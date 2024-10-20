Своих коров не осталось? Иран, Индия и Белоруссия — кого чиновники зовут на «масляный» рынок России

Молочные продукты многим стали не по карману Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Сливочное масло нынешней осенью оказалось в таком же топе внимания, как летом — картошка, а весной — куриные яйца. Простой и всеми любимый продукт оказался рекордсменом по подорожанию. Средние розничные цены с начала года поднялись уже более чем на 25%, по данным сервиса мониторинга и анализа цен на продукты питания «Ценозавр», и продолжают расти. Подробности — в материале MSK1.RU.

Не хватает не только коров и молока

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов попросил от правительства России ввести госрегулирование цен на сливочное масло, да и на молочную продукцию в целом. Однако министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила о том, что госрегулирование цен не планируется. Вместо этого акцент делается на увеличение объема производства молока, что должно помочь сбалансировать рынок, заявила Лут.

В этом году ожидается производство чуть более 34 миллионов тонн молока. Лут обещает, что в 2030 году будет 38,5 миллионов тонн. Однако российское сырое молоко — не единственный компонент российского сливочного масла, как ни удивительно. И дорожает масло не только из-за дефицита молока.

На стоимость влияет целый комплекс факторов, считают в «Руспродсоюзе» и Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). Влияют увеличение себестоимости производства, рост цен на импортные сырьевые материалы, упаковку и логистику, а также значительные наценки со стороны торговых сетей.

Только затраты на транспортировку выросли на 30–35% (это связано с повышением цен на топливо и общими экономическими проблемами). Стоимость упаковочных материалов увеличилась на 10–15%, а ведь этот сегмент больше всего зависит от импортных компонентов и технологий. А к резко выросшей себестоимости нужно прибавить еще и гигантские наценки со стороны торговых сетей, которые превышают 70%. Ритейлеры стремятся компенсировать свои затраты и извлечь прибыль.

Минсельхоз надеется справиться с дефицитом сырого молока и ростом цен за счет поставок сливочного масла из Ирана и Индии. Получается парадокс — дорожают поставки качественных компонентов (чаще всего из Новой Зеландии), а бороться с подорожанием собираются за счет импорта. Только направления меняются.

— Если в октябре 2023 года 200-граммовую упаковку сливочного масла можно было купить в среднем за 211,7 рубля, то на сегодняшний день она стоит 264,9 рубля, — говорит MSK1.RU экономист Константин Калугин, основатель облачного сервиса «Ценозавр». — Важно отметить, что речь идет именно о средней цене масла в торговых сетях, можно найти продукт как за 134,99 рубля, так и за 419,99 рубля за стандартную 200-граммовую пачку.

— Вы согласны с позицией Минсельхоза, что на цены влияет недостаточное производство молочного жира?

— На самом деле, это только один из факторов. На фоне уменьшения поголовья молочных видов коров молочного жира сейчас не хватает для закрытия потребностей рынка. В условиях дефицита молоко подорожало за год на 12,1%. Но и сама нехватка молока, в свою очередь, связана с возросшим потреблением сливочного масла, а из-за повышенного спроса также растут цены. Свой вклад в повышение стоимости сливочного масла также вносят логистика, увеличение наценки со стороны торговых сетей и другие факторы.

— Сколько будет стоить масло к Новому году?

— Бесконечно процесс подорожания масла продолжаться не может. Осенью темпы подорожания несколько снизились, с начала сентября масло подорожало лишь на 0,8%.

Думаю, в ближайшее время цены на сливочное масло могут вырасти еще на 3–4%, однако к началу 2025 года стоимость продукции должна стабилизироваться и прекратить свой рост. При этом если в ситуацию с подорожанием масла вмешается государство, цены могут стабилизироваться быстрее и даже несколько снизиться.

— Ну а что именно должно сделать государство? Заставить аграриев увеличивать поголовье, например?

— Несмотря на рост цен сливочного масла сейчас на прилавках отечественных торговых сетей достаточно, дефицита не предвидится. Также стоит учитывать, что продукт поставляется и из дружественных стран, например, Белоруссии. Один из сценариев — это как раз увеличение импорта.