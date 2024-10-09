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Экономика «Магазин будет обязан принять по номиналу»: новосибирцы начали заказывать 100-рублевые монеты за 140 тысяч

«Магазин будет обязан принять по номиналу»: новосибирцы начали заказывать 100-рублевые монеты за 140 тысяч

Золотые монеты являются законным средством платежа, но покупают их обычно для инвестиций

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13 комментариев

Монеты лимитированы — их не больше 100 тысяч

Центробанк 7 октября выпустил в обращение монету «Георгий Победоносец» номиналом 100 рублей. Эти монеты появятся и в Новосибирской области, но получить их можно только по заказу.

Как ответили НГС в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России, эти монеты являются инвестиционными — они изготовлены из золота. Тираж монеты лимитирован — до 100 тысяч штук.

— Монета изготовлена из золота. Масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма, проба — 999. Монета имеет форму круга диаметром 30,0 мм, — ответили НГС в управлении.

Если говорить о цене этих золотых монет, то она, как объяснили в управлении, определяется на нумизматическом рынке. Какой-то конкретной и фиксированной цены у монет нет.

— Эти монеты — законное средство платежа. Если вы пришли в магазин, и у вас вдруг оказалась в кармане эта монетка — магазин обязан её принять по номиналу в 100 рублей, — говорят представители ЦБ.

При этом, по данным ЦБ РФ, на вечер 8 октября, стоимость грамма золота составляет более 8 тысяч рублей.

Распределяются эти монеты через финансовые организации, с которыми сотрудничает Госзнак.

Как объяснила корреспонденту редакции представитель банка «ВТБ» Анна Дудко, на данный момент в наличии в Новосибирской области этих монет нет, но их можно заказать.

— Уже есть клиенты из Новосибирской области, которые их заказали. Их покупают либо в коллекцию, либо как инвестицию в золото, — подчеркнула Анна Дудко.

Цена на монету превышает 140 тысяч на специализированных сайтах

Оперативно получить комментарии других банков корреспонденту НГС не удалось.

Ранее НГС писал о том, как новосибирец продавал коллекцию бракованных монет за почти 28 миллионов рублей.

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Комментарии
13
Есличё
1 час
вчера килограмм сливочного масла купил, 7 монет таких отдал. убедил продавщицу взять по номиналу
10436257
55 минут
Вот ржака. Моей сестре когда-то мама подарила подобную монетку. Так вот, через несколько лет она пошла её продать в сбер. Но там сказали,неееет. Вы её в руки брали. Там отпечатки))
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