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Экономика Наценка больше 100%: ФАС заинтересовалась ценами на хлеб — сколько он стоит сейчас и как подорожал за год

Наценка больше 100%: ФАС заинтересовалась ценами на хлеб — сколько он стоит сейчас и как подорожал за год

Антимонопольная служба сочла надбавки торговых сетей слишком высокими

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3 комментария

По данным ФАС, в среднем наценка на хлеб в торговых сетях — 60%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проанализировала цены на хлеб в крупнейших торговых сетях и обнаружила крайне высокие наценки. Об этом 10 октября сообщил глава ведомства Максим Шаскольский в кулуарах III Всероссийской конференции в сфере госзакупок.

— По хлебу мы сейчас ведем работу по анализу рынка. Посмотрели цены. Надо сказать, что очень высокие средние наценки в торговых сетях на наиболее востребованный населением хлеб — в среднем это 60%, в ряде случаев наценка превышала 100%, — цитирует Шаскольского «Интерфакс». — В целом средняя наценка на самый доступный хлеб составляет 60%. Это многовато. Поэтому мы работу в этом направлении продолжаем.

Экономист, директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отмечает, что в целом цены на хлеб растут в пределах инфляции.

— Хлеб действительно в цене растет, но в пределах инфляции это максимум 10–12%, — говорит Остапкович. — Это мука — ее стоимость увеличивается, это логистика — перевозки дорожают, это оплата труда людей, которые заняты на хлебозаводах. Что касается наценки, то не думаю, что это общая тенденция для всей розницы, торговля на хлебе оборот не делает. Я думаю, что это эпизоды и ФАС как раз за ними следит.

Росстат следит за ценами на хлеб, но при этом рассчитывает ценник не за булку хлеба, а за килограмм

О проверке ценообразования на социально значимые продукты у 14 федеральных торговых сетей ФАС заявляла в конце сентября. После анализа к завышающим цены магазинам будут применены антимонопольные меры. Речь идет о проверке стоимости хлебобулочных изделий, молочной и мясной продукции, а также овощей «борщевого набора».

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Комментарии
3
Гость
7 минут
И так хлеб из дрянной муки пекут...и еще и дорогой...
Гость
4 минуты
Помню в начале 90х хлеб продавали в квартирах на первых этажах, переделанных под Магазинчики... Туда набивалась Очередь человек 60, остальные стояли на входе в подъезд... На ценники Никто Не Глядел, жрать Охота Было...🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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