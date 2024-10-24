НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

пасмурно, дождь

ощущается как +2

4 м/c,

ю-з.

 748мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,64
EUR 104,38
Выселяют из единственного жилья
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Тупик на Петухова
Шантаж фотографиями
Как лечить герпес
Новости в Telegram
Экономика Власти решили, как потратить деньги: на что пойдет бюджет России в 2025 году

Власти решили, как потратить деньги: на что пойдет бюджет России в 2025 году

Госдума утвердила законопроект о нем в первом чтении

212
1 комментарий

Обычно работа над бюджетом завершается в ноябре

Госдума в первом чтении утвердила проект бюджета на 2025 год и плановый период двух следующих лет. Согласно проекту бюджета, его доходы вырастут с ₽36,1 трлн в 2024 году до ₽40,29 трлн в 2025. Расходы составят 41,47 триллиона рублей. Верхний предел внутреннего долга на 1 января 2026 года установлен в сумме 29,39 трлн рублей, внешнего долга — 55,5 млрд евро.

Дефицит бюджета в 2025 году составит 1,17 трлн рублей

Как сообщали ранее в правительстве, проект бюджета сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития. Он предусматривает, что в ближайшую трехлетку экономическая динамика будет на уровне в 2,5–2,8% ВВП. Прогноз также предполагает, что в 2025 году инфляция приблизится к цели и составит 4,5%, а реальные зарплаты вырастут на 7%.

Традиционно самый большой кусок бюджета планируют отдать Минфину — 11,85 трлн рублей. В задачи министерства входит развитие экономики и управление финансами страны, так что ему всегда достается самая крупная сумма. Эти деньги Минфин в дальнейшем перераспределяет на разные нужды — например, в эту часть бюджета заложены взносы в резервные фонды или субсидии организациям, получающим господдержку.

Минтруда в 2025 году получит из бюджета 505 млрд рублей, Минздрав — 758 млрд, Минпросвещения — 452 млрд, Министерство строительства и ЖКХ — 388 млрд. На нужды Минобороны в бюджет заложено 3,23 трлн рублей, на МВД — 1,56 трлн, на МЧС — 288 млрд.

Как ранее сообщали в правительстве, приоритетной задачей остается реализация нацпроектов. Сейчас их всего 19, пять из них — новые: «Семья», «Кадры», «Молодежь России», «Экономика данных», «Продолжительная и активная жизнь». За три года на них планируют потратить 18 трлн рублей.

Пока документ принят только в первом чтении, планируется, что к следующему будут подготовлены поправки. Итоговые суммы могут измениться. Например, в 2024 году Минфину изначально планировали дать 11,17 трлн рублей, но в итоге уменьшили сумму до 10,86 трлн.

ПО ТЕМЕ
Бюджет РФ Госдума РФ Деньги Бюджет
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Урлулуууу
9 минут
На пули,танки и снаряды.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Мнение
«В хронометраж затесалась интрижка с Леди Гагой»: сиквел «Джокера» раскритиковали все, кому не лень — почему его не поняли
Маргарита Резникова
СММ-редактор
Мнение
«Дело не в том, что стали чаще подделывать подписи, об этом стали больше говорить»: новосибирский юрист объяснил скандалы вокруг УК
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Den,42

Марина,45

Set,39

Асорн,31

Иван,40

Александр,23

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление