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Экономика Сколько будут получать пенсионеры в 2025 году? Как изменятся выплаты у разных категорий — в одной картинке

Сколько будут получать пенсионеры в 2025 году? Как изменятся выплаты у разных категорий — в одной картинке

Прибавка будет индивидуальной, но расчеты — общими

1 194
14 комментариев

Страховые пенсии проиндексируют в январе, а социальные — в апреле

В последние недели власти обсуждают бюджет на следующий год, в том числе много говорят о повышении пенсий. Как ранее сообщили в Минфине, в 2025 году индексация пройдет в январе, а не в феврале и апреле, как ожидалось ранее. В пояснительной записке к закону о бюджете Соцфонда говорится, что страховые пенсии проиндексируют на 7,3%.

Размер пенсии зависит от накопленного стажа и пенсионных баллов, так что у каждого пенсионера он индивидуален. Соответственно, и прибавка для каждого будет рассчитана лично, но ориентироваться можно на то, как вырастут средние размеры пенсий в 2025 году.

Согласно пояснительной записке к закону о бюджете Соцфонда, в конце 2024 года средний размер страховой пенсии по старости составит 22 375 рублей 95 копеек. В 2025 году он должен вырасти на 1634 рубля 94 копейки и к концу года составлять 24 059 рублей 12 копеек.

Социальные пенсии, которые получают люди с инвалидностью и те, кто не получил права на страховую пенсию из-за отсутствия стажа, тоже вырастут. Их будут повышать в апреле, индексация составит 14,75%. Средний размер социальной пенсии, таким образом, должен вырасти с 13 475 рублей 96 копеек до 15 456 рублей 93 копеек.

Прибавка к пенсии будет индивидуальной

В 2025 году индексация впервые за девять лет коснется как неработающих, так и работающих пенсионеров. Последним пенсию не повышали с 2016 года, только пересчитывали в соответствии с накопленными за предыдущий год пенсионными баллами.

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Комментарии
14
Татьяна 53
43 минуты
До января ещё 5 раз повысятся цены на всё
Mr. President
43 минуты
нда, ну и паззорище
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