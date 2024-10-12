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Экономика Кризис-2024 Куда уплывает русский минтай. Почему Россия, держава 12 морей, осталась без рыбы — рассказывают эксперты

Куда уплывает русский минтай. Почему Россия, держава 12 морей, осталась без рыбы — рассказывают эксперты

Наши граждане потребляют рыбной продукции почти в три раза меньше нормы

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54 комментария

Спрос на рыбу растет, а ее становится всё меньше

Валентина Матвиенко на недавнем заседании Совфеда задала, в общем-то, давно напрашивающийся у всех вопрос: почему в России, морской державе с 12 морями и тремя океанами (больше всех в мире), населению не хватает рыбы? На «правительственном часе» с министром сельского хозяйства Оксаной Лут председатель Совета Федерации честно сказала: рыба стала недоступной для многих граждан.

Матвиенко привела конкретные цифры, указывая на то, что с сентября 2023 года цена на горбушу на Дальнем Востоке возросла с 152 рублей до 270 рублей за килограмм. Аналогично стоимость филе трески достигает уже 2 тысяч рублей за килограмм.

— Если посмотреть, прилавки магазинов не радуют рыбным разнообразием, — отметила Матвиенко.

Разбираемся с экпертами, почему так получилось. Подробности — в материале МSK1.RU.

Спрос растет, а предложение падает

Согласно норме, рекомендованной Минздравом РФ, россияне должны съедать 28 кг рыбы на человека в год. Однако в некоторых регионах потребление значительно ниже: менее 10 кг на душу населения. Матвиенко подчеркнула, что необходимо анализировать ситуацию в сотрудничестве с ФАС, чтобы выяснить причины роста цен на рыбу.

Любая рыба уже перешла в разряд деликатесов, не только самая дорогая

— Впрочем, причины подорожания и так на поверхности, — говорит основатель агентства OptimPro, эксперт по маркетингу и продажам Антон Полилов, — это увеличение спроса и падение производства.

— Важен и сезонный фактор, — отмечает директор по исследованиям и разработке «СберМаркетинга» Евгений Батяшин. — Уже задолго до новогодних праздников россияне начинают заранее скупать считающиеся «праздничными» морепродукты, например красную икру.

Деликатесом станет и минтай

Правда, скоро в России к числу деликатесов, судя по ценам, можно будет отнести не только красную икру, форель и осетрину, но даже треску. Росрыболовство заявляет о рекордно низком вылове тихоокеанских лососей за последние 20 лет, отмечает доктор экономических наук, профессор РЭУ им Г. В. Плеханова Юрий Ляндау.

— Естественно, низкий улов приводит к росту цен. Но, к большому сожалению, об этой проблеме заговорили, только когда ситуация стала критичной. Раньше, до всех санкций, никого не смущало, что импортировать норвежскую рыбу в торговые сети было дешевле, чем поставлять свою, — жалуется Ляндау.

Согласен с ним и маркетолог Мирослав Радкевич, по мнению которого одной из главных причин роста цен на рыбу является высокая стоимость транспортировки продукции от производителей до конечного потребителя.

— Для того чтобы сделать рыбу доступнее, необходимо развивать логистическую инфраструктуру, особенно в отдаленных регионах и на Дальнем Востоке, где традиционно сосредоточены значительные объемы вылова. Снижение транспортных затрат позволит снизить конечную цену на продукцию для потребителей, — говорит Радкевич. — Кроме того, сегодня значительная часть выловленной рыбы перерабатывается за рубежом, что приводит к дополнительным затратам и, соответственно, росту цен.

А как можно добиться того, чтобы российская рыба перерабатывалась в России?

— Государство должно стимулировать развитие перерабатывающих предприятий внутри страны. Необходимо, конечно, поддерживать рыбаков и рыболовные предприятия. Это могут быть вложения в субсидии для малых и средних предприятий, занимающихся рыболовством, государственные гранты и льготы на топливо, оборудование и лицензии для рыбаков.

Матвиенко говорила, что одна из главных причин повышения цен — это слишком высокие налоги.

— Абсолютно согласен! Необходимо пересмотреть налоговые ставки и условия для рыбопромышленных предприятий, сделать их более гибкими и справедливыми. Это поможет бизнесу развиваться без необходимости повышать цены на свою продукцию для покрытия налоговых затрат.

Важно стимулировать спрос на рыбу и морепродукты через маркетинговые каналы и образовательные программы, направленные на информирование потребителей о пользе рыбных продуктов. Развитие культуры потребления рыбы может способствовать увеличению внутреннего спроса. А это, в свою очередь, повысит интерес к рыболовному бизнесу и поддержит его устойчивость, — добавляет Радкевич.

Юрий Ляндау добавляет, что государство должно помочь не только с решением проблем производства и логистики рыбных продуктов, но и сбыта.

— Я уже неоднократно говорил, что требуется государственное регулирование наценок торговых сетей. Даже если сравнивать цены на рыбную продукцию в торговых сетях в Москве и в магазинах, которые не являются сетевыми в Московской области, мы увидим существенную разницу, — говорит Ляндау. — Конечно, торговые сети сейчас могут оппонировать, что у них большие расходы и не все магазины прибыльные, но тогда им нужно тоже заниматься серьезной оптимизацией, а не простым перекладыванием проблем на конечного потребителя.

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Комментарии
55
Почётный гражданин Левосибирска
57 минут
Коррупция. Откуда быть богатым уловам тех же лососевых, если частники, с "одобрения" рыбнадзора, берут в "аренду" устья рек, перекрывают их ставнями и не дают зайти рыбе на нерест, выгребая ее ковшами? На ДВ в лес за грибами ходить смертельно опасно из-за голодных медведей. А те голодные потому, что в реках нет рыбы. Воровство. Капитаны рыболовецких судов большую часть улова продают прямо с борта в открытом море японцам, китайцам, корейцам (про Балтику не скажу, но скорее всего так же). На переработку на плавбазы сдают остатки. Отсюда дефицит морепродуктов. Логистика. Высокие ж/д тарифы, всякие лицензии, топливо, затраты на хранение делают рыбу по истине золотой. Качество. Отсутствие в стране строительства вагонов-рефрижераторов, недостаточное количество их еще существующих со старым, порой не работающим как надо оборудованием приводит к неоднократной заморозке-разморозки морепродуктов, что отражается на ее качестве. Вот главные причины дороговизны морепродуктов. Ну и инфляцию никто не отменял.
diver
30 минут
Не так давно Матвиенко спрашивала почему в России - гвоздевой державе, не делают гвоздей? Но воз и ныне там.
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