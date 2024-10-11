Рекордный обвал рубля: как «черный вторник» чуть не уничтожил российскую экономику

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Резкий скачок курса удалось успокоить всего через несколько дней. 14 октября стоимость доллара вернулась на прежний уровень и составляла 2994 рубля. Однако ситуацию это не спасло. Несмотря на то что валюта вновь подешевела, продавцы не спешили менять цены на прежние, а у россиян не осталось никакого доверия к рублю.

Источник: Алексей Жигайлов / ТАСС

С тех пор еще почти десять лет цены на все импортные товары печатались в «условных единицах» — и все понимали, что речь идет о долларах. Зарплату многие также получали американской валютой.