но, разумеется, у нас есть кредитки, которыми мы периодически пользуемся. Но обычно успеваем погасить долг до истечения льготного периода.

Да, иногда приходится отказывать себе в каких-то желаниях. Например, я уже лет 5 мечтаю обновить свою иномарку. Но из-за роста цен на всё это остается лишь мечтой. Машина меня не подводит и почти не ломается. Каждые 2–3 месяца я по акциям автосервисов прохожу бесплатную диагностику и изредка что-то ремонтирую. Заказываю запчасти по каталогам. В год выходит не больше 10–15 тысяч. К ежемесячным тратам могу отнести бензин, это 3 тысячи в месяц.

В будущем нам бы хотелось обзавестись дачей, но пока я понимаю, что мы не можем себе позволить такую покупку. Может быть, со временем мы выйдем на более высокий заработок и сможем купить небольшой загородный домик. Хотя учитывая рост цен на землю и стройматериалы, я в этом не уверен.

Раньше мне казалось, что 100 тысяч рублей в месяц — это не так уж плохо для семьи из трех человек. Но сейчас наш совокупный доход превышает эту цифру, и я понимаю, что это не так уж и много. Как говорится, хочется большего. Конечно, мы с женой не бедствуем, у нас есть крыша над головой, мы можем позволить себе поесть вкусно и отдохнуть, но… есть вещи, которые нам пока недоступны.

Например, путешествовать по миру с комфортом — это пока не для нас. Да, на отпуск мы откладываем, пользуемся кредитками, но речь идет о недорогих турах в пределах России или о Турции. А хотелось бы и по Европе прокатиться и до Таиланда добраться. Мечта жены о Мальдивах, думаю, еще долго останется мечтой.

Еще супруге хочется иметь свой автомобиль, а не ездить на общественном транспорте. Экономия, конечно, есть, но свою машину, пусть и не самую новую, было бы здорово иметь.

Секции сыну мы оплачиваем, но вот на себе приходится экономить — на массажи, бассейн или хороший тренажерный зал у нас денег нет. И конечно, ремонт… В случае непредвиденных ситуаций, когда нужно будет делать ремонт, мы бы явно попотели.

Мы не богаты, но живем счастливо. Самое главное для нас — это здоровье семьи, а всё остальное — второстепенно. Думаю, со временем сможем позволить себе и путешествия, и машину, и всё остальное. Главное — не сдаваться и идти к своей цели!

Недавно мы публиковали колонку нефтяника, который зарабатывает по 300 тысяч рублей в месяц. Он откровенно рассказал о своих расходах и признался, что есть вещи, на которые ему не хватает денег.

Как вы считаете, хватит ли семье из трех человек 130 тысяч рублей для комфортной жизни?

Да, этой суммы вполне достаточно
Нет, это мало
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Комментарии
3
Гость
1 час
значит спецы так себе, нормальные бухг-ра по 200 получают, 2 подружки работают бухгалтерами, юрист тем более, написать исковое и быть представителем в суде от 70 тыс за 4 заседания сразу озвучивают и не важно если меньше, ну и остальное сделки там крупные сопровождать и прочее, в колонках скулить время есть а на развитие и рост нет
Гость
54 минуты
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