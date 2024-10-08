НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+8°

пасмурно, без осадков

ощущается как +5

3 м/c,

зап.

 758мм 46%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,06
EUR 105,31

СК возбудил дело после нападения хулиганов на новосибирского военного

Новые детали смерти школьницы
Лайфхаки для уютного дома
Почему дорожает аренда
Видео ДТП с подростками из-за ГАИ
10 лет Бугринскому мосту
Новости в Telegram
Экономика «Давайте сделаем 300%»: новосибирцы отреагировали на возможное повышение ключевой ставки — некоторым она на руку

«Давайте сделаем 300%»: новосибирцы отреагировали на возможное повышение ключевой ставки — некоторым она на руку

Горожане рассуждают о том, что может измениться

1 825
21 комментарий

Некоторые сибиряки видят плюсы в повышении «ключа»

Жители Новосибирска активно комментируют статью о возможном повышении ключевой ставки в октябре. Некоторые горожане считают, что это приведет к росту цен. НГС собрал наиболее интересные комментарии, оставленные новосибирцами под публикацией.

Экономисты, с которыми общался корреспондент НГС, считают, что ставку повысят до 20%. При этом специалисты рассказали и о механизмах, которые могут привести к снижению «ключа». Подавляющее число комментаторов уверено, что после октябрьского заседания ЦБ цены вновь пойдут вверх, а инфляция продолжит оставаться на высоком уровне.

— Ну давайте 300% сделаем ставку. И сразу производство будет развиваться, и продукция импортозаместится, новые «Москвичи» из Китая завезут, — иронизирует Гость.

— Да шут с ней — со ставкой. Что с ценами происходит? Вчера молочка зашел взять, а оно на 10-15% дороже стало, — утверждает другой Гость.

— Цены зависят от многих вещей. От зарплат, от цены на бензин, от ключевой ставки, от инфляции, — ответил другой комментатор.

— Бороться с инфляцией методом повышения ключевой ставки — это тушить пожар бензином, — считает читатель НГС.

Есть и новосибирцы, которые не видят проблем в повышении ключевой ставки. Некоторые даже находят в этом выгоду.

— Мне, как человеку с ипотекой, это на руку. Вместо досрочного погашения ипотеки я закидываю свободные средства на банковские счета. Проценты уже стали превышать ежемесячный платеж, — утверждает Гость.

— Причин для беспокойства нет. Безработица на нуле, экономика в пятерке лучших, товаров в магазинах завались, — пишет пользователь с ником 282413060.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске серьёзно подорожала аренда жилья. Разбираемся, что происходит со ставками на квартиры и что сегодня влияет на них больше, чем спрос.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
21
Гость
40 минут
Следующая статья о комментариях к комментариям к статье про комментарии на статью
Гость
37 минут
инфляцию тут остановит только прекращение веерной раздачи денег , сами знаете где и за что . пока там деньги раздают цены будут расти. А не раздавать деньги они не могут. Иначе там никого не будет. Ибо на сколько я могу судить ...идейных там нет. Там есть заинтересованные. А действия ЦБ это просто - движение, не более , ибо ЦБ обязан что то делать ну он и делает то что может , ибо прекратить раздачу денег ЦБ не может.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
«Не люблю нытиков»: вахтовик с зарплатой 300 тысяч ответил тем, кто жалуется на свой доход
Анонимное мнение
Мнение
Пластмассовые короны и дрожащие ноги: как презентацию нового глянца в Новосибирске выдали за секретную вечеринку — мы побывали там
Анонимное мнение
Мнение
«Будто там коровы стоят»: дизайнер и блогер Артемий Лебедев высказался про туалет
Артемий Лебедев
дизайнер, блогер
Мнение
«Закройте эти страницы»: журналистка НГС несколько дней изучала живодёрские каналы — почему так делать не надо
Анонимное мнение
Мнение
Палка для битья крапивы, ракоходы и даже шишки: топ придурочных товаров с Wildberries
Любовь Никитина
Рекомендуем
Знакомства

Евгений,41

Игорь,27

Lika,30

Оксана,45

Echo,36

Oleg,52

Начать знакомиться
Объявления

Оформление документов для растаможки АВТО во Владивостоке

4 000 ₽

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление