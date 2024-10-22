«Инфляция большая, стали сильно экономить»: новосибирцы — о том, почему стали брать меньше кредитов

Некоторые горожане считают, что кредиты вообще брать никогда не нужно Источник: Дарья Пона / 74.RU











Жители Новосибирска в комментариях активно обсуждают статью НГС о снижении у россиян интереса к кредитам из-за высоких ставок. Сибиряки возмущены текущей экономической ситуацией — большинство из них уверены, что она в дальнейшем будет только ухудшаться. Мы собрали самые интересные комментарии, которые наши читатели оставили под материалом.

Конкретно в Новосибирской области заметное падение интереса к кредитам началось в июле. Статистика ЦБ показывает, что в июне новосибирцы оформили кредитов на 64,8 миллиарда рублей — это данные вместе с ипотекой. Уже в июле это значение резко упало до 48,7 миллиарда, в августе — до 48,57 миллиарда. Данных за сентябрь у Центробанка пока нет.

Читатели НГС в большинстве своём очень негативно высказываются о ситуации, сетуя на высокие процентные ставки:

— Инфляция большая, стали сильно экономить. Про кредиты даже не говорю, нет возможности брать и выплачивать по такой ставке, — пишет Гость.

— Людям еду не на что покупать с такими ценами, и кредиты не дают. Отлично придумали, молодцы какие, — возмущается другой пользователь.

— Ничего странного! На фоне необходимости развития внутреннего промпроизводства для роста экономики и создания рабочих мест наши легендарные банкиры тоже хотят кусок побольше и пожирнее, — высказал мнение один из комментаторов.

Есть и новосибирцы, которые считают, что кредиты вообще брать нельзя – нужно жить по средствам:

— Кредиты нужно брать только тем, кто спокойно может прожить и без них. Допустим, зарплата 100 тысяч. Кладёшь её на месяц в банк под 20% годовых. 1 600 рублей набежит процентов. А на что жить целый месяц? Заводишь кредитку и рассчитываешься ей. Главное уложиться в беспроцентный период, — предлагает вариант решения проблемы пользователь с ником Гость.

— А зачем вообще берут кредиты? Нищие что ли? Жить нужно на свои доходы – это будет единственно правильное решение, — пишет Павел 2014.