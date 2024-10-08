Пользователей 2ГИС напугала просьба привязать телефон в приложении. Всё дело в новом законе

2ГИС предупредил пользователей о скором ограничении входа через иностранные сервисы Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Пользователи геосервиса 2ГИС получили уведомления о необходимости привязать номер телефона к учетной записи со ссылкой на некий закон РФ. Сообщения начали всплывать на экране в первые дни октября, рассказали пользователи. Наши коллеги из 74.RU разбирались, о каком законе идет речь, насколько обязательна авторизация в приложении 2ГИС и почему россияне уже с 2025 года не смогут зайти на российские сайты, интернет-платформы и сервисы через Apple и Google ID.

«Это сбор номеров для продажи?»

Внезапные уведомления о необходимости привязать номер телефона к учетной записи встревожили всех, кто пользуется картографическим сервисом 2ГИС.

«Вход через Apple и Google скоро может быть ограничен в связи с законом РФ. Добавьте номер телефона, с помощью которого сможете войти в аккаунт» — указано в сообщениях, разосланных пользователям 2ГИС по всей стране.

Постоянные пользователи геосервиса не горят желанием делиться контактами, опасаясь возможных утечек в будущем. Люди бурлят возмущением в соцсетях.

— Зачем навигатору доступ к телефону, СМС и моим контактам? Раньше было достаточно одного местоположения, ну и доступа к фото, если что-то хочешь загрузить или сохранить, — недоумевают владельцы смартфонов.

Такие сообщения начали всплывать на смартфонах с 3 октября Источник: 2ГИС











При этом пользователи предлагают самые разные версии того, почему россиянам настойчиво советуют привязать номер телефона к тому или иному приложению.

— Это что, сбор номеров для последующей продажи спамерам? — задается вопросом один из комментаторов.

Карты в руки

Мы спросили представителей 2ГИС, что это за новации в законодательстве и стала ли авторизация в приложении обязательной.

В компании уточнили, что требования связаны с изменениями в законе «Об информации, информационных технологиях и защите информации». А в уведомлениях речь идет о дополнительном способе авторизации в приложении — по номеру телефона.

— Надежные способы регистрации на российских сайтах — вход по номеру телефона или через другие российские сервисы авторизации, — сообщили 74.RU в пресс-службе 2ГИС. — Если вы заходите в приложение через аккаунт Google или Apple, лучше предусмотреть дополнительный способ авторизации. Он позволит сохранить доступ к своему аккаунту, например, подборкам избранных мест на карте, оценкам и отзывам о заведениях.

Ранее подобные уведомления рассылали другие крупные российские сервисы, например «Литрес» и VK Play, напомнили представители 2ГИС.

При этом геосервисом можно пользоваться и без авторизации, отметили в 2ГИС. Авторизация нужна, чтобы у пользователя сохранялось избранное, его отзывы, а также функция «Друзья на карте».

Почему запретили регистрацию через западные сервисы

По словам экспертов, принимаемые 2ГИС меры относятся к поправкам в законы «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О связи», принятым в июле прошлого года. Они запретили регистрацию и авторизацию пользователей на российских ресурсах через иностранные сервисы, то есть Google или Apple ID. Закон должен был заработать уже с декабря того же года. Но потом установили переходный период — до 1 января 2025 года.

— Российские сервисы, которые оперируют данными граждан страны, должны обеспечить авторизацию с помощью номера телефона, ЕСИА (портал «Госуслуги») или с использованием других сервисов. Тех, которые полностью подконтрольны надзорным органам России, то есть работают и хранят данные в российской юрисдикции, — объяснил суть требований директор по маркетингу IT Universe Алексей Лисовицкий. — Простые пользователи 2ГИС и всех остальных отечественных сервисов, адаптирующихся к новой реальности, вряд ли почувствуют разницу. Лишь небольшое неудобство из-за необходимости позаботиться о замене средства входа. Просто один способ меняют на другой.

По словам эксперта, к этой правовой норме можно относиться по-разному, но похожие требования распространены в США, Европейском союзе и других регионах с лидирующими экономиками.

— Новой и уникальной эту норму назвать нельзя. Из громких дел, связанных с подобными законами, можно вспомнить принудительное «приземление» на территорию Соединенных Штатов сервиса коротких видео TikTok. В марте 2024 года Палата представителей одобрила общегосударственный запрет этого китайского видеохостинга, который в ответ подал апелляцию. Его судьба почти предрешена — запрет на деятельность, — привел пример Алексей Лисовицкий.

Российские поправки связаны с тем же принципом обработки данных граждан на своей территории, но имеют гораздо более узкое влияние, добавил эксперт. Главное требование заключается в том, что сервисы должны реализовать вход с помощью технических средств, которые зарегистрированы в России и действуют по российским законам.

Кому выгодна авторизация

Граждане всех развитых стран в той или иной степени обеспокоены современными средствами слежки со стороны государства. А делать это проще при работе компании в юрисдикции соответствующих органов.

— Свои права следует отстаивать. Но, занимаясь этим, нужно задумываться и о том, как обращаются с вашими данными частные, в том числе зарубежные компании. У многих крупных игроков, таких как Meta (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ) или Google, львиная доля заработка — это торговля пользовательской информацией для рекламы. Куда еще утекают данные, отследить очень трудно, особенно через границу. И регулярно случаются утечки, — отметил Алексей Лисовицкий.

По словам эксперта, заботу о своей информационной гигиене лучше начинать не только с выбора сервисов, но и с того, куда и что вы сами выкладываете, хотя бы с разрешений в приложениях и на сайтах.

— Российских операторов данных это касается в полной мере. И эти поправки облегчают влияние властей на их работу — ее необходимо регламентировать, чтобы они отвечали за информацию, на которой зарабатывают. Насколько мне известно, именно такова основная модель заработка у 2ГИС, — указал Алексей Лисовицкий.

Приложениями, в принципе, по-прежнему можно пользоваться без авторизации, закон этого не запрещает, уточнили эксперты.

— Для меня вообще открытие, что для использования карт нужны какие-то логины, — удивился руководитель агентства Content Review Сергей Половников. — Пользователи боятся лишний раз привязывать номер? Ну пусть не привязывают. В принципе, тут нечего комментировать. Если бы не было альтернативы, то да, была бы тема.

Авторизация выгодна разработчикам приложений, добавили эксперты.

— В большинстве моделей заработка важна авторизация пользователей. Потому что так [разработчики] могут адресовать маркетинговые активности, собирать более ценную обратную связь об использовании своих продуктов, более лично подходить к коммуникации с клиентами, — рассказал Алексей Лисовицкий.

В то же время если уже проведена авторизация с помощью сервиса, то лучше заменить ее равноценной авторизацией с помощью другого сервиса, обратил внимание эксперт.

— Если бы сервис решил просто сбросить авторизованные аккаунты своих пользователей вместе со всеми данными, кроме потери ценных авторизованных пользователей, на которых можно таргетировать рекламу, он бы столкнулся с волной негодования от них самих, — объяснил Алексей Лисовицкий. — Представьте, люди уже решились довериться сервису, им так было удобнее, а он вместо попытки сохранить отношения просто от них отказался. В здравом уме такое никто не сделает.