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Экономика «Хватит ныть, идите работать»: в Госдуме считают, что россияне зарабатывают по 90 тысяч, — читатели рассказали депутату правду

«Хватит ныть, идите работать»: в Госдуме считают, что россияне зарабатывают по 90 тысяч, — читатели рассказали депутату правду

В комментариях люди из разных регионов рассказали о том, сколько зарабатывают

1 431
44 комментария

Средняя зарплата поднялась на 21%

В России среднемесячная зарплата составляет около 90 тысяч рублей. Год назад этот показатель был на уровне 70 тысяч рублей. Увеличение зарплат произошло благодаря снижению числа нелегальных мигрантов, которые традиционно составляли значительную часть дешевой рабочей силы. Об этом заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— У нас рост к октябрю текущего года составил почти 21%. Это в среднем 87 тысяч рублей на федеральном уровне, — привела статистику Бессараб.

После публикации статьи читатели Городских порталов из разных регионов страны оставили сотни комментариев. Мы решили поделиться реакцией пользователей и собрали самые яркие высказывания, а также привели статистику размера зарплат наших читателей по регионам.

— Все работники образования, кроме руководства, — от 23 тыс. до 50 тыс., — рассказывает пользователь Е1.RU из Екатеринбурга.

— Вот у нас, например, тоже выросла зарплата с октября этого года, но ровно пропорционально росту зарплаты уменьшилась премия. Думаю, что не только на нашем предприятии так. Люди увольняются, и на их место никого не принимают, а раскидывают работу по сотрудникам. Предприниматели по-прежнему желают получать сверхприбыли, и всё тут. Они ищут и находят лазейки. Вот было в отделе 3 сотрудника, а сейчас 2. Вроде официально зарплату подняли, а на самом деле нет, — дополняет предыдущий комментарий читатель Е1.RU.

Опять одни миллионеры в комментариях. А в соседней теме про рост цен все ноют, что недоедают.

— Какие 90? В крупных городах 45 средняя, а в области, в деревнях — двадцатка, и то хорошо. Если завод есть, еще есть шансы, нет — надейся на огород, — дополняет предыдущий комментарий читатель Е1.RU.

— Хватит ныть. Идите работать и делайте это хорошо — будут деньги, — рекомендует комментатор Е1.RU из Екатеринбурга.

Читатели NGS.RU из Новосибирска поддерживают мнения пользователей из Екатеринбурга.

— Ищу работу с августа. Пишут от 120 тыс. в объявлении. По факту, когда приезжаешь, выясняется, что 90 тыс. От 120 будет, когда повысят. Когда предлагают подписать договор, выясняется, что налоги на зарплату уже сидят в этой сумме. На руки выходит 60 тыс. Штрафы за недостачи, невыполнения и прочее — около 5 тыс. Итого 55 тыс. Говорят, что это мои налоги, поэтому считают их в моей зарплате. И таких объявлений куча, — сетует пользователь NGS.RU из Новосибирска.

— Я преподаватель вуза, на ставку зарплата 36 тысяч после вычета налогов. Как у уборщицы. Поэтому я подрабатываю репетитором, чтобы жить по-человечески. И многие так, работают на 2 работах, без выходных и отпусков, чтобы заработать приемлемые деньги, — дополняет предыдущий комментарий читатель NGS.RU.

В статистике всегда указываются НАЧИСЛЕННЫЕ зарплаты, т. е. до вычета всех налогов! А в реале работник получает на руки примерно на 40% меньше.

Читатели MSK1.RU из Москвы, как оказалось, тоже не зарабатывают таких денег.

— Моя зарплата — 54 тысячи, — пишет читатель MSK1.RU.

— Ничего за год не изменилось, — утверждает другой пользователь MSK1.RU.

Да если бы россияне такую зарплату получали, было бы хорошо!

Согласно результатам опроса, большинство людей получают до 40 тысяч рублей в месяц. На втором месте находятся зарплаты в диапазоне от 40 до 60 тысяч, а на третьем — от 60 до 80 тысяч. Только 8% опрошенных имеют доход, о котором говорил депутат.

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Зарплаты Светлана Бессараб Экономика ЦБ Зарплата
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Комментарии
45
aonmaster
1 час
У неё-то и её прихлебаев коллег, конечно, каждый год на 21% повышается зряплата.
282555501
1 час
ничего себе сколько ботов нагнали
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