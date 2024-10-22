«Если нужно 100 тысяч — будем решать». На Урале проблема с валютой — проверяем банки в Новосибирске

Американская валюта в новосибирских банках есть Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











В банках Екатеринбурга пропали наличные доллары — об этом сообщают наши коллеги из E1.RU. Мы решили узнать, как обстоят дела с валютой в Новосибирске. Подробнее — в нашей публикации.

Корреспондент НГС обзвонил несколько банков. В Сбербанке ему сообщили, что наличные доллары в Новосибирске можно, в частности, приобрести в отделении на Красном проспекте, 88, а также в других отделениях. Дефицита валюты представители организации не заметили.

В Совкомбанке редакции сообщили, что приобрести доллары можно в нескольких отделениях: на Красном проспекте, Фрунзе, Станиславского и других. При этом сотрудники банка отметили, что узнать о наличии валюты можно, только придя очно в отделения организации.

В двух филиалах банка «Авангард» корреспонденту НГС заявили, что никаких проблем с американской валютой нет — она есть в наличии.

— Смотря, о какой сумме идёт речь. Если вам нужно, допустим, 100 тысяч долларов, то это нужно будет отдельно решать, — заявили в отделении банка на улице 1905 года.

Об отсутствии проблем с наличием валюты заявили и в банке «Финсервис» на Фрунзе, 18. О дефиците долларов сотрудники не слышали.