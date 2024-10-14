НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

облачно, без осадков

ощущается как -2

1 м/c,

зап.

 759мм 45%
Подробнее
3 Пробки
USD 96,07
EUR 105,11
Аэропорты отдают в концессию
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Что с ценами на рыбу
Дефицит дальнобойщиков
Придумали беспохмельную водку
Байкал и Камчатка зимой
Новости в Telegram
Экономика Значительная прибавка: как изменятся выплаты и пособия для семей с детьми в 2025 году

Значительная прибавка: как изменятся выплаты и пособия для семей с детьми в 2025 году

Часть денег могут получать не только родители

819
7 комментариев

Маткапитал и декретные может получить или мама, или папа

Ежегодно в России меняют размеры всевозможных выплат и пособий. Среди них и те, что получают семьи с детьми. Будущий год не станет исключением и принесет родителям прибавку. Речь идет о поддержке как до родов, так и после них. Расскажем подробнее о предстоящих индексациях.

Пособие по беременности и родам

Резко увеличится пособие для работающих женщин, которые планируют завести ребенка. В 2025 году размер выплат из-за беременности и родов возрастет сразу в 1,4 раза.

Эти деньги положены всем женщинам за 70 дней до родов и 70 дней после при стандартной беременности. При многоплодной беременности отпуск увеличивается до 194 дней, а вместе с этим и размер выплаты. При осложненной беременности женщина получит 156 дней отпуска и деньги за этот период.

Минимальное и максимальное пособие вырастет

Точный размер выплат по этому пособию зависит от того, какую зарплату женщина получала в последние два года. Чтобы получить максимальную сумму, средний заработок в месяц за 2023 и 2024 годы должен составлять не менее 115 000 рублей. Повышение коснется всех мам, чей декретный отпуск начинается не раньше 1 января 2025 года.

Получить это пособие могут женщины:

  • которые работают по трудовому договору;

  • которые имеют статус безработной после ликвидации компании (если встали на учет в центре занятости в течение 12 месяцев со дня увольнения);

  • которые учатся на очной форме в колледжах, вузах, научной организации и учреждениях дополнительного профессионального образования;

  • которые проходят военную службу по контракту, служат в правоохранительных и таможенных органах;

  • которые относятся к одной из этих категорий и усыновляют ребенка в возрасте до трех месяцев.

Повышение коснется всех мам, чей декретный отпуск начинается не раньше 1 января 2025 года.

Материнский капитал

С 1 февраля материнский капитал проиндексируют на 7,3% (размер фактической инфляции). Это коснется родителей как одного, так и двоих детей.

Получить маткапитал могут семьи, в которых хотя бы один родитель имеет российское гражданство, а вместе с ним и младенец (получивший гражданство по рождению). Право на сертификат есть также у тех, кто родил или усыновил первого ребенка начиная с 1 января 2007 года или второго и последующих начиная с 1 января 2020 года.

Маткапитал за второго ребенка приблизился к 900 тысячам

Направить средства семейного капитала можно на:

  • улучшение жилищных условий;

  • обучение детей;

  • формирование накопительной пенсии родителей;

  • покупку товаров для адаптации детей с инвалидностью в общество;

  • ежемесячную выплату на ребенка до 3 лет.

Подробнее об ограничениях, касающихся материнского капитала, рассказали в отдельном материале.

Декретные выплаты

Государство также не бросает родителей, чей ребенок еще слишком мал, чтобы ходить в ясли или детский сад. Для этого предусмотрено специальное пособие. Его назначают тому, кто уходит в отпуск, чтобы брать на себя заботу о новорожденном. Это может быть не только мама, но и папа, бабушка, дедушка или другие ближайшие родственники.

Это пособие могут получать другие родственники, если ухаживают за ребенком

Сейчас уходить в полный отпуск по уходу за ребенком не обязательно — с 1 января 2024 года можно работать хоть на полной ставке и получать при этом декретные.

Размер пособия составляет 40% от средней заработной платы за два года. При этом есть максимальные и минимальные ограничения. Минимум зависит от МРОТ (минимального размера оплаты труда). Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о планах его увеличения до 22 440 рублей в 2025 году. Для получения максимума среднемесячный доход за 2023 и 2024 годы должен быть не менее 172 500 рублей до вычета НДФЛ.

Выплаты и пособия изменятся не только для родителей, но и пенсионеров. Их ждет индексация в следующем году. О том, какой прибавки ждать пожилым, — можно прочитать в материале.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Директор Завода (Ржака)
1 час
Короче можно не работать, ладно приятно
Директор Завода (Ржака)
1 час
Налог и штрафы нужно вводить за тунеядство, чтоб безработные не болтались по Ленина, в поисках кто их угостит и позовет к себе жить. А не на бездетность.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
50 тысяч на четверых: как семья провела бюджетный отпуск на озерах Казахстана — инструкция
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
40 лет выдержки: журналист НГС посмотрел «Мегалополис» — чем цепляет раскритикованный долгострой автора «Крёстного отца»
Анонимное мнение
Мнение
«В 90-е это никого не удивляло»: журналистка НГС — о том, как ходила на поводке по Новосибирску и мяукала в школе
Анна Скок
Корреспондент
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

alex999,60

Леонид,36

Артур,44

Артём,30

Лариса,56

DEVILFUCKER,42

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление