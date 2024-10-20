НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас-2°C

Сейчас в Новосибирске
Погода-2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -6

4 м/c,

южн.

 757мм 98%
Подробнее
2 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86

В Новосибирске убрали с маршрута самый старый троллейбус

Группы «анорексичек»
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Старый зеленый троллейбус
Убийство журналистки
Снос домов у "Локомотива"
Лихая езда по тротуару
Новости в Telegram
Экономика Кризис-2024 Своих коров не осталось? Иран, Индия и Белоруссия — кого чиновники зовут на «масляный» рынок России

Своих коров не осталось? Иран, Индия и Белоруссия — кого чиновники зовут на «масляный» рынок России

Молочные продукты дорожают из-за импорта, и спасать их будут импортом

1 327
75 комментариев

Молочные продукты многим стали не по карману

Сливочное масло нынешней осенью оказалось в таком же топе внимания, как летом — картошка, а весной — куриные яйца. Простой и всеми любимый продукт оказался рекордсменом по подорожанию. Средние розничные цены с начала года поднялись уже более чем на 25%, по данным сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», и продолжают расти. Подробности — в материале MSK1.RU.

Не хватает не только коров и молока

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил от правительства России ввести госрегулирование цен на сливочное масло, да и на молочную продукцию в целом. Однако министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила о том, что госрегулирование цен не планируется. Вместо этого акцент делается на увеличение объема производства молока, что должно помочь сбалансировать рынок, заявила Лут.

В этом году ожидается производство чуть более 34 миллионов тонн молока. Лут обещает, что в 2030 году будет 38,5 миллионов тонн. Однако российское сырое молоко — не единственный компонент российского сливочного масла, как ни удивительно. И дорожает масло не только из-за дефицита молока.

На стоимость влияет целый комплекс факторов, считают в «Руспродсоюзе» и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Влияют увеличение себестоимости производства, рост цен на импортные сырьевые материалы, упаковку и логистику, а также значительные наценки со стороны торговых сетей.

Только затраты на транспортировку выросли на 30–35% (это связано с повышением цен на топливо и общими экономическими проблемами). Стоимость упаковочных материалов увеличилась на 10–15%, а ведь этот сегмент больше всего зависит от импортных компонентов и технологий. А к резко выросшей себестоимости нужно прибавить еще и гигантские наценки со стороны торговых сетей, которые превышают 70%. Ритейлеры стремятся компенсировать свои затраты и извлечь прибыль.

Минсельхоз надеется справиться с дефицитом сырого молока и ростом цен за счет поставок сливочного масла из Ирана и Индии. Получается парадокс — дорожают поставки качественных компонентов (чаще всего из Новой Зеландии), а бороться с подорожанием собираются за счет импорта. Только направления меняются.

— Если в октябре 2023 года 200-граммовую упаковку сливочного масла можно было купить в среднем за 211,7 рубля, то на сегодняшний день она стоит 264,9 рубля, — говорит MSK1.RU экономист Константин Калугин, основатель облачного сервиса «Ценозавр». — Важно отметить, что речь идет именно о средней цене масла в торговых сетях, можно найти продукт как за 134,99 рубля, так и за 419,99 рубля за стандартную 200-граммовую пачку.

— Вы согласны с позицией Минсельхоза, что на цены влияет недостаточное производство молочного жира?

— На самом деле, это только один из факторов. На фоне уменьшения поголовья молочных видов коров молочного жира сейчас не хватает для закрытия потребностей рынка. В условиях дефицита молоко подорожало за год на 12,1%. Но и сама нехватка молока, в свою очередь, связана с возросшим потреблением сливочного масла, а из-за повышенного спроса также растут цены. Свой вклад в повышение стоимости сливочного масла также вносят логистика, увеличение наценки со стороны торговых сетей и другие факторы.

— Сколько будет стоить масло к Новому году?

— Бесконечно процесс подорожания масла продолжаться не может. Осенью темпы подорожания несколько снизились, с начала сентября масло подорожало лишь на 0,8%.

Думаю, в ближайшее время цены на сливочное масло могут вырасти еще на 3–4%, однако к началу 2025 года стоимость продукции должна стабилизироваться и прекратить свой рост. При этом если в ситуацию с подорожанием масла вмешается государство, цены могут стабилизироваться быстрее и даже несколько снизиться.

— Ну а что именно должно сделать государство? Заставить аграриев увеличивать поголовье, например?

— Несмотря на рост цен сливочного масла сейчас на прилавках отечественных торговых сетей достаточно, дефицита не предвидится. Также стоит учитывать, что продукт поставляется и из дружественных стран, например, Белоруссии. Один из сценариев — это как раз увеличение импорта.

Вы стали экономить на продуктах?

Да, конечно, с такими ценами стараешься покупать что подешевле
Нет, но стараюсь реже ходить в магазины
Покупаю всё, как и раньше
ПО ТЕМЕ
Рост цен на сливочное масло Рост цен на молоко Подорожание еды Продовольственная безопасность Рост цен Инфляция
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
75
Татьяна 53
2 часа
".... обещает, что в 2030 году будет 38,5 миллионов тонн." Тут хоть бы продержаться до 2025 и последнее стадо не растерять
274444392
1 час
Масло дорожает не из-за нехватки молока. Наверное из-за пальмового масла.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Хватит издеваться над людьми»: журналистка НГС — о том, как ремонт Димитровского моста взбесил половину Новосибирска
Анонимное мнение
Мнение
«Медведьева, езжай в свой аул»: журналистка НГС отвечает читателям, которые пишут в редакцию письма и комментарии
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Лучше поехать в Сочи»: путешественник назвал единственную причину не отдыхать в Тбилиси
Анонимное мнение
Мнение
Турки хотят посадить на пожизненное россиянку, которая бросила младенца в туалете. Почему так жестоко?
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Александр,34

Swarog,37

Alex,39

Yurik,79

Антон Палыч,38

Stanislav,39

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление