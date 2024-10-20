НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+6°

облачно, без осадков

ощущается как +1

5 м/c,

южн.

 754мм 67%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,42
EUR 104,86

«Локомотив-Арена» и жилые дома вокруг остались без света

Старый зеленый троллейбус
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Авто с маркетплейса
Группы «анорексичек»
Спор врача и клиники
Отцы в декрете
Новости в Telegram
Экономика эксклюзив Зарплаты выросли на 24%, а корм на 18%: почему «Ирмень» поднимает цены на молочку — ответ завода

Зарплаты выросли на 24%, а корм на 18%: почему «Ирмень» поднимает цены на молочку — ответ завода

Новосибирский завод «Ирмень» назвал причины подорожания молока

1 890
62 комментария

Масло дорожает с начала осени

Одно из крупнейших хозяйств новосибирского региона подняло цены на молочные продукты. Как рассказали в ЗАО племзавод «Ирмень», цены поднимают как для фирменных магазинов, так и для оптовых покупателей. Осенний рост начался 1 сентября.

На молоко и молочную продукцию цены выросли от 2 до 4% в торговой сети ЗАО. Это увеличение коснулось продуктовых магазинов и фирменных отделов в Новосибирске, Бердске и Ордынске. Как объяснили в «Ирмене», молоко выросло на 2%, масло — на 2,5%, а кисломолочная продукция — на 4%. К последней относятся сливки, сметана, йогурты, творожки, кефир и так далее.

Через месяц, 1 октября, цены на молоко и масло в продуктовых и фирменных магазинах снова выросли. В этот раз молоко — на 2%, масло — на 3%. Это коснулось торговой сети ЗАО.

ЗАО племзавод «Ирмень» существует с 1993 года. Председатель — Олег Бугаков. На конец 2023 года выручка компании, по данным «Контур.Фокуса», была 3,8 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 568,6 миллиона. «Ирмень» входит в рейтинг трехсот самых крупных и самых эффективных сельхозпредприятий России. Основная деятельность — производство и переработка молока, зерна и мяса.

Для оптовых покупателей, других торговых сетей и индивидуальных предпринимателей цены подняли 1 октября. В среднем повышение было на 5%.

В предыдущий раз цены повышали 1 февраля. Тогда для оптовых покупателей, торговых сетей и ИП подняли цены на 2–4%. А в торговых сетях ЗАО — на 1,5–2,5%.

Как объяснили в «Ирмене», производители повышают цены по нескольким причинам. Во-первых, себестоимость молока выросла на 6,7% по сравнению с этим же периодом в 2023 году.

— Увеличение себестоимости произошло практически по всем статьям затрат, в том числе по заработной плате на 24,5%, по кормам — на 26%. Себестоимость центнера кормовых единиц выросла на 18,6%, — объяснили на заводе.

Во-вторых, выросли затраты на переработку молока на 5%, в том числе значительно увеличились затраты на стоимость упаковки, цифровую маркировку, запасные части для фасовочных машин, энергоносители, транспортные расходы по доставке продуктов.

При этом количество молока растет. В этом году за первые 9 месяцев в молочный цех на переработку поступило с ферм хозяйства 37 041 тонна молока. Это на 4227 тонн больше, чес за такой же период 2023 года. То есть на 12,5%.

Рост стоимости молочной продукции в Новосибирской области зафиксировал и Новосибирскстат, в этом месяцы его специалисты уже выпустили статистику.

При этом, по их данным, само молоко немного подешевело в течение одной из недель. Средняя цена на пастеризованное молоко 7 октября была 89 рублей, а 30 сентября — 90 рублей. Но в начале года молоко стоило 77 рублей, что на 12 рублей меньше, чем по последним данным.

Килограмм творога в среднем в регионе стоит 438 рублей. В конце сентября средняя цена была 431 рубль. С начала года цена поднялась на 42 рубля. 9 января она была 396 рублей.

Ранее обозреватель НГС Стас Соколов обошел несколько магазинов основных торговых сетей и обнаружил, что в некоторых из них цены стандартной пачки сливочного масла приблизились к 300 рублям.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Новосибирск Масло Цены
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY4
Печаль
SAD3
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
66
Жук
1 час
"Зарплаты выросли на 24%, а корм на 18%" - я сначала подумал что это про людей.
275657237
1 час
кто-то дал отмашку на повышение, вот цены и полетели.... при том одновременно у всех производителей.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Хамство, невежество и мракобесие: врач-педиатр — о том, что его бесит в пациентах
Анонимное мнение
Мнение
«Лучшее средство — стать бедными»: обозреватель НГС ответил всем, кого смущают трудовые мигранты
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Кринжануть, так с рофлом»: журналист НГС взялся изучать язык современных подростков — личный опыт автора
Сергей Уланов
Видеопродюсер NGS.RU
Мнение
Код-818: чего ждать от Суперлуния в октябре — объясняет нумеролог
Анонимное мнение
Мнение
Родители-правокачатели и высокомерные завучи: физрук объяснил, почему сбежал из школы
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Pavel,48

Александр,34

Swarog,37

Alex,39

Yurik,79

Stanislav,39

Начать знакомиться
Объявления

Детективное агентство Легион

5 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Добавить объявление