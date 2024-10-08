«Давайте сделаем 300%»: новосибирцы отреагировали на возможное повышение ключевой ставки — некоторым она на руку

Некоторые сибиряки видят плюсы в повышении «ключа» Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Жители Новосибирска активно комментируют статью о возможном повышении ключевой ставки в октябре. Некоторые горожане считают, что это приведет к росту цен. НГС собрал наиболее интересные комментарии, оставленные новосибирцами под публикацией.

Экономисты, с которыми общался корреспондент НГС, считают, что ставку повысят до 20%. При этом специалисты рассказали и о механизмах, которые могут привести к снижению «ключа». Подавляющее число комментаторов уверено, что после октябрьского заседания ЦБ цены вновь пойдут вверх, а инфляция продолжит оставаться на высоком уровне.

— Ну давайте 300% сделаем ставку. И сразу производство будет развиваться, и продукция импортозаместится, новые «Москвичи» из Китая завезут, — иронизирует Гость.

— Да шут с ней — со ставкой. Что с ценами происходит? Вчера молочка зашел взять, а оно на 10-15% дороже стало, — утверждает другой Гость.

— Цены зависят от многих вещей. От зарплат, от цены на бензин, от ключевой ставки, от инфляции, — ответил другой комментатор.

— Бороться с инфляцией методом повышения ключевой ставки — это тушить пожар бензином, — считает читатель НГС.

Есть и новосибирцы, которые не видят проблем в повышении ключевой ставки. Некоторые даже находят в этом выгоду.

— Мне, как человеку с ипотекой, это на руку. Вместо досрочного погашения ипотеки я закидываю свободные средства на банковские счета. Проценты уже стали превышать ежемесячный платеж, — утверждает Гость.

— Причин для беспокойства нет. Безработица на нуле, экономика в пятерке лучших, товаров в магазинах завались, — пишет пользователь с ником 282413060.