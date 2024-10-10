Наценка больше 100%: ФАС заинтересовалась ценами на хлеб — сколько он стоит сейчас и как подорожал за год

По данным ФАС, в среднем наценка на хлеб в торговых сетях — 60% Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализировала цены на хлеб в крупнейших торговых сетях и обнаружила крайне высокие наценки. Об этом 10 октября сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах III Всероссийской конференции в сфере госзакупок.

— По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%, — цитирует Шаскольского «Интерфакс». — В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем.

Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что в целом цены на хлеб растут в пределах инфляции.

— Хлеб действительно в цене растет, но в пределах инфляции это максимум 10–12%, — говорит Остапкович. — Это мука — ее стоимость увеличивается, это логистика — перевозки дорожают, это оплата труда людей, которые заняты на хлебозаводах. Что касается наценки, то не думаю, что это общая тенденция для всей розницы, торговля на хлебе оборот не делает. Я думаю, что это эпизоды и ФАС как раз за ними следит.

Росстат следит за ценами на хлеб, но при этом рассчитывает ценник не за булку хлеба, а за килограмм Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы