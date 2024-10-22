Госдума подняла минимальную зарплату для россиян — новая сумма и на что она повлияет

Рост МРОТ составил 16,6% Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В Госдуме установили новый уровень минимального размера оплаты труда. Рост составит 16,6%, или 3158 рублей.

— С 1 января 2025 года МРОТ вырастет почти на 17% и составит 22 440 рублей. Такое увеличение затронет порядка 4,2 миллиона работающих граждан, — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, к 2030 году МРОТ должен вырасти до 35 тысяч рублей в месяц.

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижняя граница заработной платы, которую работодатель обязан выплачивать своим сотрудникам. В 2024 году МРОТ составляет 19 242 рубля.

По закону, если сотрудник работает на полную ставку, его зарплата не может быть меньше МРОТ. Поэтому у всех, кто трудоустроен официально и чья зарплата находится на уровне МРОТ или ниже, она должна увеличиться.

На что влияет МРОТ

— Я бы сравнила федеральный МРОТ с камнем, брошенным в воду, — от него кругами расходятся изменения по всей экономической системе. В первую очередь они затрагивают тех, кого можно отнести к наименее защищенным с финансовой точки зрения слоям населения, — сказала старший вице-президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева.

Что попадает в сферу влияния установленного МРОТ:

зарплата. Выплаты за работу при условии официального трудоустройства не могут быть меньше установленной суммы;

выплаты от работодателя. Всевозможные выплаты, такие как больничные, отпускные, декретные и другие, вычитаются из среднего заработка за определенный период. Если в результате получается сумма меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ), то в расчет берется именно этот показатель;

страховые взносы МСП (малого и среднего предпринимательства). Бизнес отчисляет государству 30% от суммы зарплат сотрудников, которые не превышают минимальный размер оплаты труда, и 15% — от зарплат, которые выше этого уровня;

региональный МРОТ. Он не может быть ниже федерального.