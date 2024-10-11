Рекордный обвал рубля: как «черный вторник» чуть не уничтожил российскую экономику

Тридцать лет назад в России произошел крупнейший крах рубля за всю современную историю. Всего за сутки стоимость доллара выросла почти на 40%. И пока власти оказались заняты извечным вопросом «кто виноват и что делать?», граждане ринулись в банки в надежде купить доллары и спасти свои сбережения. Вспоминаем, что произошло 11 октября 1994 года.
- За день до катастрофы
- «Черный вторник»
- Паника и рост цен
- «Условные единицы»
- Последствия «черного вторника»
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За день до катастрофы
Еще до «черного вторника» в 1994 году экономика России переживала массу проблем. Бюджет страны испытывал нехватку из-за затруднений со сбором налогов, миллионы рублей «утекали» за рубеж, а банки массово отчитывались о росте неплатежей.
В то же время в России активно шла «долларизация» экономики. Российские власти регулярно брали кредиты через международные организации, да и простые граждане проявляли повышенный интерес к американской валюте.
Центробанк же изо всех сил старался создать иллюзию благополучия. В первую половину года курс рубля к доллару искусственно снизили почти в два раза, благодаря чему импорт постепенно дешевел. Создавалась иллюзия, что всё идет как надо. Пока не наступило 11 октября.
«Черный вторник»
11 октября 1994 года произошел резкий обвал рубля. Всего за сутки курс доллара вырос на 38,5% — с 2833 до 3926 рублей за доллар.
Совет безопасности России назвал случившееся ЧП, поставившим под угрозу национальную безопасность страны. Госкомиссия пришла к выводу, что обвал курса произошел из-за общего кризиса в экономике и коммерческих банков, которые спекулировали курсом доллара.
Из-за «черного вторника» в отставку отправили председателя Центробанка Виктора Геращенко.
— То, что случилось 11 октября 1994 года, должно было случиться. Причиной обвального падения российской валюты стала фундаментальная слабость российской экономики, которая вызвана чрезмерным падением производства, — признавался Виктор Геращенко. — Да к тому же следует признать, что мы развитие ситуации слегка прозевали, просмотрели.
Паника и рост цен
Когда граждане увидели, как сильно рухнул рубль всего за день, они со всех ног побежали покупать доллары. Предприимчивые банки решили нажиться на панике и ставили цену на доллар вплоть до 4900 рублей.
Не отставали и магазины. Владельцы торговых точек закрывали двери и в спешке адаптировали цены к новому курсу. В тот день цены на алкоголь и табак выросли на 75%.
Чиновники пытались успокоить граждан. На результат выходил ровно наоборот. Так, когда глава Центробанка Виктор Геращенко попытался объяснить, что курс взлетел из-за нехватки резервов, люди лишь окончательно убедились, что на рубль надеяться нечего.
«Условные единицы»
Резкий скачок курса удалось успокоить всего через несколько дней. 14 октября стоимость доллара вернулась на прежний уровень и составляла 2994 рубля. Однако ситуацию это не спасло. Несмотря на то что валюта вновь подешевела, продавцы не спешили менять цены на прежние, а у россиян не осталось никакого доверия к рублю.
С тех пор еще почти десять лет цены на все импортные товары печатались в «условных единицах» — и все понимали, что речь идет о долларах. Зарплату многие также получали американской валютой.
Доллары использовали и для серьезных покупок: расплачиваться за квартиру или машину «зеленью» тогда стало привычным делом. Бизнесмены также рассчитывались долларами, хотя в документах всё прописывалось рублями.
Последствия «черного вторника»
Помимо обычных граждан, сильный удар «черный вторник» нанес и небольшим коммерческим банкам. Крупные кредитные учреждения крайне неохотно выдавали кредиты мелким организациям, из-за чего в 1995 году встал рынок межбанковского кредитования.
— Значительное число банков разорилось. Многие промышленные предприятия набрали кредитов, потом не могли с ними расплатиться, — рассказывал первый заместитель министра экономики России Яков Уринсон. — Банки эти кредиты давали, желая потом завладеть этими предприятиями.
По одной из версий, крупные банки неплохо обогатились на «черном вторнике» — Генпрокуратура обвиняла их в сговоре, но конкретных доказательств так и не нашла.
Из-за «черного вторника» произошел резкий скачок инфляции — с 8% до 15%. Целому курсу экономических реформ был нанесен серьезный ущерб, но власти пытались держать ситуацию под контролем. Пока в 1998 году не грянул легендарный дефолт. Но это уже совсем другая история.