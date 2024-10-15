«Серьезный вызов для экономики». До каких пределов разрешили задирать цены на электричество и кто пострадает больше всего

За счетчиками нужно следить особенно внимательно Источник: Артем Устюжанин / Е1.RU











ФАС России определила предельные тарифы на электроэнергию для населения на 2025 год. Ведомство установило минимальные и максимальные значения для разных регионов страны.

Наибольшая стоимость электроэнергии ожидается на Чукотке — до 11,36 руб. за кВт·ч. В Москве предельный тариф на электроэнергию повысится с 6,99 руб. до 7,87 руб. за кВт·ч, а в Санкт-Петербурге с 6,19 до 6,97 руб. Самые низкие тарифы установлены для Иркутской области, ЛНР и ДНР — менее 2 руб. за кВт·ч.

Отметим, что в 73 регионах действуют дифференцированные тарифы по объемам потребления электроэнергии. Минимальные и максимальные уровни тарифов, установленные ФАС, ограничивают тарифы для первого диапазона потребления (минимального). Антимонопольщики отмечают, что устанавливают предельные тарифы с несколькими целями: во-первых, это сокращение перекрестного субсидирования и небытового потребления. Во-вторых, предотвращение использования льготных тарифов для «серого» майнинга. Что это значит для всех нас? Подробности — в материале MSK1.RU.

Отразится на бизнесе

Разработанные тарифы на второе полугодие 2025 года соответствуют индексу роста цен на электроэнергию, который предусмотрен прогнозом ФАС. Прогнозом социально-экономического развития страны на 2025–2027 годы предполагается, что коммунальные услуги в 2025 году подорожают на 11,9%, в 2026 году — на 5,4% и в 2027-м — на 4,8%.

ФАС пока не представляла «коридор» тарифов на электроэнергию для бизнеса. Но уже сейчас понятно, что резкий рост тарифов на электроэнергию для населения опосредованно отразится на бизнесе, говорит MSK1.RU профессор кафедры отраслевых рынков Финансового университета при Правительстве РФ Иван Петров.

— В регионах с низкими тарифами для населения наблюдается наибольшее потребление на одного жителя. Это может свидетельствовать, что часть потребителей — это частный бизнес: от мини-отелей и пошивочных цехов до майнинговых ферм, — объясняет Петров. — В большинстве регионов рост энерготарифов для населения в 2025 году будет незначителен. Но если рассмотреть совокупность затрат в целом на ЖКХ, то можно наблюдать значительное снижение свободных средств у населения, которые могут быть источником дохода для местного бизнеса

Согласна с Петровым и финансовый советник Анна Веденеева. По ее словам, рост цен на электроэнергию — это серьезный вызов для всей экономики, будь то кошельки рядовых россиян или частный бизнес.

— В текущих экономических условиях многие компании уже сталкиваются с повышенными затратами на сырье и логистику. А рост цен на электроэнергию не может не отразиться на конкурентоспособности и прибыльности, — говорит Веденеева.

— Для населения рост цен составит в среднем 9%. Можно предположить, что и для бизнеса он будет сопоставимый. Кто пострадает больше всего?

— Увеличение расходов на электроэнергию ощутимо влияет, конечно, на производственные предприятия. Для энергозависимых отраслей, таких как металлургия, химическая промышленность и машиностроение, электроэнергия составляет значительную часть себестоимости продукции. Рост тарифов неизбежно приведет к удорожанию конечного продукта.

Представители малого и среднего бизнеса также будут вынуждены пересматривать свои бизнес-модели. Например, предприятия в сфере услуг — рестораны, гостиницы, торговые центры — будут вынуждены либо экономить за счет оптимизации энергопотребления, либо повышать цены на свои услуги.

Опасность заключается и в цепной реакции: рост цен в энергозависимых отраслях может привести к подорожанию товаров и услуг по всей цепочке поставок. Это даст очередной толчок инфляции, снижая покупательскую способность населения. В результате компании столкнутся с двойным давлением — увеличением затрат и снижением спроса.

— Вы сказали, что бизнес начнет экономить. А насколько это вообще реально?

— Предприятия начнут активнее внедрять технологии, снижающие энергопотребление и рассматривать альтернативные источники энергии. Это, кстати, и задел на будущее: он поможет повысить устойчивость перед грядущими изменениями на энергорынке. Но для этого, конечно, требуется поддержка со стороны государства в виде субсидий и программ по модернизации энергооборудования.