Куда уплывает русский минтай. Почему Россия, держава 12 морей, осталась без рыбы — рассказывают эксперты

Спрос на рыбу растет, а ее становится всё меньше Источник: Марина Молдавская / E1.RU











Валентина Матвиенко на недавнем заседании Совфеда задала, в общем-то, давно напрашивающийся у всех вопрос: почему в России, морской державе с 12 морями и тремя океанами (больше всех в мире), населению не хватает рыбы? На «правительственном часе» с министром сельского хозяйства Оксаной Лут председатель Совета Федерации честно сказала: рыба стала недоступной для многих граждан.

Матвиенко привела конкретные цифры, указывая на то, что с сентября 2023 года цена на горбушу на Дальнем Востоке возросла с 152 рублей до 270 рублей за килограмм. Аналогично стоимость филе трески достигает уже 2 тысяч рублей за килограмм.

— Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием, — отметила Матвиенко.

Разбираемся с экпертами, почему так получилось. Подробности — в материале МSK1.RU.

Спрос растет, а предложение падает

Согласно норме, рекомендованной Минздравом РФ, россияне должны съедать 28 кг рыбы на человека в год. Однако в некоторых регионах потребление значительно ниже: менее 10 кг на душу населения. Матвиенко подчеркнула, что необходимо анализировать ситуацию в сотрудничестве с ФАС, чтобы выяснить причины роста цен на рыбу.

Любая рыба уже перешла в разряд деликатесов, не только самая дорогая Источник: Марина Молдавская / E1.RU











— Впрочем, причины подорожания и так на поверхности, — говорит основатель агентства OptimPro, эксперт по маркетингу и продажам Антон Полилов, — это увеличение спроса и падение производства.

— Важен и сезонный фактор, — отмечает директор по исследованиям и разработке «СберМаркетинга» Евгений Батяшин. — Уже задолго до новогодних праздников россияне начинают заранее скупать считающиеся «праздничными» морепродукты, например красную икру.

Деликатесом станет и минтай

Правда, скоро в России к числу деликатесов, судя по ценам, можно будет отнести не только красную икру, форель и осетрину, но даже треску. Росрыболовство заявляет о рекордно низком вылове тихоокеанских лососей за последние 20 лет, отмечает доктор экономических наук, профессор РЭУ им Г. В. Плеханова Юрий Ляндау.

— Естественно, низкий улов приводит к росту цен. Но, к большому сожалению, об этой проблеме заговорили, только когда ситуация стала критичной. Раньше, до всех санкций, никого не смущало, что импортировать норвежскую рыбу в торговые сети было дешевле, чем поставлять свою, — жалуется Ляндау.

Согласен с ним и маркетолог Мирослав Радкевич, по мнению которого одной из главных причин роста цен на рыбу является высокая стоимость транспортировки продукции от производителей до конечного потребителя.

— Для того чтобы сделать рыбу доступнее, необходимо развивать логистическую инфраструктуру, особенно в отдаленных регионах и на Дальнем Востоке, где традиционно сосредоточены значительные объемы вылова. Снижение транспортных затрат позволит снизить конечную цену на продукцию для потребителей, — говорит Радкевич. — Кроме того, сегодня значительная часть выловленной рыбы перерабатывается за рубежом, что приводит к дополнительным затратам и, соответственно, росту цен.

— А как можно добиться того, чтобы российская рыба перерабатывалась в России?

— Государство должно стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны. Необходимо, конечно, поддерживать рыбаков и рыболовные предприятия. Это могут быть вложения в субсидии для малых и средних предприятий, занимающихся рыболовством, государственные гранты и льготы на топливо, оборудование и лицензии для рыбаков.

— Матвиенко говорила, что одна из главных причин повышения цен — это слишком высокие налоги.

— Абсолютно согласен! Необходимо пересмотреть налоговые ставки и условия для рыбопромышленных предприятий, сделать их более гибкими и справедливыми. Это поможет бизнесу развиваться без необходимости повышать цены на свою продукцию для покрытия налоговых затрат.

Важно стимулировать спрос на рыбу и морепродукты через маркетинговые каналы и образовательные программы, направленные на информирование потребителей о пользе рыбных продуктов. Развитие культуры потребления рыбы может способствовать увеличению внутреннего спроса. А это, в свою очередь, повысит интерес к рыболовному бизнесу и поддержит его устойчивость, — добавляет Радкевич.

Юрий Ляндау добавляет, что государство должно помочь не только с решением проблем производства и логистики рыбных продуктов, но и сбыта.