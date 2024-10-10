«Средняя зарплата скрывает глубокие проблемы экономики». Выясняем, сколько денег на самом деле получают россияне

Рабочие сейчас в цене, но и они не всегда получают достойную зарплату Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Росстат продолжает радовать россиян такой позитивной статистикой, которая лучше любой коллективной психотерапии. Вот подоспели новые данные об уровне жизни.

В июле средняя зарплата в России, оказывается, превысила 85 тысяч рублей. И в сравнении с прошлым июлем выросла почти на 20%. Что, естественно, намного выше инфляции. То есть, если верить Росстату, жить стало намного богаче.

Правда, статистика усредняет все различия в зарплате. В первую очередь, региональные. А они гигантские: на Чукотке средняя зарплата самая высокая в России — 181 тысяча в месяц, а в Ингушетии самая низкая в стране — менее 34 тысяч. В Москве, кстати, средняя зарплата в июле была почти 153 тысячи, а на всём Северном Кавказе — лишь около 47 тысяч.

А вот чтобы точнее оценить реальный уровень жизни россиян, стоит смотреть на другой показатель. Это не средние зарплаты, а средние доходы (они включают все виды выплат: по военным контрактам, пенсии, стипендии, дивиденды, предпринимательский доход).

И получается, что картина печальная: средний доход рядового россиянина по итогам апреля-июня едва превысил 58 тысяч. Рекордсмен — опять-таки Чукотка (154 тысячи), аутсайдер — также Ингушетия (23,3 тысячи). Подробности — в материале MSK1.RU.

Даже не тысяча долларов

— Высокие зарплаты совсем не означают высокую покупательную способность. Мы всегда должны понимать «усреднение»: в один ряд с уборщицей поставлен топ-менеджер крупной добывающей корпорации, — рассказал MSK1.RU член центрального совета независимого профсоюза «Новый Труд» Денис Зоммер. — Любая статистика, даже самая адекватная, предоставляемая Росстатом, остается статистикой. Важно понимание возможностей, покупательной способности, а главное — достаточности оплаты труда. Это совершенно иные категории!

— При этом чиновники экономического блока правительства очень радуются тому, как быстро в России растут зарплаты.

— А давайте посчитаем. С учетом уровня инфляции в стране средняя зарплата в 85 тысяч рублей равна по большому счету всё той же тысяче долларов, как было 5–10 лет тому назад. То есть, говоря о высокой зарплате, мы видим просто крупные цифры, которые растут. Но покупательная способность этой заработной платы — что в этом году, что, условно говоря, 10–15 лет назад — разная.

— То есть всем этим показателям «среднемесячная зарплата», «среднедушевой доход» верить особо не стоит?

— Пока мы рассчитываем такие показатели, как средние «по палате», без привязки к отраслям, реальному уровню фактического дохода людей, они будут оставаться скорее некой условностью. Это, возможно, и тешит самолюбие каким-то высоким государственным чиновникам. Однако зарплатный воз остается и ныне там, а, может быть, даже ниже, чем 10–15 лет тому назад, — говорит Зоммер.

В среднем по стране — полкурицы

Еще более красноречивый пример статистического искажения приводит другой профсоюзный лидер «Нового Труда», Анатолий Баранов: я на ужин съел курицу, а вы легли спать голодным, но в среднем мы с вами съели по полкурицы…

— В настоящее время разброс зарплат очень велик и заметно выходит за рамки децильного индекса, который показывает уровень доходов, не вызывающий социального напряжения в обществе, — говорит Баранов. — При этом минимальная зарплата только в начале будущего года составит чуть больше 22 тысяч рублей. А зарплата федерального судьи начинается от 170 тысяч и может достигать со всеми выплатами 400 тысяч. Возьмем, по примеру с курицей, федерального судью и уборщицу, сложим и поделим на два. И получим вполне приличную цифру, которую реальная уборщица, конечно, никогда не увидит. У меня на двери подъезда сейчас висит объявление: «Требуется уборщица на 60 тысяч плюс бесплатный обед». И все телефоны уже оборваны!

— Те 22 тысячи, о которых вы говорите, разве на них вообще реально сейчас прожить?

— В Москве реально минимальную зарплату не получает практически никто — на нее просто невозможно прожить. А в провинции порой людей, получающих суммы, близкие к «минималке», — до половины работающих. Но опять же смотря в какой провинции: в нефтеносной средние зарплаты будут приближаться к столичным. И, наверно, не надо объяснять почему.

Труд тяжелый, но как оценивается?

Ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин обращает внимание еще на один парадокс при расчете любых «средних» показателей Росстата.

— Показатель, используемый Росстатом, — «Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без выплат социального характера)» — включает все выплаты работодателей. А это в том числе компенсационные выплаты, связанные с режимом работы и условиями труда, доплаты и надбавки, премии, единовременные поощрительные выплаты, — говорит Морковкин. — В некоторых отраслях (в основном в добывающей промышленности) компенсационные выплаты составляют значительную величину.

— Ну это ведь и логично: нефтяники и газовики, не говоря уже про шахтеров, вынуждены работать в тяжелых условиях.

— А я бы обратил внимание на другое. Вместе с другими доплатами зарплата работников сырьевых отраслей у нас традиционно высокая. Например, в сфере добычи нефти и природного газа в июле 2024 года она составила 195,3 тысячи, у шахтеров — 117 тысяч. А вот в обрабатывающей промышленности ситуация похуже — в среднем 88 тысяч. И такой дисбаланс очень плох с точки зрения технологического развития страны.

Ведь именно квалифицированные рабочие и инженеры создают наибольшую добавленную стоимость.