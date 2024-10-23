НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+5°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+5°

облачно, без осадков

ощущается как +2

2 м/c,

ю-з.

 747мм 67%
Подробнее
7 Пробки
USD 96,59
EUR 104,87

Новосибирцы поругались с мэрией из-за парка «Усть-Тула»

В Африке сбили пилота из Сибири
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Как обламывают воришек
Ожоги после эпиляции
Новосибирск в окопах
Как попасть к врачу
Возвращение «Труновских»
Новости в Telegram
Экономика Когда ждать новых программ, с которыми получится взять ипотеку, — ответили в правительстве

Когда ждать новых программ, с которыми получится взять ипотеку, — ответили в правительстве

Зампред Марат Хуснуллин назвал условия для новых мер поддержки от государства

252
1 комментарий

Когда появятся новые программы, чтобы взять ипотеку?

В России не будут развивать ипотеку за счет господдержки, пока уровень инфляции не станет ниже, сообщил зампред правительства Марат Хуснуллин на XXV Международном жилищном конгрессе.

— Пока инфляция не охладится, ипотека развиваться дополнительными мерами стимулирования со стороны государства пока не будет, — сказал Хуснуллин.

Однако отказываться от программ правительство не собирается. На данный момент, государство нацелено на поддержку льготной дальневосточной ипотеки.

Марат Хуснуллин — о льготной ипотеке

— Но мы от ипотеки не отказываемся <…>, — заверил он. — Мы сейчас подождем, что будет с инфляцией. Мы очень подробно эту ситуацию смотрим. И как только инфляция пойдет на спад, мы будем выходить в правительство с дополнительными мерами по поддержке ипотеки. Может быть, это будет улучшение ситуации по льготной [ипотеке], — сказал Марат Хуснуллин.

Он отметил, что она дала результаты. Основным стало увеличение площади жилья на одного человека. Сейчас в среднем на одного человека приходится 29 квадратных метров жилья. Ожидается, что к 2030 году этот показатель вырастет до 33 квадратных метров, а к 2036 году — до 36-37 квадратных метров.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин назвал другие условия, при которых государство вернет такую меру поддержки.

— Если будут условия, сопоставимые с тем, что произошло в 2020 году, в пик пандемии, то правительство может принять решение по использованию этого инструмента, но в рамках какого-то базового сценария, наверное, это маловероятно, — рассказал Алексей Заботкин.

Более вероятным сценарием он назвал снижение инфляции, за счет чего люди смогут вновь взять квартиры под небольшой процент.

— Необходимо переломить текущую ситуацию с инфляцией. Если инфляция опустится до 4%, то и процентные ставки по кредитам, в том числе и по ипотеке, вернутся на умеренные уровни, которые мы наблюдали в прошлом, — отметил он.

А вы ждете новых программ по льготной ипотеке?

Нет, я успел взять
Я и сейчас подхожу под льготные программы
Очень жду, не успел взять
По льготным условиям не купил и не хочу
ПО ТЕМЕ
Ипотека Льготная ипотека Дальневосточная ипотека Марат Хуснуллин
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
8 минут
у нас вона чего Травников мед пункт в Мошково открыл с хальзовым лечиться будут туда ездить
Гость
8 минут
новая программа от минобороны
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Мнение
Мутная жемчужина Сибири: журналист НГС обнаружил на Алтае запретное озеро — из него качают миллиарды
Павел Тиунов
Корреспондент
Мнение
«Если меня не прокляли, то как это еще назвать?»: журналист НГС — о том, как два месяца пытается снять квартиру в Новосибирске
Егор Сафронов
Мнение
«Сложно объяснить, почему не пью даже бокальчик». Россиянка призналась, почему стала трезвенницей и есть ли в этом минусы
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Мнение
Только для богачей и эскортниц? Разбираем главные заблуждения об отдыхе в Дубае
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Иван,40

Александр,23

Юрий Евдокимов,32

Алекс,55

Александр,42

Кос,40

Начать знакомиться
Объявления

Вывоз Мусора

350 ₽

Вывоз мусора

1 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Добавить объявление