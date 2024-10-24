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Экономика Сколько будут получать пенсионеры в 2025 году? В правительстве назвали среднюю сумму

Сколько будут получать пенсионеры в 2025 году? В правительстве назвали среднюю сумму

Изменения коснутся даже тех, кто продолжает работать

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13 комментариев

Пенсии поднимут всем пенсионерам, вне зависимости, работают они или нет

Средний размер страховой пенсии в 2025 году составит порядка 24 тысяч рублей. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, индексацию выплат проведут 1 января будущего года.

— Размер повышения — уровень инфляции, который в текущем году сложится. Средний размер страховой пенсии по старости составит в следующем году около 24 тысяч рублей, — сказал министр на пленарном заседании Госдумы, где рассматривается проект федерального бюджета на 2025–2027 годы.

Он напомнил, что для тех, кто продолжает работать, выплаты повысят с 1 января. Согласно прогнозу Минэкономразвития РФ, на конец 2024 года инфляция составляет 7,3%. Именно настолько проиндексируют страховую пенсию, как неоднократно подчеркивали власти.

В среднем по стране пенсии вырастут минимум на 1300 рублей, уточнила вице-премьер Татьяна Голикова. Некоторые получат эту прибавку уже в декабре. Как объяснил глава Соцфонда Сергей Чирков, это коснется тех, кто получает пенсию до 12 января. Остальным же средства выплатят уже в январе 2025 года.

Социальные пенсии, которые получают люди с инвалидностью и те, кто не получил права на страховую пенсию из-за отсутствия стажа, тоже вырастут в будущем году. Их проиндексируют в апреле на 14,75%. Средний размер социальной пенсии в итоге вырастет с 13 475,96 до 15 456,93 рубля.

Размер пенсии у каждого индивидуален, так как зависит от накопленного стажа и пенсионных баллов. Соответственно, и прибавка для каждого будет рассчитываться лично.

Прибавка к пенсии будет индивидуальной

Индексация в 2025 году впервые за девять лет коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Тем, кто продолжает трудиться, пенсию не повышали с 2016 года, а только пересчитывали в соответствии с накопленными за предыдущий год пенсионными баллами.

ПО ТЕМЕ
Пенсия Индексация Антон Силуанов Социальная пенсия Пособия и выплаты Страховая пенсия
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Комментарии
13
Татьяна 53
27 минут
А людской прогноз совсем не 7,3%. в магазин уже страшно заходить. Всё по 1000 рублей за 1кг среднего качества(сыр, масло, колбаса, мясо, рыба)
ЗЕФИРка
28 минут
Антона на такую пенсию! Кто за?
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