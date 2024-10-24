Обновит рекорд? Что Центробанк сделает с ключевой ставкой в пятницу — прогнозы

Опрошенные эксперты уверены, что ЦБ повысит ключевую ставку Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Центральный банк в эту пятницу снова повысит ключевую ставку. В этом уверены эксперты, которых опросил корреспондент 72.RU. Пока только остается неизвестным, на сколько именно ЦБ увеличит показатель. Но не исключено, что уже 25 октября Банк России обновит рекорд по ключевой ставке.

С чем к пятничному заседанию подходит Центральный банк

В сентябре ЦБ повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 18% до 19%. Но регулятор сразу же предупредил, что может прибегнуть к такому шагу в октябре. На какие факторы обращали внимание в Центробанке тогда: высокое инфляционное давление, рост внутреннего спроса выше, чем возможности расширения предложения товаров и услуг. Поэтому нужно ужесточить денежно-кредитную политику. У Центрального банка есть цель — вернуть инфляцию к 4–4,5% в 2025 году.

В этом видео экономисты говорят, что будет с ключевой ставкой 25 октября Источник: Артём Чудинов / Городские порталы

— Спрос со стороны населения сохраняется высоким. Значительная часть возросших доходов по‑прежнему направляется на расширение потребления. Поддержку потребительскому спросу оказывает и продолжающийся рост розничного кредитования, — говорится в резюме обсуждения ключевой ставки.

В сентябре годовая инфляция замедлилась до 8,63%.

— Годовая инфляция в сентябре уменьшилась, однако в этом году ее дальнейшее замедление окажется небольшим. Новый импульс дезинфляции может придать только снижение показателей устойчивой инфляции, для чего требуется охлаждение потребительского спроса от достигнутых к середине года уровней. В условиях значительного повышения утильсбора на автомобили и тарифов на коммунальные услуги возвращение инфляции к 4% в 2025 году с большой вероятностью требует дальнейшего ужесточения денежно-кредитных условий, — сказано в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды».

Рекордной по показателю ключевая ставка была весной 2022 года — 20%. Тогда ее резко повысили после начала спецоперации и последовавших за этим санкций со стороны Запада. Таким образом, не исключено, что уже на ближайшем заседании ЦБ повторит рекордный показатель или же его обновит.

Что говорят эксперты? Они уверены — ставку повысят.

В «БКС Мир инвестиций» ожидают рост ключевой ставки до 20%. Илья Федоров, главный экономист, отмечает, что ЦБ остро реагирует на инфляционные ожидания — они вырастут на фоне индексации утильсбора. Плюс, отмечает он, сама статистика по инфляции не прибавляет позитива.

— Инфляция последнее время находится в коридоре 6–8% с сезонной корректировкой. Предельная реальная ставка получается уже сейчас не менее 11%, а средняя — не меньше 8%. В целом реальные ставки в 10% в течение 12 месяцев способны вернуть инфляцию к цели ЦБ — 4%, но есть проблема: индексация тарифов ЖКХ и естественных монополий с учетом роста утильсбора будет давать 1,5–2 процентных пункта к инфляции следующего года. Таким образом, Банку России нужно приводить инфляцию уже не к 4, а к 2% в течение 5 кварталов, — отмечает Федоров.

По его словам, для компенсации дополнительных двух процентных пунктов требуется повышение еще на 3–4 п. п., исходя из лагов действия денежно-кредитной политики.

— Но сейчас стоимость денег на рынке сильно выше, чем «ключевая +1—2 п. п.». Деньги стоят примерно «ключевая +4 п. п.», то есть столько, сколько бы они стоили при ставке 21%. Сейчас спешить с сильным подъемом ставки нет необходимости — пристальное внимание будет уделяться статистике за сентябрь и октябрь. Вперед смотрящие индикаторы уже говорят о развороте в экономике, — резюмирует эксперт.

В «Т-Инвестициях» тоже ожидают повышение ключевой ставки до 20% — как компромисс между необходимостью дальнейшего торможения инфляции и реакцией на уже наметившееся замедление экономического роста и роста кредитования.

— Разворот в цикле по ключевой ставке откладывается на следующий год, а скорость смягчения будет сдерживаться объявленными за последний месяц бюджетными планами и индексациями ЖКХ. Вместе с тем уже достигнутый рекордный уровень ставок создает условия для значимого торможения кредита в 2025 году, мы полагаем, что оставляет пространство для существенного снижения ключевой ставки на горизонте 12–15 месяцев — до около 12%, — объясняет Софья Донец, главный экономист «Т-Инвестиций».

Она называет возможным повышение ключевой ставки до 21% и более до конца года — как реакция на инфляционные риски и попытка убедить рынок в серьезности намерений.

— Впрочем, рынок кажется уже вполне воспринял жесткий сигнал, что снижает давление на реальные ставки. Банк России в этом году продолжает переосмыслять, насколько действенной является его политика в «новой реальности», и, кажется, играет ва-банк. Риски переохлаждения кредита и экономики в целом уже начинают обсуждаться, но пока текущая статистика в порядке, качество кредитных портфелей хорошее, а значит эти риски можно пока игнорировать, — добавляет она.

Николай Кульбака, экономист, прогнозирует повышение ключевой ставки минимум на два процентных пункта. Также он объяснил, почему, несмотря на усилия ЦБ, инфляция продолжает расти.

— Не действует повышение ставки, потому что у нас одновременно с этим идет гигантское вливание денег через бюджет, которое Центробанк не может в полной мере нейтрализовать, — говорит собеседник.

Предполагает, что ЦБ повысит ключевую ставку в беседе с корреспондентом 72.RU, и Константин Селянин, экономист. Он рассуждает в плане показателей: увеличат до 20% или же пойдут к отметкам в 21–22%.

— Логика действий Центрального банка сводится к тому, что если сделать ставку выше, то это приведет к тому, что больше понесут денег на депозит. Отчасти ставка оправдалась. На мой взгляд, несмотря на то, что не удалось сбить инфляцию, рост учетной ставки привел к тому, что этот показатель все-таки оказался меньше, чем мог бы быть. Я думаю, если бы этого не делалось, мы бы сейчас увидели 15–20% инфляции, — отмечает Селянин.

Экономист, рассуждая о последствиях еще более высокой ставки, прогнозирует подорожание товаров.