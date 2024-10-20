Зарплаты выросли на 24%, а корм на 18%: почему «Ирмень» поднимает цены на молочку — ответ завода

Масло дорожает с начала осени Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Одно из крупнейших хозяйств новосибирского региона подняло цены на молочные продукты. Как рассказали в ЗАО племзавод «Ирмень», цены поднимают как для фирменных магазинов, так и для оптовых покупателей. Осенний рост начался 1 сентября.

На молоко и молочную продукцию цены выросли от 2 до 4% в торговой сети ЗАО. Это увеличение коснулось продуктовых магазинов и фирменных отделов в Новосибирске, Бердске и Ордынске. Как объяснили в «Ирмене», молоко выросло на 2%, масло — на 2,5%, а кисломолочная продукция — на 4%. К последней относятся сливки, сметана, йогурты, творожки, кефир и так далее.

Через месяц, 1 октября, цены на молоко и масло в продуктовых и фирменных магазинах снова выросли. В этот раз молоко — на 2%, масло — на 3%. Это коснулось торговой сети ЗАО.

ЗАО племзавод «Ирмень» существует с 1993 года. Председатель — Олег Бугаков. На конец 2023 года выручка компании, по данным «Контур.Фокуса», была 3,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 568,6 миллиона. «Ирмень» входит в рейтинг трехсот самых крупных и самых эффективных сельхозпредприятий России. Основная деятельность — производство и переработка молока, зерна и мяса.

Для оптовых покупателей, других торговых сетей и индивидуальных предпринимателей цены подняли 1 октября. В среднем повышение было на 5%.

В предыдущий раз цены повышали 1 февраля. Тогда для оптовых покупателей, торговых сетей и ИП подняли цены на 2–4%. А в торговых сетях ЗАО — на 1,5–2,5%.

Как объяснили в «Ирмене», производители повышают цены по нескольким причинам. Во-первых, себестоимость молока выросла на 6,7% по сравнению с этим же периодом в 2023 году.

— Увеличение себестоимости произошло практически по всем статьям затрат, в том числе по заработной плате на 24,5%, по кормам — на 26%. Себестоимость центнера кормовых единиц выросла на 18,6%, — объяснили на заводе.

Во-вторых, выросли затраты на переработку молока на 5%, в том числе значительно увеличились затраты на стоимость упаковки, цифровую маркировку, запасные части для фасовочных машин, энергоносители, транспортные расходы по доставке продуктов.

При этом количество молока растет. В этом году за первые 9 месяцев в молочный цех на переработку поступило с ферм хозяйства 37 041 тонна молока. Это на 4227 тонн больше, чес за такой же период 2023 года. То есть на 12,5%.

Рост стоимости молочной продукции в Новосибирской области зафиксировал и Новосибирскстат, в этом месяцы его специалисты уже выпустили статистику.

При этом, по их данным, само молоко немного подешевело в течение одной из недель. Средняя цена на пастеризованное молоко 7 октября была 89 рублей, а 30 сентября — 90 рублей. Но в начале года молоко стоило 77 рублей, что на 12 рублей меньше, чем по последним данным.

Килограмм творога в среднем в регионе стоит 438 рублей. В конце сентября средняя цена была 431 рубль. С начала года цена поднялась на 42 рубля. 9 января она была 396 рублей.