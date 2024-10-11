Центробанк принял одно важное решение. Ипотека в России резко станет дороже

Недавно ставка по ипотеке перевалила за психологически важную отметку в 20% годовых Источник: Дарья Паращенко / 93.RU











Вечером 10 октября Центробанк отменил ограничение ПСК (предельной стоимости кредита) по ипотеке. Отмена временная — до 31 марта 2025 года. Но в этот промежуток ипотека, вероятно, станет дороже для заемщика.

Такой прогноз дал экономист Максим Чирков.

— Банки будут более свободны в установлении процентных ставок. Так что, скорее всего, ипотека станет дороже. С другой стороны, если этого не сделать, то ипотечное кредитование может остановиться в принципе, — считает он.

По его мнению, причина отмены ПСК — высокая ключевая ставка (сейчас она равна 19%). И отмена говорит о том, что она будет оставаться высокой еще какое-то время.

— Видимо, ключевая ставка будет оставаться высокой дольше, чем предполагали финансовые власти. Так что цель отмены ПСК — сделать так, чтобы банки могли подстроиться под нынешние реалии. Иначе некоторым банкам пришлось бы отказаться от выдачи ипотечных кредитов.

Раз высокие ставки будут действовать, банкам нужно дать свободу принятия решений. Это нужно для того, чтобы выдача рыночной ипотеки по рыночным ставкам не прекратилась, — уверен эксперт.

Чирков предполагает, что граждане начнут брать ипотеки на меньшие суммы — а размеры платежей при этом вырастут. Но сама возможность взять ипотеку у россиян «должна оставаться».

Потребность в этом остается высокой: ипотеки не перестали брать, даже когда ключевая ставка взлетела до 19%. Не «умрет» этот рынок и сейчас.

— Выдача снизилась, но говорить об остановке ипотечного кредитования не приходится. Кредиты берутся, и активно, и чтобы не тормозить эти процессы, Центробанк правильно отменил ограничения.

При срочной необходимости смены жилья многие семьи и граждане смогут обслуживать кредит и при сверхвысоких процентных ставках. Кроме того, они смогут брать кредит по более высоким ставкам, понимая, что в будущем ставки снизятся — и кредиты можно будет переоформить, — уверен Чирков.

Тем не менее он уверен, что отмена ПСК останется краткосрочным инструментом. В будущем ограничения наверняка вернут — чтобы защитить и заемщиков (от высоких ставок), и банки (от рискованных дорогих кредитов, которые заемщики не смогут вернуть).