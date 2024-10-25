«Не стреляйте в Центробанк, он играет как может»: что будет с ценами при рекордной ключевой ставке

При росте инфляции в первую очередь дорожают массовые продукты Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Центробанк 25 октября поднял ключевую ставку до 21%. Это уже третье повышение с июля, за этот период рост составил пять процентных пунктов. И это рекордное значение — так высоко ключевая ставка прежде не поднималась. Мы уже рассказывали, как ее рост скажется на банковских продуктах, а теперь поговорим о еще более насущном — о ценах. Что с ними будет после рекордного повышения? Разбираемся.

Зачем повышают ключевую ставку

По словам экономиста Георгия Остапковича, решение Центробанка как раз направлено на то, чтобы сдержать инфляцию.

— Согласно экономической теории повышение ключевой ставки всегда благотворно действует на инфляцию, потому что деньги становятся дорогими, кредит становится дорогим и люди откладывают деньги на депозиты, — говорит Георгий Остапкович. — За счет этого уменьшается количество денег в обороте, то есть платежеспособность сокращается. А когда сокращается платежеспособность, то производители товаров и услуг чтобы реализовать товар, начинают опускать цены. Это закон монетарной политики: если у вас высокая инфляция, то повышайте ключевую ставку, делайте деньги дорогими.

Георгий Остапкович — экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ.

Остапкович приводит в пример ситуацию в США и Европе, где в постковидный период инфляция достигала 10–11%. Тогда ключевую ставку повышали и Федеральная резервная система в США, и Европейский центральный банк. Через полтора года инфляция начала падать и сейчас опустилась до приемлемых двух-трех процентов.

Когда инфляция начнет снижаться

Георгий Остапкович говорит, что рост ключевой ставки не действует мгновенно — на то, чтобы механизм начал работать, может понадобиться до полутора лет.

— Центральный банк начал поднимать ставку в августе прошлого года. Если исходить из этого лага, то на границе первого и второго квартала следующего года должна наступить точка перелома, — считает экономист. — И я вам скажу так: если бы Центральный банк не повышал ставку начиная с августа прошлого года, то у нас бы сейчас инфляция была бы не 8%, а 13–15%.

Экономист Эдуард Коложвари полагает, что снижение темпов инфляции стоит ожидать в ближайшие шесть месяцев.

— Цены разгоняются уже ростом издержек, в том числе ставкой кредитов и дорогими расчетами по импорту, — [ключевой] ставкой это не удержишь, дальше поднимать смысла нет. В текущих условиях нужно ждать результата. В мире пошло снижение и до нас докатится через полгода, — уверен Коложвари.

Эдуард Коложвари — экономист, доцент кафедры финансовых рынков и финансовых институтов НГУЭУ.

Хотя действия Центробанка направлены на снижение инфляции, решить проблему только за счет них не получится. Повышение ключевой ставки бьет по экономике, но за рост экономики отвечает уже не ЦБ, а Минэкономразвития.

— С одной стороны, можно ругать Центробанк, с другой стороны — можно и хвалить. А я бы сказал так: не стреляйте в Центробанк, он играет как может, — говорит Остапкович. — Он играет по классической экономической теории, по которой живут в принципе все страны.

По словам экономиста, кредитно-денежная политика — это только инструмент, за счет нее одной невозможно отрегулировать экономику. Тем более, отмечает он, такую сложную, находящуюся под беспрецедентными санкциями.

Что с ценами сейчас

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что за последние три года уровень цен вырос на 30%. Годовая инфляция, по оценке ЦБ на 21 октября, составила 8,4% и по итогам 2024 года ожидается в диапазоне 8,0–8,5%.

— В сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность увеличился до 9,8% в пересчете на год после 7,5% в августе, — сообщается в пресс-релизе регулятора. — Аналогичный показатель базовой инфляции увеличился до 9,1% после 7,7% в августе. Инфляционное давление, в том числе устойчивое, приблизилось к максимальным значениям с начала текущего года.

Экономисты отмечают, что при росте цен в первую очередь дорожают массовые продукты. Поэтому продовольственная инфляция, как правило, выше, чем средняя.

— И среди продовольствия, конечно, тоже быстрее всех дорожают продукты первой необходимости, — отмечал ранее профессор Леонид Холод. — Картошка, капуста, свекла — вот самые-самые массовые овощи покупаются в больших объемах. И если люди отказываются от каких-то продуктов, потому что не хватает денег, то чего больше начинают покупать? Тоже простейших овощей.

Леонид Холод — экс-замминистра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук, профессор.

Базовые овощи действительно дорожают, несмотря на сезон урожая. По данным Росстата, с 15 по 21 октября картошка подорожала на 2%, лук — на 2,2%, свекла — на 0,5%. Также среди продуктов отличилось сливочное масло: за неделю оно подорожало на 1,6%, а с конца прошлого года — на 23,43%. Растут цены и на другую молочку: сметана — плюс 11,96% к декабрю 2023 года, творог — плюс 6,79%, пастеризованное молоко — плюс 11,82%, стерилизованное — плюс 12,61%. Также осенью о росте цен предупредили производители рыбной продукции.

В конце сентября Федеральная антимонопольная служба заявляла о проверке ценообразования на социально значимые продукты у 14 федеральных торговых сетей. После анализа к завышающим цены магазинам будут применены антимонопольные меры. 10 октября ФАС сообщила, что выявила слишком высокую наценку на хлеб, также будут проверены цены на молочную и мясную продукцию, овощи «борщевого набора».

Что будет с вкладами и кредитами

Каждое повышение ключевой ставки отражается на доступности кредитования — банки повышают ставки и ужесточают условия для заемщиков.

— Если 21% ключевая, значит, коммерческий кредит будет 26–30%, — говорит Остапкович. — Банк как раз хочет отрегулировать кредиты, чтобы поменьше их брали. Но пока люди продолжают брать, доля кредитов продолжает расти. Люди сейчас попали в состояние неопределенности. Многие исходят из того, что раз инфляция растет, надо брать кредит, пока он хоть по такой ставке, а не еще больше.