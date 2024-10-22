Разрыв между отраслями колоссальный. Российские чиновники рапортуют о росте зарплат, но что за этим стоит

Объявленные средние зарплаты для многих россиян — несбыточная мечта Источник: Роман Данилкин / 63.RU











Чиновники не нарадуются: средняя зарплата в России продолжает стремительно расти. Росстат отчитался, что в июле (самые свежие пока данные) среднемесячная зарплата перевалила за 85 тысяч рублей. С начала года она выросла на 18%. Правда, если считать реальную зарплату (за вычетом инфляции), то рост будет уже не таким ощутимым — всего 9%.

И ведь даже не всем регионам так подфартило. Медленнее всего зарплаты росли в 2024 году в Югре (по данным Росстата, к июлю всего на 2,4%). Хотя жителям Югры переживать не стоит: регион входит в топ-10 по размерам средней зарплаты (119 тысяч рублей). И разбег между регионами огромный. Так, в Ненецком округе средняя зарплата — 130 тысяч, в Магаданской области — 144 тысячи, а в куда более благодатной по климату Тамбовской области — всего 51,5 тысячи, а в Ивановской области — 47 тысяч. Неудивительно, что при таком уровне жизни из исконно русских регионов Центральной России массово оттекает население.

Статистика ничего не гарантирует

— Любые статистические данные представляют собой усредненные показатели и не всегда в полной мере отражают специфику отдельных компаний, отраслей или регионов, — говорит в беседе с MSK1.RU HR, бизнес-партнер АО «Свой Банк» Елена Стрижкова. — Несмотря на то, что статистика формирует общую картину повышения зарплат, она не гарантирует равномерного улучшения условий для всех сотрудников и на всех предприятиях.

Действительно, если разобрать статистику по отдельным отраслям, то картина получается еще менее благостная. Ну ладно, еще можно поверить, что в нефтедобывающей отрасли средняя зарплата более 195 тысяч. Но при этом в табачной отрасли — 153 тысячи, а у рыбаков — 147 тысяч. Даже в грузоперевозках зарабатывают в среднем 112 тысяч. Опять-таки, по данным всезнайки Росстата.

А теперь про аутсайдеров. Например у швей — чуть больше 40 тысяч, у педагогов — 41 тысяча, у работников общепита и гостиниц — 52 тысячи. То есть разрыв между отраслями колоссальный.

Есть и другие любопытные статистические данные, которые можно найти в фолиантах Росстата. Российские работодатели из-за отсутствия собственных средств не могут заплатить зарплату почти на 400 миллионов рублей.

Зарплаты правда растут, но не у всех

Так стоит ли вообще верить российской статистике средних зарплат? Или она лишь раздражает россиян, которые о многих цифрах из чиновничьих отчетов могут лишь мечтать? Об этом MSK1.RU поговорил с генеральным директором сервиса по поиску работы GdeRabota.ru Екатериной Агаевой.

— Действительно, в условиях растущей инфляции, низкой безработицы и дефицита рабочих рук работодатели вынуждены повышать зарплаты, чтобы удержать старых сотрудников и привлечь новых, — говорит Агаева. — По данным нашего сервиса, работодатели в июле предлагали среднюю зарплату 84,1 тысячи рублей, в сравнении с прошлым годом вознаграждение выросло на 27,5%. То есть каждый месяц уровень средней выплаты растет на 1,5–2%.

— Но если кадров не хватает, выходит, такой резкий рост средних зарплат — это показатель вовсе не здоровья экономики.

— Когда на рынке труда нехватка рабочей силы, а цены растут, работодателю приходится повышать заработную плату сотрудникам, чтобы сохранить штат. А дефицит кадров ощущается во всех отраслях экономики. Больше всего не хватает сотрудников рабочего персонала (30,5% от 9 миллионов всех вакансий по России в сентябре), транспорта и логистики (13,5%) и производства (9,9%). Чаще компании ищут водителей (4,9% от общего числа вакансий), менеджеров (4%) и продавцов (3,2%).

— Именно водителей и продавцов и заманивают высокими зарплатами?

— Ну, согласно нашей аналитике, быстрее всего за год росла предлагаемая зарплата рабочего персонала — на 26,3%. В топе отраслей по темпам роста также финансы, строительство, продажи и автомобильный бизнес.

В то же время, замечу, муниципальные и государственные работники на гражданских должностях могут ждать индексации целый год.

— Думаете, такой высокий рост зарплат сохранится надолго?

— Могу опираться на прогнозы Минэкономразвития: зарплаты россиян продолжат расти по 10,6% в год. При этом официальный уровень инфляции с 2026 года не будет превышать 6%.

А работодатели обязаны индексировать зарплату, учитывая рост потребительских цен. У государственных организаций условия корректировки выплат закреплены в нормативных правовых актах, у частных компаний — в коллективных договорах. При отказе от индексации работодателю грозит административная ответственность.

Думаю, борьба за кадры на рынке труда в 2025 году усилится. Поэтому бизнес вынужден идти на повышение зарплат даже внештатных сотрудников.