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Экономика Семьи с детьми смогут получать почти 90 тысяч рублей ежегодно — кому ждать новой выплаты и когда придут деньги

Семьи с детьми смогут получать почти 90 тысяч рублей ежегодно — кому ждать новой выплаты и когда придут деньги

Депутат Госдумы объяснила механизм расчета и назвала подробные условия

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10 комментариев

Чтобы получить деньги, в семье должно быть минимум два ребенка

Для россиян с двумя и более детьми появится возможность вернуть часть зарплаты, которая уходит на оплату налогов. Речь идет о семейной налоговой выплате, которую смогут получить сразу оба родителя. Сколько удастся вернуть и когда заработает новая система, Городские порталы узнали у депутата Госдумы Светланы Бессараб.

— Эта семейная выплата будет назначаться начиная с 2026 года, за 2025 год работы. То есть по итогам работы за год и по итогам уплаченных налогов на доходы физических лиц и мама, и папа, оба смогут получить обратно 7% от выплаченных налогов, — пояснила депутат.

Чтобы получить эти деньги, нужно подходить под условия.

— Это будет ежегодная выплата для семей с двумя ​​и более детьми, если доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в соответствующем регионе. Например, семья из 4 человек. Их среднемесячный доход за год на человека не превышает 1,5 прожиточного минимума. В таком случае в следующем году им можно будет получить до 7% от уплаченного НДФЛ. Фактически для них ставка по доходам будет 6%, — объяснила Светлана Бессараб.

Прожиточный минимум — это минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина. Показатель ежегодно устанавливает правительство. В среднем по России в 2024 году его величина составляет 15 453 рубля. В 2025 году прожиточный минимум поднимется до 17 733. Однако от региона к региону эта сумма меняется, а налоговая будет брать за основу прожиточный минимум в субъекте проживания.

Рассчитывать на налоговую льготу смогут родители, чьим детям еще не исполнилось 18 лет (или 23, если они учатся очно в образовательном учреждении). А ее получение никак не будет сказываться на других выплатах.

Собрали все условия, которые необходимо соблюдать для получения семейного налогового вычета

Однако в законе о семейной выплате указано, что при определении права на нее учтут наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.

Сам расчет будет выглядеть так. С учетом возросшего в 2025 году прожиточного минимума семья из четырех человека должна получать в месяц максимум 106 396 рублей или 1 276 752 рубля в год. В таком случае за 2025 год они заплатят в казну 165 977 рублей 76 копеек налогами (по ставке 13%). Когда родители обратятся за получением этой выплаты, им пересчитают налог по ставке 6%. Таким образом, семье вернут 89 372 рубля 64 копейки.

Подробнее о том, кто и когда сможет оформить семейную налоговую выплату, мы рассказывали в этом материале.

ПО ТЕМЕ
Пособия и выплаты Семейная налоговая выплата Налоговый вычет Льгота Семьи с детьми Светлана Бессараб
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Комментарии
11
Гость
51 минута
И жить эта семья должна в шалаше, иначе не будет льготы
Коляныч 2.0
44 минуты
Уже осень. Поздняя осень. Брррр ... А обычные украинские туристы загорают на курорте в Курской области.
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