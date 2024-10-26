«Мечта жены о Мальдивах останется мечтой»: семья живет на 130 тысяч рублей — хватает ли этого

Андрей

Семья рассказала, как планирует бюджет и минимизирует расходы Источник: Дмитрий Гладышев / Городские порталы











Андрей — юрист из Тюмени. Он и его жена зарабатывают в общей сложности 130 тысяч рублей. Они утверждают, что живут весьма неплохо: умудряются платить ипотеку, развивать ребенка и при этом не забывать о развлечениях. В своей колонке Андрей откровенно рассказал о семейном бюджете. Далее — от первого лица.

Мы, как и многие семьи, живем на две зарплаты. Моя жена Светлана работает бухгалтером, я юрист. Мой доход — 70 тысяч рублей, у Светы — 60 тысяч. Итого в месяц у нас — 130 тысяч. Иногда попадаются подработки: я могу составить исковое, претензию или договор. Это приносит еще порядка 10 тысяч в семейный бюджет. Казалось бы, общая сумма приличная, но, как показывает практика, жить на нее не так-то просто.

В первую очередь, мы должны закрыть обязательные платежи. Квартиру мы взяли в ипотеку семь лет назад. Я продал свою студию и часть денег отложил на ремонт и мебель, а часть — на первоначальный взнос. Ипотечный платеж за двухкомнатную квартиру «съедает» около 28 тысяч рублей в месяц. Коммуналка, к сожалению, тоже не копейки стоит: в среднем уходит 7 тысяч.

Раньше мы переживали, что сумма за ипотеку немалая, но успокаивали себя тем, что это — инвестиции в наше будущее. Не прогадали. Сейчас наша квартира стоит почти в полтора раза дороже, а с нынешними требованиями к ипотечникам я даже не уверен, что мы смогли бы себе позволить покупку такого жилья.

Оставшиеся деньги мы распределяем на питание, одежду, развлечения, образование и различные мелочи, которые нужны для комфортного существования. На продукты и проезд мы тратим около 35 тысяч рублей в месяц. Готовим мы дома, стараемся покупать продукты по акции, но всё равно выходит немало.

Особое внимание уделяем развитию сына. Ему семь лет, и он уже ходит на кружки: английский язык, дзюдо и шахматы. В месяц эти занятия обходятся нам в 15 тысяч рублей. Мы понимаем, что вложения в образование — это важная инвестиция в будущее нашего сына, и не жалеем средств на эти секции.

На развлечения мы тратим около 10 тысяч рублей в месяц. Каждые выходные стараемся выбираться на какую-нибудь выставку, в кино или в парк. В летнее время часто ездим на природу, а зимой ходим на каток.

Также у нас есть регулярные расходы на одежду, обувь, лекарства, косметику, средства гигиены и товары для дома. На всё это уходит около 10 тысяч рублей в месяц. Еще около 2 тысяч рублей уходит на нашу кошку.

Несмотря на неизбежные траты, нам удается жить комфортно и планировать отпуск. Мы стараемся вести бюджет, откладывая 5–10 тысяч каждый месяц. Также в копилку идут почти все мои деньги с подработок. Но, разумеется, у нас есть кредитки, которыми мы периодически пользуемся. Но обычно успеваем погасить долг до истечения льготного периода.

Да, иногда приходится отказывать себе в каких-то желаниях. Например, я уже лет 5 мечтаю обновить свою иномарку. Но из-за роста цен на всё это остается лишь мечтой. Машина меня не подводит и почти не ломается. Каждые 2–3 месяца я по акциям автосервисов прохожу бесплатную диагностику и изредка что-то ремонтирую. Заказываю запчасти по каталогам. В год выходит не больше 10–15 тысяч. К ежемесячным тратам могу отнести бензин, это 3 тысячи в месяц.

В будущем нам бы хотелось обзавестись дачей, но пока я понимаю, что мы не можем себе позволить такую покупку. Может быть, со временем мы выйдем на более высокий заработок и сможем купить небольшой загородный домик. Хотя учитывая рост цен на землю и стройматериалы, я в этом не уверен.

Раньше мне казалось, что 100 тысяч рублей в месяц — это не так уж плохо для семьи из трех человек. Но сейчас наш совокупный доход превышает эту цифру, и я понимаю, что это не так уж и много. Как говорится, хочется большего. Конечно, мы с женой не бедствуем, у нас есть крыша над головой, мы можем позволить себе поесть вкусно и отдохнуть, но… есть вещи, которые нам пока недоступны.

Например, путешествовать по миру с комфортом — это пока не для нас. Да, на отпуск мы откладываем, пользуемся кредитками, но речь идет о недорогих турах в пределах России или о Турции. А хотелось бы и по Европе прокатиться и до Таиланда добраться. Мечта жены о Мальдивах, думаю, еще долго останется мечтой.

Еще супруге хочется иметь свой автомобиль, а не ездить на общественном транспорте. Экономия, конечно, есть, но свою машину, пусть и не самую новую, было бы здорово иметь.

Секции сыну мы оплачиваем, но вот на себе приходится экономить — на массажи, бассейн или хороший тренажерный зал у нас денег нет. И конечно, ремонт… В случае непредвиденных ситуаций, когда нужно будет делать ремонт, мы бы явно попотели.

Мы не богаты, но живем счастливо. Самое главное для нас — это здоровье семьи, а всё остальное — второстепенно. Думаю, со временем сможем позволить себе и путешествия, и машину, и всё остальное. Главное — не сдаваться и идти к своей цели!

Недавно мы публиковали колонку нефтяника, который зарабатывает по 300 тысяч рублей в месяц. Он откровенно рассказал о своих расходах и признался, что есть вещи, на которые ему не хватает денег.