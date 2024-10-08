Сколько будут получать пенсионеры в 2025 году? Как изменятся выплаты у разных категорий — в одной картинке

Страховые пенсии проиндексируют в январе, а социальные — в апреле Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В последние недели власти обсуждают бюджет на следующий год, в том числе много говорят о повышении пенсий. Как ранее сообщили в Минфине, в 2025 году индексация пройдет в январе, а не в феврале и апреле, как ожидалось ранее. В пояснительной записке к закону о бюджете Соцфонда говорится, что страховые пенсии проиндексируют на 7,3%.

Размер пенсии зависит от накопленного стажа и пенсионных баллов, так что у каждого пенсионера он индивидуален. Соответственно, и прибавка для каждого будет рассчитана лично, но ориентироваться можно на то, как вырастут средние размеры пенсий в 2025 году.

Согласно пояснительной записке к закону о бюджете Соцфонда, в конце 2024 года средний размер страховой пенсии по старости составит 22 375 рублей 95 копеек. В 2025 году он должен вырасти на 1634 рубля 94 копейки и к концу года составлять 24 059 рублей 12 копеек.

Социальные пенсии, которые получают люди с инвалидностью и те, кто не получил права на страховую пенсию из-за отсутствия стажа, тоже вырастут. Их будут повышать в апреле, индексация составит 14,75%. Средний размер социальной пенсии, таким образом, должен вырасти с 13 475 рублей 96 копеек до 15 456 рублей 93 копеек.

Прибавка к пенсии будет индивидуальной Источник: Серафима Пантыкина / Городские порталы