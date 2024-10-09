«Магазин будет обязан принять по номиналу»: новосибирцы начали заказывать 100-рублевые монеты за 140 тысяч

Центробанк 7 октября выпустил в обращение монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей. Эти монеты появятся и в Новосибирской области, но получить их можно только по заказу.
Как ответили НГС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, эти монеты являются инвестиционными — они изготовлены из золота. Тираж монеты лимитирован — до 100 тысяч штук.
— Монета изготовлена из золота. Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма, проба — 999. Монета имеет форму круга диаметром 30,0 мм, — ответили НГС в управлении.
Если говорить о цене этих золотых монет, то она, как объяснили в управлении, определяется на нумизматическом рынке. Какой-то конкретной и фиксированной цены у монет нет.
— Эти монеты — законное средство платежа. Если вы пришли в магазин, и у вас вдруг оказалась в кармане эта монетка — магазин обязан её принять по номиналу в 100 рублей, — говорят представители ЦБ.
При этом, по данным ЦБ РФ, на вечер 8 октября, стоимость грамма золота составляет более 8 тысяч рублей.
Распределяются эти монеты через финансовые организации, с которыми сотрудничает Госзнак.
Как объяснила корреспонденту редакции представитель банка «ВТБ» Анна Дудко, на данный момент в наличии в Новосибирской области этих монет нет, но их можно заказать.
— Уже есть клиенты из Новосибирской области, которые их заказали. Их покупают либо в коллекцию, либо как инвестицию в золото, — подчеркнула Анна Дудко.
Оперативно получить комментарии других банков корреспонденту НГС не удалось.
Ранее НГС писал о том, как новосибирец продавал коллекцию бракованных монет за почти 28 миллионов рублей.